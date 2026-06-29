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Menšík vs. Samuel: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  21:56

Jakub Menšík dobíhá míček na turnaji v Queen's Clubu. | foto: Reuters

Jakub Menšík si v 1. kole Wimbledonu 2026 zahraje proti domácímu Tobymu Samuelovi. Zjistěte, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Menšík vs. Samuel

Jakuba Menšíka nečeká na úvod Wimbledonu nic snadného, domácí Toby Samuel sehrál na trávě solidní přípravu a od pořadatelů dostal divokou kartu. Zápas by měl začít v úterý 30. června od 15:30, v přímém přenosu jej nabízí Eurosport. Online jej najdete na platformě HBO Max.

Datum:úterý 30. června 2026 od 15:30
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Menšíka v 1. kole Wimbledonu 2026

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl Jakub Menšík postoupit do dalšího kola, což naznačuje vypsaný kurz jen okolo hranice 1,40. Za vsazenou tisícovku byste si v případě jeho výhry přišli na 400 korun.

Základní kurzy

  • Výhra Menšíka: 1,40
  • Výhra Samuela: 3,06
  • Více než 3.5 setů: 1,52

Toby Samuel je ale nevyzpytatelný hráč, který může být určitě velmi nepříjemným soupeřem. I proto je na něj kurz jen okolo 3,00, přestože je v žebříčku až ve druhé stovce.

Kurzová nabídka SynotTipu toho obsahuje mnohem více, v průběhu zápasu navíc využijete množství LIVE sázek.

Menšík se připravoval i na exhibici

Jakub Menšík už se zabydlel v elitní dvacítce žebříčku, na trávě toho ale zatím ve své krátké kariéře moc neodehrál. Loni si ve Wimbledonu zahrál ve 3. kole, jeho letošní příprava obsahovala jen turnaj v Queen’s Clubu a exhibici.

V Londýně sehrál vyrovnané utkání proti Mannarinovi, nezvládl však dva tiebreaky a loučil se už po prvním zápase. V rámci exhibice stihl těsně prohrát s Filsem, následně si ale spravil chuť a opět jen o pár míčků porazil Hurkacze.

Toby Samuel loni prorazil na Futures a challengerech, na této úrovni hrál i drtivou část této sezony. V Paříži se mu poprvé v kariére podařilo kvalifikovat na grandslam, pro Wimbledon dostal od pořadatelů volnou kartu.

Přípravu měl slušnou – čtvrtfinále v Ilkley a hlavně semifinále v Eastbourne, kde se dostal coby kvalifikant a prohrál až s pozdějším šampionem Bergsem. Do All England Clubu se vrací po třech letech, tehdy vypadl ve druhém kole kvalifikace.

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Menšík a Samuel na posledních Wimbledonech
Menšík
20253. kolo
20241. kolo
2023nestartoval
Samuel
2025nestartoval
2024nestartoval
20232. kolo kvalifikace

Vzájemné zápasy Menšíka a Samuela

Menšík a Samuel se zatím na žádném turnaji nepotkali, a to ani na nižší úrovni. Na travnatém grandslamu půjde o premiéru.

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