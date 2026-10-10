Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (11. 10.) živě: live stream online
Jakub Menšík zvládl svůj úvodní zápas v Šanghaji, znovu po týdnu se utká s Franciscem Cerundolem. Zatím s ním prohrál všechny tři zápasy, jak to bude vypadat v neděli 11. října od 9:00 ráno? Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 11. října 2026 od 9:00
|Fáze:
|3. kolo
|Dějiště:
|Qizhong Forest Sports City Arena, Šanghaj
|Vzájemné zápasy:
|3:0 pro Cerundola
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílá celý turnaj v Šanghaji placený program Premier Sport 2, který najdete v nabídce Oneplay, Telly a dalších poskytovatelů.
Kurzy na Menšíka v dnešním 3. kole Shanghai Masters
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu v době psaní tohoto článku favorizují Menšíka, ne kterého se kurz pohybuje jen okolo 1,65.
Cerundolo je sice především antukář, umí ale zahrát i na tvrdém povrchu a hovoří pro něj vzájemná bilance. Kurz kolem 2,30 může být pro některé sázkaře zajímavý.
Menšík si poradil s Kecmanovičem
Jakub Menšík se na posledních turnajích nepyšnil nejlepší formou, na poslední akci v Pekingu jej zastavil Cerundolo už ve druhém zápase. Přesně po týdnu má šanci na odplatu.
Jako nasazený měl český tenista v prvním kole v Šanghaji volno, utkal se až s Kecmanovičem v kole druhém. A šlo o velmi povedené představení, ve kterém nenabídl soupeři jediný brejkbol, nastřílel 14 es a získal hned 89 % bodů po prvním servisu.
Na tomto turnaji startuje už potřetí a určitě by rád navázal na předloňskou premiéru, kdy se dostal až do čtvrtfinále. Proti žebříčkově níže postaveným tenistům má bilanci 29:13, na dnešního soupeře ale zatím nevyzrál.
|
Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Cerundolo na úvod porazil Safiullina
Francisco Cerundolo má jako snad každý Jihoameričan nejraději antuku, dokáže se ale prosadit i na jiných površích, což už letos několikrát ukázal. Kromě domácí trofeje z Buenos Aires totiž triumfoval i na trávě v Queen’s Clubu.
Také Argentinec měl při prvním šanghajském kole volno, pak na něj čekal Safiullin. Šlo o poměrně kontrolované utkání, přestože v prvním setu ztratil Cerundolo náskok brejku, sadu získal v tie-breaku. Ve druhém dějství už soupeři nedal šanci, dvakrát prorazil soupeřovo podání a došel si pro vítězství.
V Šanghaji startuje Cerundolo už počtvrté a nejlépe byl v osmifinále. V letošní sezoně má proti tenistům z elitní dvacítky negativní bilanci 4:8, jedna z výher je právě proti Menšíkovi.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Menšík
|2. kolo
|vs. Kecmanovič (6:3, 6:3)
|1. kolo
|volný los
|Cerundolo
|2. kolo
|vs. Safiullin (7:6, 6:3)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy (H2H)
Jakub Menšík se s Franciscem Cerundolem utkal celkem třikrát. Jediný set uhrál paradoxně loni na antuce v Madridu, předtím dvakrát neuspěl v Pekingu.
- 3. 10. 2026: Cerundolo (6:3, 6:3)
- 1. 5. 2025: Cerundolo (3:6, 7:6, 6:2)
- 27. 9. 2024: Cerundolo (7:6, 6:1)