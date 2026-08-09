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Menšík vs. Van de Zandschulp live: přenos ATP Montréal 2026, kurzy

Kamil Jurek
  9:58

Tenista Jakub Menšík během třetího kola Masters v Montrealu. | foto: Reuters

Jakub Menšík je posledním českým zástupem na Masters v Montréalu, v osmifinále se utká s Boticem van de Zandschulpem. Zjistěte, jaké jsou kurzy a kde sledovat zápas živě.

Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (10. 8.) živě: live stream online

Ve dvouhře na National Bank Open 2026 už zůstává pouze Jakub Menšík, v osmifinále jej ale pravděpodobně čeká těžký zápas proti rozjetému Botici van de Zandschulpovi. Utkání by mělo začít v pondělí 10. srpna od 1:30 v noci, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:pondělí 10. srpna 2026 od 1:30
Dějiště:IGA Stadium, Montréal
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi se o vysílání starají kanály skupiny Premier Sport, které najdete v nabídce online poskytovatele Telly.

Kurzy na Menšíka v dnešním osmifinále v Montréalu

Bookmakeři Synot Tipu pasují Menšíka do role jasného favorita, kurz na jeho vítězství se totiž v době psaní tohoto článku pohybuje jen okolo 1,35.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,36
  • 3 sety v zápase: 2,37
  • kanár v zápase: 9,53

Botic van de Zandschulp už tady ale vyřadil typově podobné hráče s parádním servisem, vypsaný kurz kolem 3,20 může být docela zajímavou volbou.

Kromě základních kurzů najdete v nabídce SynotTipu mnohem více příležitostí, v průběhu zápasu jsou dostupné i LIVE sázky.

Van de Zandschulp, Botic 3,21
Menšík, Jakub 1,37

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Menšík porazil Atmaneho bez větších potíží

Jakub Menšík pokračuje v letošních podařených výkonech i v kanadském Montréalu, kde hraje hlavní soutěž poprvé. Zatím má docela štěstí na soupeře, i v dnešním osmifinále je výrazným favoritem.

Po třísetovém zápase s Fearnleym zahrál proti Atmanemu ještě mnohem lépe. Skvěle podávající Francouz sice nastřílel více es a vyhrál i na vítězné míče (29 vs. 25), Menší si ale i tak vypracoval spoustu brejkových příležitostí.

V každém setu dokázal jednu využít, což mu nakonec stačilo k výhře ve dvou setech. Sám mohl o své podání přijít jen jednou, měl skvělá čísla na bodech po prvním servisu (88 %). Dnes má v Montréalu šanci projít do svého celkově čtvrtého čtvrtfinále na turnajích Masters.

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Van de Zandschulp eliminoval i třetího servismana

Botic van de Zandschulp letos na turnajích nijak nezáří, na kontě má jen jedno semifinále z menšího podniku v Bukurešti, k tomu byl ve čtvrtfinále v Rotterdamu.

Do Montréalu se nizozemský tenista vrátil po čtyřech letech a zatím hraje parádně – vyřadil už tři tenisty ve skvělým podáním. Po Mpetshi Perricardovi si vyšlápl i na šestého hráče světa Medveděva, po téměř třech hodinách si nakonec poradil i s Hurkaczem.

Polský tenista přitom nebyl vůbec daleko od vítězství, ve druhém setu měl dokonce při svém servisu dva mečboly. Van de Zandschulp ale nakonec sadu získal v tiebreaku, ve třetím setu se mu podařil brejk v jedenácté hře a utkání už dopodával. V osmifinále Masters je teprve podruhé v kariéře, jediná podobná účast byla před třemi lety v Miami.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Menšík a van de Zandschulp v Montréalu 2026
Menšík
3. kolovs. Atmane (7:5, 6:4)
2. kolovs. Fearnley (6:3, 3:6, 6:3)
1. kolovolný los
van de Zandschulp
3. kolovs. Hurkacz (3:6, 7:6, 7:5)
2. kolovs. Medveděv (6:3, 7:6)
1. kolovs. Mpetschi Perricard (6:3, 2:6, 6:3)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jakub Menšík a Botic van de Zandschulp se zatím na turnajích nikdy nepotkali, dnes v Montréalu změří síly poprvé. Vítěz si zahraje buď s Fonsecou, nebo Sheltonem.

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