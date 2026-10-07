Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muchová - Bartůňková v TV: Kde sledovat čtvrtfinále v Pekingu, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  14:59

Karolína Muchová se hecuje v osmifinále turnaje v Pekingu. | foto: Reuters

Čínský Peking se v rámci prestižního turnaje WTA dočká atraktivního českého derby. V boji o postup do semifinále se proti sobě postaví zkušená Karolína Muchová a dravé mládí v podobě Nikoly Bartůňkové. Kde zápas můžete sledovat a jaké jsou sázkové kurzy?
Muchová, Karolína 1,43
Bartůňková, Nikola 3,02

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kde sledovat zápas Muchová – Bartůňková živě

České čtvrtfinále z čínské metropole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online live streamu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 8. října 2026 od 08:30 SELČ
  • Místo konání: Národní tenisové centrum, Peking, Čína
  • Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
  • Fáze turnaje: WTA 1000 Peking (China Open) – Čtvrtfinále
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice CANAL+ Sport 2
  • Online live stream: Zápas můžete sledovat živě v přenosu sázkové kanceláře Tipsport

Kurzy na zápas a dosavadní výsledky hráček

Do českého souboje jde v pozici favoritky Karolína Muchová s kurzem 1,43, zatímco na triumf Nikoly Bartůňkové vypsali bookmakeři Synot Tipu kurz 3,02. Aktuální forma obou hráček však naznačuje, že může jít o vyrovnanou bitvu.

Karolína Muchová: Zkušenost podložená vítěznou sérií

Karolína Muchová prožívá na asijském turné skvělé období a drží sérii pěti vítězství v řadě. Na tvrdém povrchu se jí letos mimořádně daří, když na něm vyhrála 23 z 28 odehraných duelů, což představuje úspěšnost přes 82 procent. Ve svém posledním vystoupení v osmifinále udolala po velkém boji Naomi Ósakaovou v tiebreaku rozhodujícího setu.

Cesta Muchové pavoukem v Pekingu není vůbec snadná. Před Ósakaovou musela otáčet nepříznivý vývoj zápasu proti Ljudmile Samsonovové a v posledních sedmi dnech strávila na kurtech už osm setů. Její velkou zbraní zůstává klid v kritických momentech, o čemž svědčí fakt, že v posledních zápasech vyhrála všechny tři odehrané tiebreaky.

Poslední výsledky Karolíny Muchové
DatumTurnaj a koloSoupeřiSety (gamy)Povrch
6. říjnaPeking, osmifináleMuchová – Osaková2:1 (7:5, 1:6, 7:6)tvrdý
4. říjnaPeking, 3. koloMuchová – Samsonovová2:1 (4:6, 6:4, 6:2)tvrdý
2. říjnaPeking, 2. koloMuchová – Boulterová2:0 (7:6, 6:1)tvrdý
27. záříBJK Cup, fináleMuchová – Kalininová2:0 (6:2, 6:3)-
25. záříBJK Cup, semifináleMuchová – Bouzas Maneirová2:0 (7:5, 6:4)-

Nikola Bartůňková: Senzační forma české naděje

Nikola Bartůňková zažívá v Pekingu skvělý turnaj. Její aktuální 34. místo v žebříčku WTA je jejím kariérním maximem a po výkonech v Číně bude stoupat ještě výše. Šok tenisovému světu připravila ve třetím kole, kde ve dvou setech vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou. V posledním zápase pak potvrdila roli favoritky proti Sinje Krausové, přestože k vítězství potřebovala tři sety.

Mladá Češka se prezentuje velmi agresivní hrou na returnu, v posledních pěti zápasech proměnila více než polovinu svých brejkbolů. Na tvrdém povrchu má v letošním roce bilanci 22 výher a deset porážek. Její slabinou v posledním období jsou však tiebreaky, ve kterých letos prohrála všechny čtyři poslední zkrácené hry, což může být v těsném souboji s Muchovou rozhodující faktor.

Poslední výsledky Nikoly Bartůňkové
DatumTurnaj a koloSoupeřiSety (gamy)Povrch
6. říjnaPeking, osmifináleBartůňková – Krausová2:1 (6:0, 4:6, 6:3)tvrdý
4. říjnaPeking, 3. koloBartůňková – Sabalenková2:0 (6:4, 6:3)tvrdý
2. říjnaPeking, 2. koloBartůňková – Frechová2:0 (6:2, 6:2)tvrdý
5. záříUS Open, 3. koloAndrejevová – Bartůňková2:0 (6:2, 7:6)tvrdý
3. záříUS Open, 2. koloBartůňková – Mariová2:1 (6:7, 6:2, 6:3)tvrdý

Porovnání statistik z posledních pěti zápasů

Obě hráčky se mohou opřít o kvalitní podání. Bartůňková si v posledních pěti zápasech udržela 86 procent svých servisů, Muchová je v tomto ohledu jen těsně v závěsu s 83 procenty. Zkušenější Muchová má však navrch v produktivitě na prvním podání, kde získává téměř tři čtvrtiny všech bodů.

StatistikaKarolína MuchováNikola Bartůňková
Věk30 let20 let
Hrající rukapravápravá
Nejvyšší umístění6.34.
Úspěšnost 1. podání65 %55,1 %
Udržená podání82,8 %85,5 %
Proměněné brejkboly45,2 %54,3 %
Průměr es na zápas6,86,0
Průměr dvojchyb1,63,2

Vzájemné zápasy

Karolína Muchová a Nikola Bartůňková se na profesionálním okruhu dosud nikdy neutkaly.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Rally Vsetín 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

ilustrační snímek

Rally Vsetín 2026 uzavře letošní Rallysprint sérii. Dvaadvacátý ročník soutěže se uskuteční 2. a 3. října na Valašsku, samotný závod je na programu v sobotu 3. října. Podívejte se na kompletní...

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Sparta – Kometa v TV: Kde sledovat extraligu živě, stream, kurzy, statistiky

Sparťanský trenér Patrik Augusta (uprostřed) a jeho svěřenci

Tradiční hokejový šlágr mezi Spartou a Kometou nezastihne oba rivaly v ideální formě. Pražané jsou před vzájemným duelem devátí, Brnu patří v extralize jedenáctá příčka. Oba týmy přitom dělí pouhé...

7. října 2026  13:37

SynotTip bonus za registraci 2026: 1 000 Kč se sázkou bez rizika

ilustrační snímek

Nabídka sázkové kanceláře SynotTip je unikátní. Noví sázkaři získají po registraci 500 Kč, mají nárok na sázku bez rizika za dalších 500 Kč a podle prvního vkladu si mohou přijít na 10 000 Kč. Pojďme...

7. října 2026  11:51

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

7. října 2026  11:14

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

7. října 2026  10:57

Kolik koní skončí na Taxisu? U Velké pardubické se sází i na věk či čas vítěze

Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem...

Velká pardubická patří mezi největší sázkařské události českého sportovního roku. Nabídka kurzů přitom zdaleka nekončí u tipu na vítěze slavného dostihu. Sázkové kanceláře vypisují také řadu...

7. října 2026  10:48

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

7. října 2026  10:10

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

7. října 2026  10:07

ME v silniční cyklistice 2026 Lublaň: Program závodů, trasa, Češi a kde sledovat

Primož Roglič v úniku v 19. etapě Tour.

Letošní ME v silniční cyklistice 2026 hostí slovinská Lublaň a Šenčur. Evropský šampionát probíhá od 2. do 7. října a představí se na něm 900 závodníků ze 43 zemí. V článku najdete kompletní rozpis...

7. října 2026  10:06

Liberec - Frölunda v TV: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů, kurzy

29. 9. 2026. Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec, hokejová extraliga. Liberc...

Hokejisté LIberce přivítají v úterý 6. října od 18:00 na domácím ledě pětinásobného šampiona Ligy mistrů Frölundu. Severočeši drží v tabulce postupovou 15. příčku a potřebují bodovat, soupeř však...

6. října 2026  15:02

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.

6. října 2026  14:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Komunální volby 2026 v Brně, Ostravě a dalších městech: kurzy a kandidáti

V Česku skončily volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Teď začíná...

Komunální volby v roce 2026 se uskuteční v novém, pevně stanoveném podzimním termínu. Voliči budou vybírat své zástupce do obecních zastupitelstev a ve statutárních městech i do zastupitelstev...

6. října 2026  14:44

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli září český reprezentant Jiří Lehečka, který se probojoval až do...

6. října 2026  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.