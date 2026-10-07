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Kde sledovat zápas Muchová – Bartůňková živě
České čtvrtfinále z čínské metropole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online live streamu:
- Termín a čas: Čtvrtek 8. října 2026 od 08:30 SELČ
- Místo konání: Národní tenisové centrum, Peking, Čína
- Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
- Fáze turnaje: WTA 1000 Peking (China Open) – Čtvrtfinále
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice CANAL+ Sport 2
- Online live stream: Zápas můžete sledovat živě v přenosu sázkové kanceláře Tipsport
Kurzy na zápas a dosavadní výsledky hráček
Do českého souboje jde v pozici favoritky Karolína Muchová s kurzem 1,43, zatímco na triumf Nikoly Bartůňkové vypsali bookmakeři Synot Tipu kurz 3,02. Aktuální forma obou hráček však naznačuje, že může jít o vyrovnanou bitvu.
Karolína Muchová: Zkušenost podložená vítěznou sérií
Karolína Muchová prožívá na asijském turné skvělé období a drží sérii pěti vítězství v řadě. Na tvrdém povrchu se jí letos mimořádně daří, když na něm vyhrála 23 z 28 odehraných duelů, což představuje úspěšnost přes 82 procent. Ve svém posledním vystoupení v osmifinále udolala po velkém boji Naomi Ósakaovou v tiebreaku rozhodujícího setu.
Cesta Muchové pavoukem v Pekingu není vůbec snadná. Před Ósakaovou musela otáčet nepříznivý vývoj zápasu proti Ljudmile Samsonovové a v posledních sedmi dnech strávila na kurtech už osm setů. Její velkou zbraní zůstává klid v kritických momentech, o čemž svědčí fakt, že v posledních zápasech vyhrála všechny tři odehrané tiebreaky.
|Datum
|Turnaj a kolo
|Soupeři
|Sety (gamy)
|Povrch
|6. října
|Peking, osmifinále
|Muchová – Osaková
|2:1 (7:5, 1:6, 7:6)
|tvrdý
|4. října
|Peking, 3. kolo
|Muchová – Samsonovová
|2:1 (4:6, 6:4, 6:2)
|tvrdý
|2. října
|Peking, 2. kolo
|Muchová – Boulterová
|2:0 (7:6, 6:1)
|tvrdý
|27. září
|BJK Cup, finále
|Muchová – Kalininová
|2:0 (6:2, 6:3)
|-
|25. září
|BJK Cup, semifinále
|Muchová – Bouzas Maneirová
|2:0 (7:5, 6:4)
|-
Nikola Bartůňková: Senzační forma české naděje
Nikola Bartůňková zažívá v Pekingu skvělý turnaj. Její aktuální 34. místo v žebříčku WTA je jejím kariérním maximem a po výkonech v Číně bude stoupat ještě výše. Šok tenisovému světu připravila ve třetím kole, kde ve dvou setech vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou. V posledním zápase pak potvrdila roli favoritky proti Sinje Krausové, přestože k vítězství potřebovala tři sety.
Mladá Češka se prezentuje velmi agresivní hrou na returnu, v posledních pěti zápasech proměnila více než polovinu svých brejkbolů. Na tvrdém povrchu má v letošním roce bilanci 22 výher a deset porážek. Její slabinou v posledním období jsou však tiebreaky, ve kterých letos prohrála všechny čtyři poslední zkrácené hry, což může být v těsném souboji s Muchovou rozhodující faktor.
|Datum
|Turnaj a kolo
|Soupeři
|Sety (gamy)
|Povrch
|6. října
|Peking, osmifinále
|Bartůňková – Krausová
|2:1 (6:0, 4:6, 6:3)
|tvrdý
|4. října
|Peking, 3. kolo
|Bartůňková – Sabalenková
|2:0 (6:4, 6:3)
|tvrdý
|2. října
|Peking, 2. kolo
|Bartůňková – Frechová
|2:0 (6:2, 6:2)
|tvrdý
|5. září
|US Open, 3. kolo
|Andrejevová – Bartůňková
|2:0 (6:2, 7:6)
|tvrdý
|3. září
|US Open, 2. kolo
|Bartůňková – Mariová
|2:1 (6:7, 6:2, 6:3)
|tvrdý
Porovnání statistik z posledních pěti zápasů
Obě hráčky se mohou opřít o kvalitní podání. Bartůňková si v posledních pěti zápasech udržela 86 procent svých servisů, Muchová je v tomto ohledu jen těsně v závěsu s 83 procenty. Zkušenější Muchová má však navrch v produktivitě na prvním podání, kde získává téměř tři čtvrtiny všech bodů.
|Statistika
|Karolína Muchová
|Nikola Bartůňková
|Věk
|30 let
|20 let
|Hrající ruka
|pravá
|pravá
|Nejvyšší umístění
|6.
|34.
|Úspěšnost 1. podání
|65 %
|55,1 %
|Udržená podání
|82,8 %
|85,5 %
|Proměněné brejkboly
|45,2 %
|54,3 %
|Průměr es na zápas
|6,8
|6,0
|Průměr dvojchyb
|1,6
|3,2
Vzájemné zápasy
Karolína Muchová a Nikola Bartůňková se na profesionálním okruhu dosud nikdy neutkaly.