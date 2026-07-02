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Jakuba Menšíka čeká zkušený Grigor Dimitrov. Pětatřicetiletý bulharský tenista odehrál na trávě slušnou přípravu a úvodní kolo Wimbledonu zvládl bez ztráty setu. Zápas by měl začít ve čtvrtek 2. července od 17:30, v přímém přenosu jej nabízí Eurosport. Online jej najdete na platformě HBO Max.
|Datum:
|čtvrtek 2. července 2026 od 17:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Menšíka
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Menšíka v 1. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl Jakub Menšík postoupit do dalšího kola, což naznačuje vypsaný kurz 1,54. Za vsazenou tisícovku byste si v případě jeho výhry přišli na 540 korun.
Základní kurzy
Grigor Dimitrov je ale kvalitní a zkušený hráč, který má za sebou skvělou kariéru a rozhodně nebude snadným protivníkem. Na jeho triumf lze vsadit v kurzu 2,58.
Kurzová nabídka SynotTipu toho obsahuje mnohem více, v průběhu zápasu navíc využijete množství LIVE sázek.
Menšík má za sebou nečekaný pětisetový boj
Jakub Menšík se v 1. kole na vítězství nadřel mnohem víc, než se předpokládalo. Proti 123. hráči světa Tobymu Samuelovi byl jasným favoritem, ale zápas si podmanil až v super tiebreaku pátého setu. Nakonec zvítězil 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)
Grigor Dimitrov obdržel pro letošní Wimbledon divokou kartu a 1. kolo zvládl velmi slušně. Australana Danea Sweenyho zdolal po setech 7:6, 6:3, 7:5. Hlavně v prvním i třetím setu musel ustát těžké momenty, ale opřel se o kvalitní servis a zkušenosti z grandslamů. Po zápase byl hodně emotivní – šlo o jeho návrat na Wimbledon po zranění a náročném období.
|Menšík
|2025
|3. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|nestartoval
|Dimitrov
|2025
|osmifinále
|2024
|osmifinále
|2023
|osmifinále
|2022
|1. kolo
|2021
|2. kolo
Vzájemné zápasy Menšíka a Dimitrova
Menšík a Dimitrov spolu zatím odehráli dva ostré zápasy a oba vyhrál český tenista.
|Rok
|Turnaj
|Zápas
|Povrch
|Výsledek
|Kolo
|2024
|Šanghaj
|Menšík – Dimitrov
|tvrdý povrch
|6:3, 3:6, 6:4
|Osmifinále
|2024
|Madrid
|Menšík – Dimitrov
|antuka
|6:2, 4:6, 7:6
|2. kolo