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Menšík vs. Rodionov: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  10:35

Jakub Menšík ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Jakub Menšík se ve 2. kole US Open 2026 utká s Jurijem Rodionovem, půjde o jejich první vzájemný zápas. Jaké jsou sázkové kurzy a kde duel sledovat v přímém přenosu?

Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (3. 9.) živě: live stream online

Do druhého kola US Open 2026 se probojovali celkem tři čeští tenisté, jedním z nich je i Jakub Menšík. Nyní jej čeká Jurij Rodionov reprezentující Rakousko – sledujte přímý přenos ve čtvrtek 3. září od 20:00, čas se ale ještě může posunout na později. Přímý přenos vysílá Tipsport zde.

Menšík – Rodionov na US Open 2026
Datum:čtvrtek 3. září 2026 od 20:00
Fáze:2. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi lze sledovat závěrečný grandslam sezony díky kanálům Eurosportu, všechny zápasy pak přes online platformu HBO Max. Jde ale o placené varianty.

Kurzy na Menšíka v dnešním 2. kole

Zajímavé kurzy

  • více než 32,5 gamů: 1,75
  • více než 3,5 setů: 1,97
  • kanár v zápase: 6,19

Bookmakeři Synot Tipu vysoce favorizují českého tenistu, v době psaní tohoto článku je na jeho postup kurz 1,13. To znamená asi 88,5% šanci na úspěch.

Rodionov ale už v 1. kole překvapil a ukázal, že si umí poradit s dobrým servisem soupeře – na tom staví hru i Menšík. Přesto je Rakušan výrazným outsiderem s kurzem kolem 6,85.

Menšík, Jakub 1,13
Rodionov, Jurij 6,87

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Menšík si na úvod poradil s Močizukim

Jakub Menšík na sebe letos nejvíce upozornil titulem z Aucklandu a semifinálovou účastí na French Open, příprava na US Open až tak ideální nebyla.

Porážky od Nakashimy nebo Tiranteho byly nečekané, lepší výkon podal český hráč v Montrealu, kde nestačil až ve čtvrtfinále na favorizovaného Sheltona.

Na US Open nejprve získal titul v mixu s Karolínou Muchovou, ve dvouhře se pak utkal s Močizukim a byl ve všech směrech lepší. Ve třetím setu ale přeci jen musel zabojovat – hned třikrát si totiž prohrál podání, soupeři ale vzal hned čtyři servisy a za necelé dvě hodiny postoupil do dalšího kola. I při své čtvrté účasti v New Yorku tak zvládl úvodní duel, maximem však zůstává 3. kolo.

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Kvalifikant Rodionov hraje své první US Open

Jurij Rodionov má sice už 27 let, jde ale o challengerového hráče, který nemá s grand slamy téměř žádné zkušenosti – v drtivé většině případů skončil v kvalifikaci, hlavní soutěž hrál dosud jen na Roland Garros.

Letos se mu na pátý pokus podařilo dostat i na US Open, když si postupně poradil s Coppejansem, Silvou a překvapivě i dobře hrajícím Fearnleym. V prvním kole pak čekal Mpetschi Perricard – hráč s dělovým servisem, který ale má do ideální formy hodně daleko.

Rodionov proti němu zvládl dva tiebreaky a ve druhém setu se mu dokonce podařilo dát soupeři kanára, což se francouzskému tenistovi nestalo několik let. Rakouského tenistu tak čeká na US Open už pátý zápas.

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Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Menšík a Rodionov na US Open 2026
Menšík
1. kolovs. Močizuki (6:1, 6:4, 7:5)
Rodionov
1. kolovs. Mpetschi Perricard (7:6, 6:0, 7:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jakub Menšík a Jurij Rodionov se zatím na okruhu nikdy nepotkali, na grandslamu tedy půjde o jejich první vzájemný duel.

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