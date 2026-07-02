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Menšík vs. Dimitrov: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  8:51

Jakub Menšík v prvním kole Wimbledonu. | foto: AP

Jakub Menšík si ve druhém kole Wimbledonu 2026 zahraje proti zkušenému bulharskému tenistovi Grigoru Dimitrovovi . Zjistěte, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě.

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Jakuba Menšíka čeká zkušený Grigor Dimitrov. Pětatřicetiletý bulharský tenista odehrál na trávě slušnou přípravu a úvodní kolo Wimbledonu zvládl bez ztráty setu. Zápas by měl začít ve čtvrtek 2. července od 17:30, v přímém přenosu jej nabízí Eurosport. Online jej najdete na platformě HBO Max.

Datum:čtvrtek 2. července 2026 od 17:30
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:2:0 pro Menšíka
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Menšíka v 1. kole Wimbledonu 2026

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl Jakub Menšík postoupit do dalšího kola, což naznačuje vypsaný kurz 1,54. Za vsazenou tisícovku byste si v případě jeho výhry přišli na 540 korun.

Základní kurzy

  • Výhra Menšíka: 1,54
  • Výhra Dimitrova: 2,58

Grigor Dimitrov je ale kvalitní a zkušený hráč, který má za sebou skvělou kariéru a rozhodně nebude snadným protivníkem. Na jeho triumf lze vsadit v kurzu 2,58.

Kurzová nabídka SynotTipu toho obsahuje mnohem více, v průběhu zápasu navíc využijete množství LIVE sázek.

Menšík má za sebou nečekaný pětisetový boj

Jakub Menšík se v 1. kole na vítězství nadřel mnohem víc, než se předpokládalo. Proti 123. hráči světa Tobymu Samuelovi byl jasným favoritem, ale zápas si podmanil až v super tiebreaku pátého setu. Nakonec zvítězil 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7)

Grigor Dimitrov obdržel pro letošní Wimbledon divokou kartu a 1. kolo zvládl velmi slušně. Australana Danea Sweenyho zdolal po setech 7:6, 6:3, 7:5. Hlavně v prvním i třetím setu musel ustát těžké momenty, ale opřel se o kvalitní servis a zkušenosti z grandslamů. Po zápase byl hodně emotivní – šlo o jeho návrat na Wimbledon po zranění a náročném období.

Menšík a Dimitrov na posledních Wimbledonech
Menšík
20253. kolo
20241. kolo
2023nestartoval
Dimitrov
2025osmifinále
2024osmifinále
2023osmifinále
20221. kolo
20212. kolo

Vzájemné zápasy Menšíka a Dimitrova

Menšík a Dimitrov spolu zatím odehráli dva ostré zápasy a oba vyhrál český tenista.

RokTurnajZápasPovrchVýsledekKolo
2024ŠanghajMenšík – Dimitrovtvrdý povrch6:3, 3:6, 6:4Osmifinále
2024MadridMenšík – Dimitrovantuka6:2, 4:6, 7:62. kolo
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