Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (31. 8.) živě: live stream online
Druhý hrací den US Open 2026 už se můžeme těšit i na české členky elitní desítky – Karolína Muchová jde do boje proti Sinje Krausové, se kterou se zatím nikdy neutkala. První měření sil je na programu v pondělí 31. srpna od 17:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 31. srpna 2026 od 17:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy obstarávají oba kanály Eurosportu, které má v nabídce například Telly zde. Využít můžete i platformu HBO Max, na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené varianty.
Kurzy na Muchovou v dnešním 1. kole
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by neměla mít Muchová s postupem žádné větší problémy. Na její výhru je totiž vypsán kurz jen okolo 1,10, což znamená pravděpodobnost okolo 90 %.
Zajímavé kurzy
Krausová zatím nemá s grandslamy téměř žádné zkušenosti a půjde teprve o její třetí hlavní soutěž v kariéře, i proto je dnes výraznou outsiderkou s kurzem kolem 7,30.
Kromě předzápasových příležitostí využijte u SynotTipu také LIVE sázky, které jsou dostupné během celého zápasu.
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Muchová hraje dvouhru poprvé od Wimbledonu
Karolína Muchová je zpět. Po wimbledonském finále, kde těsně nestačila na kamarádku Lindu Noskovou, vyděsila fanoušky podstoupenou operací, nešlo prý ale o nic vážného.
Před US Open se stihla rozehrát ve smíšené čtyřhře po boku Jakuba Menšíka – nový formát s pozměněnými pravidly jim sedl a po čtyřech vítězstvích zvedli nad hlavu pohár pro grandslamové šampiony.
Sedmá hráčka světa už je tedy nejspíš zdravotně zcela fit, newyorský grandslam patří k jejím nejoblíbenějším. Během posledních tří let tady totiž hrála dvakrát semifinále a loni čtvrtfinále, ve kterém podlehla až Naomi Ósakaové. Celkově to letos Muchové jde proti hráčkám mimo TOP 50, vyhrála proti nim 17 z 18 zápasů.
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Krausová hraje poprvé hlavní soutěž US Open
Sinja Krausová není příliš známé tenisové jméno, čtyřiadvacetiletá Rakušanka totiž i letos sbírá úspěchy převážně na nižších akcích typu WTA 125. Šlo jí to hlavně na antuce, po neúspěšném finále v Oeiras brala později titul v Kitzbühelu.
Na French Open si díky úspěšné kvalifikaci poprvé zahrála hlavní soutěž grandslamu, ve Wimbledonu už měla žebříček a do tříkolového boje jít nemusela. Na první vítězství ale zatím čeká.
Po travnaté části sezony zvolila opět antuku, přechod na betony až tak úspěšný nebyl – v Cincinnati se sice probojovala do 1. kola, nestačila ale na Stephensovou, v Monterrey pak vypadla už na úvod kvalifikace proti Liang, hráčce třetí stovky. V kariéře zatím Krausová nikdy neporazila tenistku z TOP 50.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Muchová
|Wimbledon
|finále
|WTA 500 Bad Homburg
|vítězka
|WTA 500 Berlín
|osmifinále
|French Open
|3. kolo
|Krausová
|WTA 500 Monterrey
|1. kolo kvalifikace
|WTA 1000 Cincinnati
|1. kolo
|WTA 250 Hamburk
|osmifinále
|WTA 125 Kitzbühel
|vítězka
Vzájemné zápasy (H2H)
Karolína Muchová a Sinja Krausová se spolu ještě neutkaly, na US Open 2026 půjde o jejich první vzájemný duel.