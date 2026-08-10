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Menšík vs. Shelton live: přímý přenos ATP Montréal 2026, kurzy

Kamil Jurek
  21:11

Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu. | foto: Christinne MuschiAP

Jakub Menšík prošel na Masters v Montréalu už do čtvrtfinále, střetne se v něm s nejsilnějším možným soupeřem – Benem Sheltonem z USA. Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (12. 8.) živě: live stream online

V mužské části National Bank Open 2026 už jde na řadu čtvrtfinále a Česko v něm má svého zástupce. Jakuba Menšíka čeká těžká prověrka v podobě Bena Sheltona, má s ním však pozitivní vzájemnou bilanci. Utkání by mělo začít ve středu 12. srpna od 0:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:středa 12. srpna 2026 od 0:00
Dějiště:IGA Stadium, Montréal
Vzájemné zápasy:2:1 pro Menšíka
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Pokud máte raději televizní přenosy, turnaj v Montréalu najdete na Premier Sport. Tyto kanály nabízí například online poskytovatel Telly.

Kurzy na Menšíka v dnešním čtvrtfinále v Montréalu

Bookmakeři Synot Tipu vidí utkání poměrně vyrovnaně – Menšík je sice outsiderem, ale jen velmi mírným. V době psaní tohoto článku je na něj kurz 2,08. Určitě hraje v jeho prospěch fakt, že dnešního soupeře už dvakrát porazil.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,36
  • 3 sety v zápase: 2,37
  • kanár v zápase: 9,53

Ben Shelton je v podobné pozici jako o kolo dříve, i tentokrát bude potvrzovat roli favorita. Kurz 1,76 ale predikuje to, že by opět nemělo jít o žádné snadné utkání.

Využijte z nabídky SynotTipu i další vypsané kurzy, nezapomeňte v průběhu duelu ani na LIVE sázky. Díky nim můžete okamžitě reagovat na aktuální dění na kurtu.

Menšík, Jakub 2,08
Shelton, Ben 1,76

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Menšík je počtvrté ve čtvrtfinále Masters

Jakub Menšík už nyní zapisuje nejlepší výsledek na turnajích ATP 1000, dosud byl nejlépe v osmifinále v Madridu. Dorovná letošní French Open, kde nečekaně došel až mezi čtyři nejlepší?

Po Fearnleym a Atmanem jej v Montréalu čekal nevyzpytatelný Van de Zandschulp, který tady vyřadil už tři typově podobné hráče v řadě. Na skvěle hrajícího Menšíka ale v první sadě neměl, šance přišla až ve druhém setu. Český hráč si v nejhorší možný moment prohrál servis, třemi hrami v řadě ale zápas otočil a zvítězil. Pomohl si 13 esy a získal 81 % bodů po svém prvním podání.

Na podnicích typu Masters je celkově počtvrté, bilanci má aktuálně 1:2. Když už se mu ale podařilo přes tuto fázi přejít, byl z toho loni v Miami nečekaný titul.

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Shelton neztratil set ani s Fonsecou

Ben Shelton přicestoval do Montréalu jako čtvrtfinalista turnaje ve Washingtonu, kde nečekaně podlehl Tabilovi. Jinak se mu ale daří solidně – letos vyhrál už tři trofeje na třech různých površích (Dallas, Mnichov, Stuttgart).

V prvních dvou duelech neměl s Brooksbym ani Bergsem větší potíže, první větší prověrka přišla až s talentovaným Fonsecou. V obou setech Shelton prohrával o brejk a zatímco úvodní sadu dokázal otočit dvěma brejky, druhé dějství došlo až to zkrácené hry. V té byl Američan jasně lepší, a neztratil tak zatím v Montréalu ani set.

Půjde o jeho už sedmé čtvrtfinále na „tisícovkách“, bilanci má vysoce negativních 1:5. Jediný úspěch přišel právě na Canadian Open v loňském roce, kdy nakonec v Torontu vybojoval svůj dosud nejcennější titul.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Menšík a Shelton v Montréalu 2026
Menšík
osmifinálevs. Van de Zandschulp (6:4, 7:5)
3. kolovs. Atmane (7:5, 6:4)
2. kolovs. Fearnley (6:3, 3:6, 6:3)
1. kolovolný los
Shelton
osmifinálevs. Fonseca (6:3, 7:6)
3. kolovs. Bergs (6:3, 6:2)
2. kolovs. Brooksby (6:3, 7:5)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Jakub Menšík a Ben Shelton už se na okruhu potkali celkem třikrát. Na tvrdém povrchu z toho byly pokaždé třísetové bitvy, loni v Madridu na antuce vyhrál český hráč ve dvou setech.

  • 27. 4. 2025: Menšík vs. Shelton (6:1, 6:4)
  • 8. 1. 2025: Menšík vs. Shelton (7:6, 4:6, 7:5)
  • 9. 3. 2024: Shelton vs. Menšík (4:6, 6:3, 6:4)
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