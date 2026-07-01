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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Muchová vs. Čang
Karolína Muchová patří letos ke spolufavoritkám celého Wimbledonu 2026, ve středu ji čeká druhé kolo proti Čang Šuaj z Číny. Jejich už čtvrtý vzájemný zápas startuje ve středu 1. července od 14:00, živé vysílání v TV naladíte na Eurosportu. Připraven je i live stream přes online platformu HBO Max.
|Datum:
|středa 1. července 2026 od 14:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|3:0 pro Muchovou
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Muchovou ve 2. kole Wimbledonu 2026
Podle bookmakerů Synot Tipu je Karolína Muchová obrovskou favoritkou i ve druhém zápase, kurz 1,14 je srovnatelný s prvním kolem.
Základní kurzy
Velezkušenou Čang Šuaj, která je elitní deblistkou, ale rozhodně nesmí podcenit – už v prvním kole Číňanka dokázala zaskočit kurzovou favoritku.
Nabídka SynotTipu je mnohem širší, zájemci mohou v průběhu zápasu využít také LIVE sázky.
Muchová si formu z Německa přenesla i do Londýna
Česká jednička Karolína Muchová se na letošní Wimbledon naradila parádně. V Berlíně jí to ještě nevyšlo, turnaj v Bad Homburgu ale znamenal titul, k čemuž stačilo porazit čtyři soupeřky. Ósakaová ve finále dokonce utkání nedohrála.
Ve Wimbledonu chtěla Muchová ukončit pětileté čekání na vítězství, což se jí podařilo. Zacharovové nenabídla jediný brejkbol, sama využila všechny tři možnosti. Zapsala deset es, 22 vítězných míčů a vyrobila pouhých devět chyb. Skvělý zápas.
Čang Šuaj je už sedmatřicetiletá tenistka, která se primárně věnuje čtyřhře – je osmá na světě. Stále však bojuje i v singlu, na trávě prošla kvalifikací v Queen’s Clubu i Berlíně (kde ji porazila právě Muchová), nezadařilo se pouze v Bad Homburgu.
Svou dvanáctou účasst v hlavní soutěži Wimbledonu zahájila proti Andreescuové a překvapivě ji porazila – k vidění bylo několik brejků, oba sety došly do zkrácené hry. Přes první kolo tady Čang prošla po čtyřech letech.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Muchová
|1. kolo
|vs. Zacharovová (6:3, 6:2)
|Čang
|1. kolo
|vs. Andreescuová (7:6, 7:6)
Vzájemné zápasy Muchové a Čang
Muchová už se s Čang Šuaj utkala celkem třikrát, dvakrát z toho dokonce na trávě. Ani v jednom zápase neztratila set, poslední zápas je jen dva týdny starý.
- 16. 6. 2026 (tráva): Muchová 6:1, 6:3
- 30. 6. 2021 (tráva): Muchová 6:3, 6:3
- 20. 10. 2020 (hala): Muchová 6:1, 6:1