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Menšík vs. Atmane live: přímý přenos ATP Montréal 2026, kurzy

Kamil Jurek
  10:45

Jakub Menšík ve druhém kole turnaje ve Washingtonu | foto: CTK / AP / Marcin Cholewinski Profimedia.cz

Jakub Menšík je ve 3. kole turnaje Masters v Montréalu, nyní se střetne s Terence Atmanem z Francie. Sledujte první vzájemný zápas živě a zjistěte, jaké jsou aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (8. 8.) živě: live stream online

Do třetího kola mužského National Bank Open 2026 v Montréalu prošel i Jakub Menšík, v pavouku narazí na rozjetého Terence Atmaneho. Utkání by mělo začít v sobotu 8. srpna od 0:00, start se může ještě posunout. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:sobota 8. srpna 2026 od 0:00
Dějiště:IGA Stadium, Montréal
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi mají mužské turnaje na starosti kanály skupiny Premier Sport, které má v nabídce například online poskytovatel Telly.

Kurzy na Menšíka v dnešním 3. kole v Montréalu

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl dále projít právě Menšík, kurz na jeho vítězství se v době psaní tohoto článku pohybuje okolo 1,45.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,59
  • 3 sety v zápase: 2,44
  • kanár v zápase: 6,71

Terence Atmane už tady ale dva favority překvapil, proto může být kurz kolem 3,00 zajímavou volbou – pokud si tedy myslíte, že se mu to podaří i potřetí v řadě.

Využijte u SynotTipu také LIVE sázky, které startují pár minut před začátkem každého duelu. Nabízí spoustu dalších příležitostí, můžete ihned reagovat na aktuální dění na kurtu.

Atmane, Terence 2,8
Menšík, Jakub 1,49

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Menšík přehrál Fearnleyho ve třech setech

Jakub Menšík se stále drží v TOP 20 žebříčku, kromě titulu z Aucklandu se mu dařilo i na antuce, když si zahrál semifinále Roland Garros. Po nepříliš vydařené travnaté části sezony se vrátil na hard.

Ve Washingtonu z toho byl jen jeden vyhraný zápas a následná prohra s Nakashimou, tady v Montréalu měl v prvním kole volno – nastoupil až proti Fearnleymu. Třísetová bitva trvala více než dvě hodiny, v rozhodujícím setu se Menšík dostal ze situace, kdy prohrával o brejk.

Stejně jako loni je tedy na Canadian Open ve 3. kole, to se ale hrálo v Torontu. V Montréalu hraje hlavní soutěž poprvé, při jediné účasti před dvěma lety vypadl v kvalifikaci.

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Atmane vyřadil v Montréalu už dva favority

Terence Atmane zatím v letošní sezoně neoplývá žádnými zázračnými výsledky, do čtvrtfinále došel pouze jednou v únoru v Acapulcu. V Montréalu se ale při premiérové účasti dostal do slušné formy.

Na úvod si poradil s vracejícím se Draperem ve třech setech, ve druhém kole byl soupeřem Khachanov. Francouzskému tenistovi se podařilo eliminovat skvělý Rusův servis, sám dokonce zapsal více es a přestřílel soupeře i ve winnerech. Za necelé dvě hodiny bylo hotovo.

Už nyní tak Atmane překonal svůj kanadský rekord, loni v Torontu totiž skončil ve druhém kole.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Menšík a Atmane v Montréalu 2026
Menšík
2. kolovs. Fearnley (6:3, 3:6, 6:3)
1. kolovolný los
Atmane
2. kolovs. Khachanov (6:4, 7:6)
1. kolovs. Draper (6:3, 2:6, 6:2)

Vzájemné zápasy Menšíka a Atmaneho (H2H)

Jakub Menšík a Terence Atmane se spolu zatím neutkali, na Masters v Montréalu půjde o první vzájemné střetnutí.

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