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Muchová vs. McNallyová v TV: Kurzy a kde sledovat WTA Wuhan 2026

Kamil Jurek
  19:13

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu. | foto: Reuters

Karolína Muchová zahajuje turnaj WTA 1000 v Wu-chanu soubojem s Caty McNallyovou, je v něm výraznou favoritkou. Sledujte ranní přímý přenos.
Muchová, Karolína 1,21
McNally, Catherine 4,42

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Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (14. 10.) živě: live stream online

Karolína Muchová je ve Wuhanu jedinou nasazenou Češkou a jde jí o důležité body směrem k Turnaji mistryň, turnaj zahajuje proti kvalifikantce Caty McNallyové z USA. Hraje se ve středu 14. října od 6:30 ráno, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Muchová – McNallyová na WTA Wuhan 2026
Datum:středa 14. října 2026 od 6:30
Fáze:2. kolo
Dějiště:Optics Valley International Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi najdou zájemci tento zápas i celý turnaj na CANAL+ Sport 2, který má v programu poskytovatel Skylink zde. Zanedlouho se jeho název této platformy změní na CANAL+.

Kurzy na Muchovou v dnešním 2. kole Wuhan Open

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,74
  • 3 sety v zápase: 2,79
  • kanár v zápase: 6,57

Bookmakeři Synot Tipu výrazně favorizují českou tenistku, na její postup je totiž kurz jen okolo 1,20. To znamená více než 80% šanci na úspěch.

McNallyová už tady má za sebou tři zápasy, kvalit dnešní soupeřky a členky TOP 10 by dosahovat neměla. Tomu odpovídá i kurz přes 4,40.

Muchová potřebuje body na Turnaj mistryň

Karolína Muchová má díky povedené sezoně znovu šanci probojovat se na Turnaj mistryň – před třemi lety se z turnaje musela odhlásit kvůli zranění, letos snad nic podobného nehrozí.

Česká tenistka ale potřebuje právě ve Wuhanu nasbírat co nejvíce bodů, pak už totiž není momentálně přihlášená na žádný další podnik. Snad si přiveze formu z Pekingu, kde jí to až do čtvrtfinále šlo velmi dobře, pak ale uhrála jen 3 gamy proti krajance Bartůňkové.

Ve Wu-chanu startovala Muchová zatím pouze jednou, a to v loňském roce. Příliš dobré vzpomínky na akci nemá, během 2. kola proti Frechové se totiž zranila a musela zápas skrečovat.

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McNallyová zvládla kvalifikaci i 1. kolo

Caty McNallyová je sice členkou elitní stovky žebříčku, mezi její letošní největší úspěchy se ale řadí pár čtvrtfinálových účastí na menších akcích.

Ve Wu-chanu musela dokonce do kvalifikačních bojů, ve kterých si dle očekávání poradila s domácí Yuan Yue, ve třech setech pak přehrála i Tararudíovou z Thajska. I na Starodubcevovou nakonec Američanka potřebovala maximální počet setů, v rozhodujícím dějství se dostala ze stavu 1:4 na 6:4.

V hlavní soutěži této tisícovky startuje poprvé, loni při svém debutu skončila hned v úvodním kole kvalifikace, když vypadla se Siniakovou.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Muchová a McNallyová ve Wuhanu 2026
Muchová
1. kolovolný los
McNallyová
1. kolovs. Starodubcevová (2:6, 7:6, 6:4)
kvalifikacevs. Tararudíová (6:4, 4:6, 6:1)
kvalifikacevs. Yuan Yue (6:2, 6:3)

Vzájemné zápasy (H2H)

Karolína Muchová a Caty McNallyová už se na okruhu potkaly celkem dvakrát. Před pěti lety v Austrálii jednoznačně zvítězila Češka, o rok později v Ostravě ale byla překvapivě lepší Američanka.

  • 6. 10. 2022 (hala): McNallyová (6:1, 3:6, 6:1)
  • 1. 2. 2021 (tvrdý): Muchová (6:1, 6:1)
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