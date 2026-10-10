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Menšík vs. Cerundolo v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Šanghaj 2026

Kamil Jurek
  20:36

Jakub Menšík slaví výhru nad Američanem Benem Sheltonem ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jakub Menšík se ve 3. kole utká s neoblíbeným Franciscem Cerundolem, se kterým prohrál i před týdnem. Podaří se mu konečně uspět? Sledujte přímý přenos online.
Cerundolo, Francisco 2,29
Menšík, Jakub 1,63

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Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (11. 10.) živě: live stream online

Jakub Menšík zvládl svůj úvodní zápas v Šanghaji, znovu po týdnu se utká s Franciscem Cerundolem. Zatím s ním prohrál všechny tři zápasy, jak to bude vypadat v neděli 11. října od 9:00 ráno? Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Menšík – Cerundolo na ATP Šanghaj 2026
Datum:neděle 11. října 2026 od 9:00
Fáze:3. kolo
Dějiště:Qizhong Forest Sports City Arena, Šanghaj
Vzájemné zápasy:3:0 pro Cerundola
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílá celý turnaj v Šanghaji placený program Premier Sport 2, který najdete v nabídce Oneplay, Telly a dalších poskytovatelů.

Kurzy na Menšíka v dnešním 3. kole Shanghai Masters

Zajímavé kurzy

  • více než 20.5 gamů: 1,45
  • 3 sety v zápase: 2,18
  • kanár v zápase: 11,37

Bookmakeři Synot Tipu v době psaní tohoto článku favorizují Menšíka, ne kterého se kurz pohybuje jen okolo 1,65.

Cerundolo je sice především antukář, umí ale zahrát i na tvrdém povrchu a hovoří pro něj vzájemná bilance. Kurz kolem 2,30 může být pro některé sázkaře zajímavý.

Menšík si poradil s Kecmanovičem

Jakub Menšík se na posledních turnajích nepyšnil nejlepší formou, na poslední akci v Pekingu jej zastavil Cerundolo už ve druhém zápase. Přesně po týdnu má šanci na odplatu.

Jako nasazený měl český tenista v prvním kole v Šanghaji volno, utkal se až s Kecmanovičem v kole druhém. A šlo o velmi povedené představení, ve kterém nenabídl soupeři jediný brejkbol, nastřílel 14 es a získal hned 89 % bodů po prvním servisu.

Na tomto turnaji startuje už potřetí a určitě by rád navázal na předloňskou premiéru, kdy se dostal až do čtvrtfinále. Proti žebříčkově níže postaveným tenistům má bilanci 29:13, na dnešního soupeře ale zatím nevyzrál.

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Cerundolo na úvod porazil Safiullina

Francisco Cerundolo má jako snad každý Jihoameričan nejraději antuku, dokáže se ale prosadit i na jiných površích, což už letos několikrát ukázal. Kromě domácí trofeje z Buenos Aires totiž triumfoval i na trávě v Queen’s Clubu.

Také Argentinec měl při prvním šanghajském kole volno, pak na něj čekal Safiullin. Šlo o poměrně kontrolované utkání, přestože v prvním setu ztratil Cerundolo náskok brejku, sadu získal v tie-breaku. Ve druhém dějství už soupeři nedal šanci, dvakrát prorazil soupeřovo podání a došel si pro vítězství.

V Šanghaji startuje Cerundolo už počtvrté a nejlépe byl v osmifinále. V letošní sezoně má proti tenistům z elitní dvacítky negativní bilanci 4:8, jedna z výher je právě proti Menšíkovi.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Menšík a Cerundolo v Šanghaji 2026
Menšík
2. kolovs. Kecmanovič (6:3, 6:3)
1. kolovolný los
Cerundolo
2. kolovs. Safiullin (7:6, 6:3)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Jakub Menšík se s Franciscem Cerundolem utkal celkem třikrát. Jediný set uhrál paradoxně loni na antuce v Madridu, předtím dvakrát neuspěl v Pekingu.

  • 3. 10. 2026: Cerundolo (6:3, 6:3)
  • 1. 5. 2025: Cerundolo (3:6, 7:6, 6:2)
  • 27. 9. 2024: Cerundolo (7:6, 6:1)
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