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Kdy a kde sledovat semifinále Wimbledonu 2026 živě: Muchová vs. Gauffová
Karolína Muchová dokázala i na Wimbledonu dojít mezi čtyři nejlepší a zařadila se tak do elitní společnosti hráček, kterým se to podařilo na všech grandslamech. Porazí i Coco Gauffovou? Sledujte zápas ve čtvrtek 9. července od 14:30 na Eurosportu, online přenos nabízí HBO Max.
|Datum:
|čtvrtek 9. července 2026 od 14:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|6:1 pro Gauffovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Muchovou v semifinále Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu mírně favorizují Karolínu Muchovou (1,89), a to hlavně díky jejím dosavadním zdejším výkonům. Na svou soupeřku totiž moc zahrát neumí.
Základní kurzy
Coco Gauffová je tady rovněž v semifinále vůbec poprvé a zatím se tady trápila téměř se všemi soupeřkami, i proto je dnes mírnou outsiderkou (2,00). Hodnoty se do startu zápasu ještě mohou měnit.
Není to ale jen o prematch sázkách, u SynotTipu najdete také LIVE sázky, a to po celou dobu trvání zápasu. Můžete tak ihned reagovat na aktuální dění na kurtu.
Muchová znovu porazila Ósakaovou
Karolína Muchová patřila už před Wimbledonem do širšího okruhu favoritek, získala totiž titul na trávě v Bad Homburgu. Formu si přenesla i do Londýna.
Před tři úvodní soupeřky přešla bez většího zaváhání, set jí sebrala až krajanka Barbora Krejčíková v osmifinále. O kolo později došlo na další duel proti Naomi Ósakaové.
Po nervózním úvodu plném brejků se obě na podání zlepšily, zkrácená hra šla nakonec za Muchovou. Druhou sadu rozhodlo jediné prolomené podání v deváté hře, česká tenistka zápas dokončila čistou hrou.
V semifinále grand slamu je Muchová už popáté v kariéře, dále se jí ale podařilo projít jen před třemi lety v Paříži.
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Životní šance na titul? Prodávám svoji hru, těší Muchovou. Na trávu je alergická
Gauffová potřebovala tři sety i na Pegulaovou
Coco Gauffová zatím neprožívá ideální sezonu, v obou dosavadních finále prohrála (Miami, Řím) a na velký výsledek to po brzkém výpadku v Berlíně nevypadalo ani na trávě.
Wimbledon byl totiž pro mladou Američanku jednoznačně nejslabším grandslamem – dosud tady nikdy nepřešla přes osmifinále. To se však letos změnilo, Gauffová se ale pořádně nadřela.
Jediný klidnější zápas zažila jen v prvním kole proti Tamaře Korpatschové, všechny ostatní duely už byly třísetové. Proti Belindě Benčičové i Jessice Pegulaové vždy shodně prohrála úvodní set, stav ale nakonec dokázala otočit.
Gauffová by ráda zaútočila na třetí grandslam v kariéře, v semifinálových duelech na této úrovni má zatím lehce pozitivní bilanci 3:2.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Muchová
|čtvrtfinále
|vs. Ósakaová (7:6, 6:4)
|osmifinále
|vs. Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3)
|3. kolo
|vs. Savangkaevová (6:2, 7:6)
|2. kolo
|vs. Čang Šuaj (6:3, 6:2)
|1. kolo
|vs. Zacharovová (6:3, 6:2)
|Gauffová
|čtvrtfinále
|vs. Pegulaová (4:6, 6:3, 6:3)
|osmifinále
|vs. Benčičová (4:6, 6:3, 6:4)
|3. kolo
|vs. Liuová (6:3, 6:7, 6:2)
|2. kolo
|vs. Sierraová (6:3, 3:6, 7:6)
|1. kolo
|vs. Korpatschová (6:2, 6:1)
Vzájemné zápasy Muchové a Gauffové
Muchová a Gauffová už se na tour potkaly několikrát, mnohem úspěšnější je zatím americká tenistka. Vyhrála totiž šest ze sedmi duelů – ten poslední, který se jediný odehrál mimo tvrdý povrch, šel na českou stranu.
- 17. 4. 2026 (antuka): Muchová 6:3, 5:7, 6:3
- 26. 3. 2026 (tvrdý): Gauffová 6:1, 6:1
- 25. 1. 2026 (tvrdý): Gauffová 6:1, 3:6, 6:3
- 4. 1. 2025 (tvrdý): Gauffová 6:1, 6:4
- 6. 10. 2024 (tvrdý): Gauffová 6:1, 6:3
- 8. 9. 2023 (tvrdý): Gauffová 6:4, 7:5
- 20. 8. 2023 (tvrdý): Gauffová 6:3, 6:4