Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (2. 9.) živě: live stream online
Světová sedmička Karolína Muchová je na US Open 2026 ve 2. kole, dnes se utká s Katie Boulterovou z Velké Británie. Půjde o podobně rychlý zápas jako před pár dny? To se dozvíme už ve středu 2. září od 21:00, kdy by mělo utkání začít. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 2. září 2026 od 17:00
|Fáze:
|2. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Muchovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.
Kurzy na Muchovou v dnešním 2. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, česká tenistka by měla projít do další fáze grandslamu. Kurz na její výhru se totiž pohybuje jen okolo 1,15, což značí zhruba 87% šanci na úspěch.
Lovci vyšších kurzů ocení, že je na vítězství Boulterové vypsán kurz kolem 6,10.
Bonus1 500 Kč Vsadit s bonusem
Muchová v 1. kole deklasovala Krausovou
Karolína Muchová letos hraje parádně – má tituly z Dauhá a Bad Homburgu, prohrála finále ve Stuttgartu a Wimbledonu a na dalších podnicích byla v semifinále.
Právě po svém druhém grandslamovém finále musela na drobnou operaci, vrátila se až zde v New Yorku vyhraným mixem po boku Jakuba Menšíka.
V 1. kole dvouhry ukázala, že formu neztratila – Krausová nedokázala vůbec držet krok, nedostala se k jedinému brejkbolu a za 58 minut prohrála jednoznačně 3:6, 0:6. Muchová zaujala 86 % získaných míčů po prvním podání a na kontě měla jen sedm nevynucených chyb.
|
Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Boulterová měla s Leeovou plné ruce práce
Katie Boulterová se tak dobrou formou pochlubit nemůže. Po únorovém vyhraném podniku v Ostravě stojí za zmínku snad už jen semifinále z Queen’s Clubu.
Příprava na US Open se třicetileté Britce nepodařila. Ze tří turnajů dokázala vyhrát jen jednou proti Volynetsové v Cincinnati, spoustu práce měla i v 1. newyorském kole. Leeová je přitom hráčkou druhé stovky, přesto sebrala favoritce druhý set – v tom třetím už se přeci jen projevily zkušenosti.
Boulterové to na grand slamech moc nejde, z mnoha účastí dokázala dojít nejlépe do 3. kola – před třemi lety se jí to podařilo i zde na US Open. Už nyní si vylepšila loňský výsledek, kdy hned v úvodu vypadla s Kosťukovou.
|
Tenis US Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Muchová
|1. kolo
|vs. Krausová (6:3, 6:0)
|Boulterová
|1. kolo
|vs. Leeová (6:4, 3:6, 6:0)
Vzájemné zápasy (H2H)
Karolína Muchová a Katie Boulterová se zatím potkaly pouze jednou, a to letos ve 3. kole turnaje v Miami. Ve dvou setech vyhrála česká hráčka.
- 21. 3. 2026: Muchová vs. Boulterová (6:3, 7:5)