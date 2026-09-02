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Muchová vs. Boulterová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  10:40

Karolína Muchová mává fanouškům po výhře v prvním kole US Open. | foto: Reuters

Karolína Muchová si ve 2. kole US Open 2026 zahraje proti Katie Boulterové, kterou už letos porazila. Podaří se jí to znovu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (2. 9.) živě: live stream online

Světová sedmička Karolína Muchová je na US Open 2026 ve 2. kole, dnes se utká s Katie Boulterovou z Velké Británie. Půjde o podobně rychlý zápas jako před pár dny? To se dozvíme už ve středu 2. září od 21:00, kdy by mělo utkání začít. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Muchová – Boulterová na US Open 2026
Datum:středa 2. září 2026 od 17:00
Fáze:2. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:0 pro Muchovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.

Kurzy na Muchovou v dnešním 2. kole

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,73
  • 3 sety v zápase: 3,14
  • kanár v zápase: 6,39

Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, česká tenistka by měla projít do další fáze grandslamu. Kurz na její výhru se totiž pohybuje jen okolo 1,15, což značí zhruba 87% šanci na úspěch.

Lovci vyšších kurzů ocení, že je na vítězství Boulterové vypsán kurz kolem 6,10.

Boulter, Katie 6,11
Muchová, Karolína 1,15

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Muchová v 1. kole deklasovala Krausovou

Karolína Muchová letos hraje parádně – má tituly z Dauhá a Bad Homburgu, prohrála finále ve Stuttgartu a Wimbledonu a na dalších podnicích byla v semifinále.

Právě po svém druhém grandslamovém finále musela na drobnou operaci, vrátila se až zde v New Yorku vyhraným mixem po boku Jakuba Menšíka.

V 1. kole dvouhry ukázala, že formu neztratila – Krausová nedokázala vůbec držet krok, nedostala se k jedinému brejkbolu a za 58 minut prohrála jednoznačně 3:6, 0:6. Muchová zaujala 86 % získaných míčů po prvním podání a na kontě měla jen sedm nevynucených chyb.

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Boulterová měla s Leeovou plné ruce práce

Katie Boulterová se tak dobrou formou pochlubit nemůže. Po únorovém vyhraném podniku v Ostravě stojí za zmínku snad už jen semifinále z Queen’s Clubu.

Příprava na US Open se třicetileté Britce nepodařila. Ze tří turnajů dokázala vyhrát jen jednou proti Volynetsové v Cincinnati, spoustu práce měla i v 1. newyorském kole. Leeová je přitom hráčkou druhé stovky, přesto sebrala favoritce druhý set – v tom třetím už se přeci jen projevily zkušenosti.

Boulterové to na grand slamech moc nejde, z mnoha účastí dokázala dojít nejlépe do 3. kola – před třemi lety se jí to podařilo i zde na US Open. Už nyní si vylepšila loňský výsledek, kdy hned v úvodu vypadla s Kosťukovou.

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Zápasy Muchové a Boulterové na US Open 2026
Muchová
1. kolovs. Krausová (6:3, 6:0)
Boulterová
1. kolovs. Leeová (6:4, 3:6, 6:0)

Vzájemné zápasy (H2H)

Karolína Muchová a Katie Boulterová se zatím potkaly pouze jednou, a to letos ve 3. kole turnaje v Miami. Ve dvou setech vyhrála česká hráčka.

  • 21. 3. 2026: Muchová vs. Boulterová (6:3, 7:5)
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