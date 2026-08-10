Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (12. 8.) živě: live stream online
V mužské části National Bank Open 2026 už jde na řadu čtvrtfinále a Česko v něm má svého zástupce. Jakuba Menšíka čeká těžká prověrka v podobě Bena Sheltona, má s ním však pozitivní vzájemnou bilanci. Utkání by mělo začít ve středu 12. srpna od 0:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 12. srpna 2026 od 0:00
|Dějiště:
|IGA Stadium, Montréal
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Menšíka
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Pokud máte raději televizní přenosy, turnaj v Montréalu najdete na Premier Sport. Tyto kanály nabízí například online poskytovatel Telly.
Kurzy na Menšíka v dnešním čtvrtfinále v Montréalu
Bookmakeři Synot Tipu vidí utkání poměrně vyrovnaně – Menšík je sice outsiderem, ale jen velmi mírným. V době psaní tohoto článku je na něj kurz 2,08. Určitě hraje v jeho prospěch fakt, že dnešního soupeře už dvakrát porazil.
Zajímavé kurzy
Ben Shelton je v podobné pozici jako o kolo dříve, i tentokrát bude potvrzovat roli favorita. Kurz 1,76 ale predikuje to, že by opět nemělo jít o žádné snadné utkání.
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Menšík je počtvrté ve čtvrtfinále Masters
Jakub Menšík už nyní zapisuje nejlepší výsledek na turnajích ATP 1000, dosud byl nejlépe v osmifinále v Madridu. Dorovná letošní French Open, kde nečekaně došel až mezi čtyři nejlepší?
Po Fearnleym a Atmanem jej v Montréalu čekal nevyzpytatelný Van de Zandschulp, který tady vyřadil už tři typově podobné hráče v řadě. Na skvěle hrajícího Menšíka ale v první sadě neměl, šance přišla až ve druhém setu. Český hráč si v nejhorší možný moment prohrál servis, třemi hrami v řadě ale zápas otočil a zvítězil. Pomohl si 13 esy a získal 81 % bodů po svém prvním podání.
Na podnicích typu Masters je celkově počtvrté, bilanci má aktuálně 1:2. Když už se mu ale podařilo přes tuto fázi přejít, byl z toho loni v Miami nečekaný titul.
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Shelton neztratil set ani s Fonsecou
Ben Shelton přicestoval do Montréalu jako čtvrtfinalista turnaje ve Washingtonu, kde nečekaně podlehl Tabilovi. Jinak se mu ale daří solidně – letos vyhrál už tři trofeje na třech různých površích (Dallas, Mnichov, Stuttgart).
V prvních dvou duelech neměl s Brooksbym ani Bergsem větší potíže, první větší prověrka přišla až s talentovaným Fonsecou. V obou setech Shelton prohrával o brejk a zatímco úvodní sadu dokázal otočit dvěma brejky, druhé dějství došlo až to zkrácené hry. V té byl Američan jasně lepší, a neztratil tak zatím v Montréalu ani set.
Půjde o jeho už sedmé čtvrtfinále na „tisícovkách“, bilanci má vysoce negativních 1:5. Jediný úspěch přišel právě na Canadian Open v loňském roce, kdy nakonec v Torontu vybojoval svůj dosud nejcennější titul.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Menšík
|osmifinále
|vs. Van de Zandschulp (6:4, 7:5)
|3. kolo
|vs. Atmane (7:5, 6:4)
|2. kolo
|vs. Fearnley (6:3, 3:6, 6:3)
|1. kolo
|volný los
|Shelton
|osmifinále
|vs. Fonseca (6:3, 7:6)
|3. kolo
|vs. Bergs (6:3, 6:2)
|2. kolo
|vs. Brooksby (6:3, 7:5)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Jakub Menšík a Ben Shelton už se na okruhu potkali celkem třikrát. Na tvrdém povrchu z toho byly pokaždé třísetové bitvy, loni v Madridu na antuce vyhrál český hráč ve dvou setech.
- 27. 4. 2025: Menšík vs. Shelton (6:1, 6:4)
- 8. 1. 2025: Menšík vs. Shelton (7:6, 4:6, 7:5)
- 9. 3. 2024: Shelton vs. Menšík (4:6, 6:3, 6:4)