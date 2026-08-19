Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (19. 8.) živě: live stream online
V osmifinále ATP Cincinnati Open 2026 je i Jakub Menšík, nyní jej čeká typově podobný hráč, Thiago Agustín Tirante z Argentiny. První vzájemný zápas začíná ve středu 19. srpna od 18:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 19. srpna 2026 od 18:30
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Program z mužského Cincinnati lze sledovat i v TV, konkrétně na kanálech Premier Sport. Ty má v nabídce online poskytovatel Telly.
Kurzy na Menšíka v dnešním osmifinále v Cincinnati
Bookmakeři Synot Tipu opět favorizují českého tenistu, kurz na jeho úspěch je v době psaní tohoto článku kolem 1,50. V předchozích dueleh byly hodnoty ještě nižší.
Zajímavé kurzy
Tirante se na severoamerických betonech rozehrál do velmi solidní formy, vypsaný kurz kolem 2,90 tak může být zajímavou možností.
U SynotTipu si můžete dále vsadit na gamy, sety, přesné výsledky a další možnosti, během zápasu jsou dostupné i LIVE sázky.
Menšík bez potíží vyřadil Hijikatu
Jakubu Menšíkovi se daří. Po nedávném čtvrtfinále v Montrealu míří do této fáze i na dalším podniku v Cincinnati, musí však dnes zvládnout porazit Tiranteho.
Po velké bitvě s Belluccim následoval zápas s Hijikatou, který byl mnohem klidnější. Menšík nabídl soupeři brejkbol jen v prvním gamu, pak už si své podání hlídal. Podařily se mu celkem dva brejky, pomohl si 13 esy a za hodinu a půl mohl slavit pohodový postup mezi šestnáct nejlepších.
V osmifinále turnajů Masters je Menšík už celkově posedmé, bilanci má zatím pozitivních 4:2.
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Tirante po Djokovičovi porazil i Landaluceho
Thiago Agustín Tirante byl až donedávna považován hlavně za antukového specialistu, v Montréalu a Cincinnati ale ukazuje, že umí i na hardu. Po skalpech Fritze či Popyrina si překvapující výhry připsal i v Cincinnati.
V prvním kole proti Choinskému se pořádně zapotil a prošel dále až po třech hodinách a třech tiebreacích, skvělý servis jej držel i v zápase proti Djokovičovi. Toho vyřadil v dalším maratonském třísetovém duelu, síly mu ale nedošly ani proti Landalucemu. V obou setech se dostal z problémů a zvládl je ve zkrácených hrách.
Pro Tiranteho jde o třetí osmifinále na tisícovkách, zatím v této fázi ještě nezvítězil. Nabyté sebevědomí z něj ale nyní dělá nebezpečného soupeře prakticky pro každého.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Menšík
|3. kolo
|vs. Hijikata (6:3, 6:4)
|2. kolo
|vs. Bellucci (7:5, 2:6, 7:6)
|1. kolo
|volný los
|Tirante
|3. kolo
|vs. Landaluce (7:6, 7:6)
|2. kolo
|vs. Djokovič (2:6, 6:4, 6:4)
|1. kolo
|vs. Choinski (7:6, 6:7, 7:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Jakub Menšík a Thiago Agustín Tirante na sebe zatím nikdy nenarazili – uvidíme, jak úvodní střetnutí podobných herních stylů dopadne.