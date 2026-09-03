Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (3. 9.) živě: live stream online
Do druhého kola US Open 2026 se probojovali celkem tři čeští tenisté, jedním z nich je i Jakub Menšík. Nyní jej čeká Jurij Rodionov reprezentující Rakousko – sledujte přímý přenos ve čtvrtek 3. září od 20:00, čas se ale ještě může posunout na později. Přímý přenos vysílá Tipsport zde.
|Datum:
|čtvrtek 3. září 2026 od 20:00
|Fáze:
|2. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi lze sledovat závěrečný grandslam sezony díky kanálům Eurosportu, všechny zápasy pak přes online platformu HBO Max. Jde ale o placené varianty.
Kurzy na Menšíka v dnešním 2. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vysoce favorizují českého tenistu, v době psaní tohoto článku je na jeho postup kurz 1,13. To znamená asi 88,5% šanci na úspěch.
Rodionov ale už v 1. kole překvapil a ukázal, že si umí poradit s dobrým servisem soupeře – na tom staví hru i Menšík. Přesto je Rakušan výrazným outsiderem s kurzem kolem 6,85.
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Menšík si na úvod poradil s Močizukim
Jakub Menšík na sebe letos nejvíce upozornil titulem z Aucklandu a semifinálovou účastí na French Open, příprava na US Open až tak ideální nebyla.
Porážky od Nakashimy nebo Tiranteho byly nečekané, lepší výkon podal český hráč v Montrealu, kde nestačil až ve čtvrtfinále na favorizovaného Sheltona.
Na US Open nejprve získal titul v mixu s Karolínou Muchovou, ve dvouhře se pak utkal s Močizukim a byl ve všech směrech lepší. Ve třetím setu ale přeci jen musel zabojovat – hned třikrát si totiž prohrál podání, soupeři ale vzal hned čtyři servisy a za necelé dvě hodiny postoupil do dalšího kola. I při své čtvrté účasti v New Yorku tak zvládl úvodní duel, maximem však zůstává 3. kolo.
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Kvalifikant Rodionov hraje své první US Open
Jurij Rodionov má sice už 27 let, jde ale o challengerového hráče, který nemá s grand slamy téměř žádné zkušenosti – v drtivé většině případů skončil v kvalifikaci, hlavní soutěž hrál dosud jen na Roland Garros.
Letos se mu na pátý pokus podařilo dostat i na US Open, když si postupně poradil s Coppejansem, Silvou a překvapivě i dobře hrajícím Fearnleym. V prvním kole pak čekal Mpetschi Perricard – hráč s dělovým servisem, který ale má do ideální formy hodně daleko.
Rodionov proti němu zvládl dva tiebreaky a ve druhém setu se mu dokonce podařilo dát soupeři kanára, což se francouzskému tenistovi nestalo několik let. Rakouského tenistu tak čeká na US Open už pátý zápas.
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Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Menšík
|1. kolo
|vs. Močizuki (6:1, 6:4, 7:5)
|Rodionov
|1. kolo
|vs. Mpetschi Perricard (7:6, 6:0, 7:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Jakub Menšík a Jurij Rodionov se zatím na okruhu nikdy nepotkali, na grandslamu tedy půjde o jejich první vzájemný duel.