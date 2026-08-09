Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (10. 8.) živě: live stream online
Ve dvouhře na National Bank Open 2026 už zůstává pouze Jakub Menšík, v osmifinále jej ale pravděpodobně čeká těžký zápas proti rozjetému Botici van de Zandschulpovi. Utkání by mělo začít v pondělí 10. srpna od 1:30 v noci, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 10. srpna 2026 od 1:30
|Dějiště:
|IGA Stadium, Montréal
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi se o vysílání starají kanály skupiny Premier Sport, které najdete v nabídce online poskytovatele Telly.
Kurzy na Menšíka v dnešním osmifinále v Montréalu
Bookmakeři Synot Tipu pasují Menšíka do role jasného favorita, kurz na jeho vítězství se totiž v době psaní tohoto článku pohybuje jen okolo 1,35.
Zajímavé kurzy
Botic van de Zandschulp už tady ale vyřadil typově podobné hráče s parádním servisem, vypsaný kurz kolem 3,20 může být docela zajímavou volbou.
Kromě základních kurzů najdete v nabídce SynotTipu mnohem více příležitostí, v průběhu zápasu jsou dostupné i LIVE sázky.
Menšík porazil Atmaneho bez větších potíží
Jakub Menšík pokračuje v letošních podařených výkonech i v kanadském Montréalu, kde hraje hlavní soutěž poprvé. Zatím má docela štěstí na soupeře, i v dnešním osmifinále je výrazným favoritem.
Po třísetovém zápase s Fearnleym zahrál proti Atmanemu ještě mnohem lépe. Skvěle podávající Francouz sice nastřílel více es a vyhrál i na vítězné míče (29 vs. 25), Menší si ale i tak vypracoval spoustu brejkových příležitostí.
V každém setu dokázal jednu využít, což mu nakonec stačilo k výhře ve dvou setech. Sám mohl o své podání přijít jen jednou, měl skvělá čísla na bodech po prvním servisu (88 %). Dnes má v Montréalu šanci projít do svého celkově čtvrtého čtvrtfinále na turnajích Masters.
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Van de Zandschulp eliminoval i třetího servismana
Botic van de Zandschulp letos na turnajích nijak nezáří, na kontě má jen jedno semifinále z menšího podniku v Bukurešti, k tomu byl ve čtvrtfinále v Rotterdamu.
Do Montréalu se nizozemský tenista vrátil po čtyřech letech a zatím hraje parádně – vyřadil už tři tenisty ve skvělým podáním. Po Mpetshi Perricardovi si vyšlápl i na šestého hráče světa Medveděva, po téměř třech hodinách si nakonec poradil i s Hurkaczem.
Polský tenista přitom nebyl vůbec daleko od vítězství, ve druhém setu měl dokonce při svém servisu dva mečboly. Van de Zandschulp ale nakonec sadu získal v tiebreaku, ve třetím setu se mu podařil brejk v jedenácté hře a utkání už dopodával. V osmifinále Masters je teprve podruhé v kariéře, jediná podobná účast byla před třemi lety v Miami.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Menšík
|3. kolo
|vs. Atmane (7:5, 6:4)
|2. kolo
|vs. Fearnley (6:3, 3:6, 6:3)
|1. kolo
|volný los
|van de Zandschulp
|3. kolo
|vs. Hurkacz (3:6, 7:6, 7:5)
|2. kolo
|vs. Medveděv (6:3, 7:6)
|1. kolo
|vs. Mpetschi Perricard (6:3, 2:6, 6:3)
Vzájemné zápasy (H2H)
Jakub Menšík a Botic van de Zandschulp se zatím na turnajích nikdy nepotkali, dnes v Montréalu změří síly poprvé. Vítěz si zahraje buď s Fonsecou, nebo Sheltonem.