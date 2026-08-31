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Muchová vs. Krausová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  10:41

Karolína Muchová slaví vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open. | foto: Reuters

Karolína Muchová si v 1. kole grandslamu US Open 2026 zahraje proti Sinje Krausové z Rakouska. Potvrdí roli obrovské favoritky? Sledujte přímý přenos online.

Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (31. 8.) živě: live stream online

Druhý hrací den US Open 2026 už se můžeme těšit i na české členky elitní desítky – Karolína Muchová jde do boje proti Sinje Krausové, se kterou se zatím nikdy neutkala. První měření sil je na programu v pondělí 31. srpna od 17:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Muchová – Krausová na US Open 2026
Datum:pondělí 31. srpna 2026 od 17:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenosy obstarávají oba kanály Eurosportu, které má v nabídce například Telly zde. Využít můžete i platformu HBO Max, na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené varianty.

Kurzy na Muchovou v dnešním 1. kole

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by neměla mít Muchová s postupem žádné větší problémy. Na její výhru je totiž vypsán kurz jen okolo 1,10, což znamená pravděpodobnost okolo 90 %.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 2,13
  • 3 sety v zápase: 3,45
  • kanár v zápase: 4,93

Krausová zatím nemá s grandslamy téměř žádné zkušenosti a půjde teprve o její třetí hlavní soutěž v kariéře, i proto je dnes výraznou outsiderkou s kurzem kolem 7,30.

Kromě předzápasových příležitostí využijte u SynotTipu také LIVE sázky, které jsou dostupné během celého zápasu.

Kraus, Sinja 7,3
Muchová, Karolína 1,11

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Muchová hraje dvouhru poprvé od Wimbledonu

Karolína Muchová je zpět. Po wimbledonském finále, kde těsně nestačila na kamarádku Lindu Noskovou, vyděsila fanoušky podstoupenou operací, nešlo prý ale o nic vážného.

Před US Open se stihla rozehrát ve smíšené čtyřhře po boku Jakuba Menšíka – nový formát s pozměněnými pravidly jim sedl a po čtyřech vítězstvích zvedli nad hlavu pohár pro grandslamové šampiony.

Sedmá hráčka světa už je tedy nejspíš zdravotně zcela fit, newyorský grandslam patří k jejím nejoblíbenějším. Během posledních tří let tady totiž hrála dvakrát semifinále a loni čtvrtfinále, ve kterém podlehla až Naomi Ósakaové. Celkově to letos Muchové jde proti hráčkám mimo TOP 50, vyhrála proti nim 17 z 18 zápasů.

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Krausová hraje poprvé hlavní soutěž US Open

Sinja Krausová není příliš známé tenisové jméno, čtyřiadvacetiletá Rakušanka totiž i letos sbírá úspěchy převážně na nižších akcích typu WTA 125. Šlo jí to hlavně na antuce, po neúspěšném finále v Oeiras brala později titul v Kitzbühelu.

Na French Open si díky úspěšné kvalifikaci poprvé zahrála hlavní soutěž grandslamu, ve Wimbledonu už měla žebříček a do tříkolového boje jít nemusela. Na první vítězství ale zatím čeká.

Po travnaté části sezony zvolila opět antuku, přechod na betony až tak úspěšný nebyl – v Cincinnati se sice probojovala do 1. kola, nestačila ale na Stephensovou, v Monterrey pak vypadla už na úvod kvalifikace proti Liang, hráčce třetí stovky. V kariéře zatím Krausová nikdy neporazila tenistku z TOP 50.

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Poslední turnaje Muchové a Krausové
Muchová
Wimbledonfinále
WTA 500 Bad Homburgvítězka
WTA 500 Berlínosmifinále
French Open3. kolo
Krausová
WTA 500 Monterrey1. kolo kvalifikace
WTA 1000 Cincinnati1. kolo
WTA 250 Hamburkosmifinále
WTA 125 Kitzbühelvítězka

Vzájemné zápasy (H2H)

Karolína Muchová a Sinja Krausová se spolu ještě neutkaly, na US Open 2026 půjde o jejich první vzájemný duel.

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