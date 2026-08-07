Kdy a kde sledovat Menšíka dnes (8. 8.) živě: live stream online
Do třetího kola mužského National Bank Open 2026 v Montréalu prošel i Jakub Menšík, v pavouku narazí na rozjetého Terence Atmaneho. Utkání by mělo začít v sobotu 8. srpna od 0:00, start se může ještě posunout. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|sobota 8. srpna 2026 od 0:00
|Dějiště:
|IGA Stadium, Montréal
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi mají mužské turnaje na starosti kanály skupiny Premier Sport, které má v nabídce například online poskytovatel Telly.
Kurzy na Menšíka v dnešním 3. kole v Montréalu
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl dále projít právě Menšík, kurz na jeho vítězství se v době psaní tohoto článku pohybuje okolo 1,45.
Zajímavé kurzy
Terence Atmane už tady ale dva favority překvapil, proto může být kurz kolem 3,00 zajímavou volbou – pokud si tedy myslíte, že se mu to podaří i potřetí v řadě.
Využijte u SynotTipu také LIVE sázky, které startují pár minut před začátkem každého duelu. Nabízí spoustu dalších příležitostí, můžete ihned reagovat na aktuální dění na kurtu.
Bonus500 Kč Vsadit s bonusem
Menšík přehrál Fearnleyho ve třech setech
Jakub Menšík se stále drží v TOP 20 žebříčku, kromě titulu z Aucklandu se mu dařilo i na antuce, když si zahrál semifinále Roland Garros. Po nepříliš vydařené travnaté části sezony se vrátil na hard.
Ve Washingtonu z toho byl jen jeden vyhraný zápas a následná prohra s Nakashimou, tady v Montréalu měl v prvním kole volno – nastoupil až proti Fearnleymu. Třísetová bitva trvala více než dvě hodiny, v rozhodujícím setu se Menšík dostal ze situace, kdy prohrával o brejk.
Stejně jako loni je tedy na Canadian Open ve 3. kole, to se ale hrálo v Torontu. V Montréalu hraje hlavní soutěž poprvé, při jediné účasti před dvěma lety vypadl v kvalifikaci.
|
Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Atmane vyřadil v Montréalu už dva favority
Terence Atmane zatím v letošní sezoně neoplývá žádnými zázračnými výsledky, do čtvrtfinále došel pouze jednou v únoru v Acapulcu. V Montréalu se ale při premiérové účasti dostal do slušné formy.
Na úvod si poradil s vracejícím se Draperem ve třech setech, ve druhém kole byl soupeřem Khachanov. Francouzskému tenistovi se podařilo eliminovat skvělý Rusův servis, sám dokonce zapsal více es a přestřílel soupeře i ve winnerech. Za necelé dvě hodiny bylo hotovo.
Už nyní tak Atmane překonal svůj kanadský rekord, loni v Torontu totiž skončil ve druhém kole.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Menšík
|2. kolo
|vs. Fearnley (6:3, 3:6, 6:3)
|1. kolo
|volný los
|Atmane
|2. kolo
|vs. Khachanov (6:4, 7:6)
|1. kolo
|vs. Draper (6:3, 2:6, 6:2)
Vzájemné zápasy Menšíka a Atmaneho (H2H)
Jakub Menšík a Terence Atmane se spolu zatím neutkali, na Masters v Montréalu půjde o první vzájemné střetnutí.