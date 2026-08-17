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Menšík vs. Hijikata live na ATP Cincinnati 2026: kde sledovat, kurzy

Kamil Jurek
  13:43

Jakub Menšík se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Montrealu. | foto: Reuters

Jakuba Menšíka dnes v Cincinnati čeká zápas 3. kola, poprvé se střetne s Rinky Hijikatou. Jaké jsou kurzy a kde sledovat utkání živě?

Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (17. 8.) živě: live stream online

Do 3. kola na letošním ATP Cincinnati Open se opět po roce dostal i Jakub Menšík, tentokrát je jeho soupeřem Rinky Hijikata z Austrálie. Jak jejich premiérové střetnutí dopadne? Hrát by se mělo v pondělí 17. srpna od 20:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:pondělí 17. srpna 2026 od 20:00
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Zápas lze spustit i v TV, kanály Premier Sport má v nabídce například online poskytovatel Telly.

Kurzy na Menšíka v dnešním 3. kole v Cincinnati

Bookmakeři Synot Tipu mají o favoritovi jasno – Menšík se sice v prvním zápase trápil, i tak je na něj ale dnes vypsán kurz jen okolo 1,30.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,36
  • 3 sety v zápase: 2,46
  • kanár v zápase: 9,91

Hijikata už tady má za sebou dokonce dva zápasy, měl ale docela štěstí na los. Skončí jeho premiérová cesta hlavní soutěží v Cincinnati právě dnes? Pokud si myslíte, že ne, je připraven kurz okolo 3,90.

Kromě prematch příležitostí si zájemci užijí i LIVE sázky. Dostupné jsou během celého zápasu a můžete díky nim ihned reagovat na aktuální dění na kurtu.

Hijikata, Rinky 3,87
Menšík, Jakub 1,3

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Menšík zvládl tříhodinovou bitvu s Belluccim

Jakubu Menšíkovi se podařilo nedávné Masters v Montrealu – vyřadil jej až Shelton ve čtvrtfinále, který následně celý turnaj ovládl. Formu by si rád přenesl i do dalšího, asi 1 200 kilometrů vzdáleného turnaje kategorie ATP 1000.

První zápas v Cincinnati byl stejně jako v Kanadě náročný. Za hodinu hry sice získal Menšík první set, druhý ale poměrně rychle ztratil. V rozhodujícím dějství prohrával český tenista o brejk, z nepříjemné situace se však dostal a později ovládl tiebreak poměrem 7:5. Tradičně jej drželo nad vodou podání (16 es, 83 % míčů po prvním servisu).

Na této tisícovce hraje Menšík už potřetí. Předloni ještě nezvládl kvalifikaci, loni už ale hrál právě ve 3. kole. Tehdy musel utkání proti Nardimu kvůli zranění skrečovat.

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Hijikata už porazil Monfilse i Darderiho

Rinky Hijikata se stále drží v TOP 100 a už teď je jasné, že tomu tak bude i po Cincinnati. Australský tenista japonského původu totiž po nezdarech ve Wimbledonu, Los Cabos i Montréalu začal konečně vítězit.

Už proti veteránu Monfilsovi měl ale namále – velezkušený Francouz byl několikrát jen pár míčků od vítězství, nakonec ale padl ve třech setech. Překvapivě snadno si pak Hijikata poradil i s Darderim, kterému nenabídl žádný brejkbol, nastřílel 10 es a pomohl si 30 winnery proti pouhým osmnácti chybám.

V Cincinnati startuje v hlavní soutěži vůbec poprvé, dosud se tady dvakrát neúspěšně pokoušel projít kvalifikací. Dnes může teprve podruhé v kariéře dojít do osmifinále turnaje Masters.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Menšík a Hijikata v Cincinnati 2026
Menšík
2. kolovs. Bellucci (7:5, 2:6, 7:6)
1. kolovolný los
Hijikata
2. kolovs. Darderi (6:4, 6:2)
1. kolovs. Monfils (2:6, 7:6, 6:3)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jakub Menšík a Rinky Hijikata se zatím na mužském okruhu nikdy nepotkali, v Cincinnati půjde o jejich první vzájemný duel.

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