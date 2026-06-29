Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Menšík vs. Samuel
Jakuba Menšíka nečeká na úvod Wimbledonu nic snadného, domácí Toby Samuel sehrál na trávě solidní přípravu a od pořadatelů dostal divokou kartu. Zápas by měl začít v úterý 30. června od 15:30, v přímém přenosu jej nabízí Eurosport. Online jej najdete na platformě HBO Max.
|Datum:
|úterý 30. června 2026 od 15:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Menšíka v 1. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl Jakub Menšík postoupit do dalšího kola, což naznačuje vypsaný kurz jen okolo hranice 1,40. Za vsazenou tisícovku byste si v případě jeho výhry přišli na 400 korun.
Základní kurzy
Toby Samuel je ale nevyzpytatelný hráč, který může být určitě velmi nepříjemným soupeřem. I proto je na něj kurz jen okolo 3,00, přestože je v žebříčku až ve druhé stovce.
Kurzová nabídka SynotTipu toho obsahuje mnohem více, v průběhu zápasu navíc využijete množství LIVE sázek.
Menšík se připravoval i na exhibici
Jakub Menšík už se zabydlel v elitní dvacítce žebříčku, na trávě toho ale zatím ve své krátké kariéře moc neodehrál. Loni si ve Wimbledonu zahrál ve 3. kole, jeho letošní příprava obsahovala jen turnaj v Queen’s Clubu a exhibici.
V Londýně sehrál vyrovnané utkání proti Mannarinovi, nezvládl však dva tiebreaky a loučil se už po prvním zápase. V rámci exhibice stihl těsně prohrát s Filsem, následně si ale spravil chuť a opět jen o pár míčků porazil Hurkacze.
Toby Samuel loni prorazil na Futures a challengerech, na této úrovni hrál i drtivou část této sezony. V Paříži se mu poprvé v kariére podařilo kvalifikovat na grandslam, pro Wimbledon dostal od pořadatelů volnou kartu.
Přípravu měl slušnou – čtvrtfinále v Ilkley a hlavně semifinále v Eastbourne, kde se dostal coby kvalifikant a prohrál až s pozdějším šampionem Bergsem. Do All England Clubu se vrací po třech letech, tehdy vypadl ve druhém kole kvalifikace.
|
Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Menšík
|2025
|3. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|nestartoval
|Samuel
|2025
|nestartoval
|2024
|nestartoval
|2023
|2. kolo kvalifikace
Vzájemné zápasy Menšíka a Samuela
Menšík a Samuel se zatím na žádném turnaji nepotkali, a to ani na nižší úrovni. Na travnatém grandslamu půjde o premiéru.