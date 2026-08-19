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Menšík vs. Tirante live na ATP Cincinnati 2026: kde sledovat, kurzy

Kamil Jurek
  10:14

Jakub Menšík slaví výhru v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu. | foto: Christinne MuschiAP

Jakub Menšík je posledním českým zástupcem v Cincinnati, osmifinále si zahraje proti rozjetému Thiago Agustínovi Tirantemu. Sledujte přímý přenos a zjistěte, jaké jsou kurzy.

Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (19. 8.) živě: live stream online

V osmifinále ATP Cincinnati Open 2026 je i Jakub Menšík, nyní jej čeká typově podobný hráč, Thiago Agustín Tirante z Argentiny. První vzájemný zápas začíná ve středu 19. srpna od 18:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:středa 19. srpna 2026 od 18:30
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Program z mužského Cincinnati lze sledovat i v TV, konkrétně na kanálech Premier Sport. Ty má v nabídce online poskytovatel Telly.

Kurzy na Menšíka v dnešním osmifinále v Cincinnati

Bookmakeři Synot Tipu opět favorizují českého tenistu, kurz na jeho úspěch je v době psaní tohoto článku kolem 1,50. V předchozích dueleh byly hodnoty ještě nižší.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,23
  • 3 sety v zápase: 2,19
  • kanár v zápase: 10,74

Tirante se na severoamerických betonech rozehrál do velmi solidní formy, vypsaný kurz kolem 2,90 tak může být zajímavou možností.

U SynotTipu si můžete dále vsadit na gamy, sety, přesné výsledky a další možnosti, během zápasu jsou dostupné i LIVE sázky.

Tirante, Thiago Agustin 2,82
Menšík, Jakub 1,46

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Menšík bez potíží vyřadil Hijikatu

Jakubu Menšíkovi se daří. Po nedávném čtvrtfinále v Montrealu míří do této fáze i na dalším podniku v Cincinnati, musí však dnes zvládnout porazit Tiranteho.

Po velké bitvě s Belluccim následoval zápas s Hijikatou, který byl mnohem klidnější. Menšík nabídl soupeři brejkbol jen v prvním gamu, pak už si své podání hlídal. Podařily se mu celkem dva brejky, pomohl si 13 esy a za hodinu a půl mohl slavit pohodový postup mezi šestnáct nejlepších.

V osmifinále turnajů Masters je Menšík už celkově posedmé, bilanci má zatím pozitivních 4:2.

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Tirante po Djokovičovi porazil i Landaluceho

Thiago Agustín Tirante byl až donedávna považován hlavně za antukového specialistu, v Montréalu a Cincinnati ale ukazuje, že umí i na hardu. Po skalpech Fritze či Popyrina si překvapující výhry připsal i v Cincinnati.

V prvním kole proti Choinskému se pořádně zapotil a prošel dále až po třech hodinách a třech tiebreacích, skvělý servis jej držel i v zápase proti Djokovičovi. Toho vyřadil v dalším maratonském třísetovém duelu, síly mu ale nedošly ani proti Landalucemu. V obou setech se dostal z problémů a zvládl je ve zkrácených hrách.

Pro Tiranteho jde o třetí osmifinále na tisícovkách, zatím v této fázi ještě nezvítězil. Nabyté sebevědomí z něj ale nyní dělá nebezpečného soupeře prakticky pro každého.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Menšík a Tirante v Cincinnati 2026
Menšík
3. kolovs. Hijikata (6:3, 6:4)
2. kolovs. Bellucci (7:5, 2:6, 7:6)
1. kolovolný los
Tirante
3. kolovs. Landaluce (7:6, 7:6)
2. kolovs. Djokovič (2:6, 6:4, 6:4)
1. kolovs. Choinski (7:6, 6:7, 7:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jakub Menšík a Thiago Agustín Tirante na sebe zatím nikdy nenarazili – uvidíme, jak úvodní střetnutí podobných herních stylů dopadne.

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