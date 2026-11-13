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Kdy a kde sledovat Muchovou dnes (13. 11.) živě: live stream online
Už nemá šanci postoupit. Karolína Muchová by však ráda zakončila Turnaj mistryň 2026 alespoň s jednou výhrou, proti rozjeté Andrejevové to však bude mít velmi těžké. Utkají se po více než dvou letech, sledujte přímý přenos v pátek 13. listopadu od 21:00. Livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pátek 13. listopadu 2026 od 21:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Andrejevovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, CANAL+ Sport 2
Televizní vysílání z Turnaje mistryň je dostupné na kanálu CANAL+ Sport 2, tento placený program lze získat prostřednictvím platforem CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay.
Kurzy na Muchovou a Andrejevovou
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, Muchová podle nich prohraje i svůj třetí zápas ve skupině. Kurz na její překvapivý úspěch atakuje hranici 3,40.
Andrejevová zatím nemá se soupeřkami slitování, oběma dokonce nadělila kanára. Není proto překvapením, že je favoritkou i dnes, tentokrát s kurzem okolo 1,35.
Muchová nestačila ani na Svitolinovou a končí
Karolína Muchová velký úspěch na svém prvním Turnaji mistryň nepřidá. Už nyní je jasné, že nemůže postoupit ze skupiny, hraje už „jen“ tedy o prize money a body do žebříčku.
Po těsně prohraném duelu proti Sabalenkové začala česká tenistka utkání proti Svitolinové mnohem lépe a získala první set, v dalších dvou sadách se ale ukrajinská hráčka zlepšila a Muchové naopak docházely síly. Ztratila je shodně 2:6 a 2:6.
Je tedy jasné, že na letošním WTA Finals končí už ve skupině, může ale zabojovat alespoň o další prize money a body. Ve hře je konkrétně 230 000 dolarů a 200 bodů.
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Andrejevová rozdrtila i Sabalenkovou
Stále teprve devatenáctiletá Mirra Andrejevová zažívá sezonu snů. Vyhrála French Open, přidala několik dalších zajímavých výsledků a na svém prvním Turnaji mistryň má zatím fantastickou formu.
V úvodním duelu odnesla její řádění Svitolinová, která dokázala vzdorovat pouze v první sadě, ve druhé pak neuhrála ani gem. Větší bitva se očekávala proti Sabalenkové, utkání ale dopadlo úplně stejně. Světová dvojka z Běloruska dostala kanára teprve potřetí v sezoně.
Ruská hráčka tak má už nyní zajištěn postup ze skupiny, je ale také ve hře o zajímavý bonus pro neporaženou hráčku na turnaji – jde o 3 370 000 $ a 1 500 bodů do žebříčku.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Muchová
|2. zápas
|vs. Svitolinová (6:3, 2:6, 2:6)
|1. zápas
|vs. Sabalenková (6:7, 5:7)
|Andrejevová
|2. zápas
|vs. Sabalenková (6:4, 6:0)
|1. zápas
|vs. Svitolinová (6:4, 6:0)
Vzájemné zápasy (H2H)
Karolína Muchová a Mirra Andrejevová spolu zatím sehrály jen jediný zápas, před dvěma lety v Ning-pu musela česká tenistka utkání během druhé sady skrečovat.
- 19. 10. 2024 (tvrdý): Andrejevová 6:2, 1:0 skreč