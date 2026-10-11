Kde sledovat zápas Medveděv – Svrčina živě
Pondělní utkání 3. kola (1/16-finále) z čínské Šanghaje můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:
- Termín a čas: Pondělí 12. října 2026 od 09:00 SELČ
- Místo konání: Qizhong Forest Sports City Arena, Šanghaj, Čína
- Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
- Fáze turnaje: ATP Masters 1000 Šanghaj – 3. kolo (1/16-finále)
- Soupeř pro osmifinále: Lepší z duelu Stefanos Tsitsipas – Taylor Fritz
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Premier Sport
- Online live stream: Zápas nabízí živě sázková kancelář Tipsport
Tipy na sázky a aktuální forma: Zaskočí rozjetý Svrčina favorita?
Jednoznačným favoritem na postup do osmifinále je dle Synot Tipu Daniil Medveděv s kurzem 1,15, zatímco případná senzační výhra Dalibora Svrčiny je ohodnocena vysokým kurzem 5,60.
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Kurzy na přesný výsledek:
Daniil Medveděv (5. v žebříčku ATP) prožívá na svém nejoblíbenějším povrchu vynikající sezonu. Bilanci má 31 výher a 8 porážek. Na předchozím podniku v Pekingu došel až do semifinále, kde byl diskvalifikován v utkání proti Novaku Djokovičovi. V Šanghaji se na postup do 3. kola nadřel – německého hráče Jana-Lennarda Struffa udolal až po třísetové bitvě 2:1 na sety.
|Datum
|Turnaj a kolo
|Soupeři
|Sety (gamy)
|Povrch
|10. října 2026
|Šanghaj, 2. kolo
|Medveděv – Struff
|2:1 (4:6, 6:4, 6:3)
|tvrdý
|5. října 2026
|Peking, semifinále
|Djokovič – Medveděv
|0:0 (7:5, 5:3), skreč
|tvrdý
|4. října 2026
|Peking, čtvrtfinále
|Medveděv – Cerúndolo
|2:0 (7:6 (4), 6:3)
|tvrdý
|3. října 2026
|Peking, osmifinále
|Medveděv – Struff
|2:0 (6:4, 6:3)
|tvrdý
|2. října 2026
|Peking, 3. kolo
|Medveděv – Carreño Busta
|2:0 (6:4, 6:2)
|tvrdý
Dalibor Svrčina (126. v žebříčku ATP) předvádí v Šanghaji skvělé výkony. Do hlavní soutěže se probil z kvalifikace přes Billyho Harrise (2:1) a Jošihita Nišioku. V hlavním pavouku pak dokázal zaskočit dva favority – nejprve v třísetové bitvě vyřadil Brita Camerona Norrieho (2:1) a následně stejným poměrem přetlačil i nepříjemného Argentince Tomáse Martína Etcheverryho (2:1).
|Datum
|Turnaj a kolo
|Soupeři
|Sety (gamy)
|Povrch
|10. října 2026
|Šanghaj, 2. kolo
|Svrčina – Etcheverry
|2:1 (6:3, 3:6, 7:5)
|tvrdý
|8. října 2026
|Šanghaj, 1. kolo
|Svrčina – Norrie
|2:1 (6:3, 3:6, 6:4)
|tvrdý
|6. října 2026
|Šanghaj, 2. kolo kvalifikace
|Svrčina – Nišioka
|0:0 (5:2), skreč
|tvrdý
|5. října 2026
|Šanghaj, 1. kolo kvalifikace
|Svrčina – Harris
|2:1 (4:6, 7:6 (6), 7:5)
|tvrdý
|30. září 2026
|Jingshan, 3. kolo
|Sharipov – Svrčina
|2:1 (3:6, 6:3, 6:1)
|tvrdý
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ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě
Statistické srovnání
Statistiky ukazují výrazný rozdíl především na prvním podání. Daniil Medveděv po něm letos získává 87,8 % bodů, přičemž 18,3 % jeho podání tvoří esa. Dalibor Svrčina má v tomto ohledu slabší čísla (67,8 % vyhraných bodů po prvním servisu a 3 % es), na druhém podání jsou však oba hráči vyrovnaní. Svrčina po něm získává 58 % bodů, Medveděv 57,1 %. Český tenista navíc zaznamenává méně dvojchyb.
|Profil a sezonní statistiky (2026)
|Daniil Medveděv
|Dalibor Svrčina
|Věk / Výška
|30 let / 198 cm
|24 let / 178 cm
|Aktuální žebříček ATP (Maximum)
|5. (1. v roce 2022)
|126. (86. v roce 2025)
|Bilance 2026 (Všechny povrchy)
|42–16 (72 %)
|34–25 (58 %)
|Bilance 2026 (Tvrdý povrch)
|31–8 (80 %)
|18–14 (56 %)
|Vyhrané míče po 1. podání
|87,8 %
|67,8 %
|Vyhrané míče po 2. podání
|57,1 %
|58,0 %
|Podíl es na servisu
|18,3 %
|3,0 %
|Podíl dvojchyb
|4,3 %
|3,4 %
|Využité brejkboly
|50,0 %
|42,4 %
Vzájemné zápasy
Oba tenisté na sebe narazili dvakrát v průběhu loňské sezony 2025, a to vždy na turnajích kategorie Masters 1000 na tvrdém povrchu. Jak v létě v kanadském Torontu, tak na podzim právě v Šanghaji slavil postup Daniil Medveděv.
|Datum
|Turnaj / Povrch
|Zápas
|Skóre
|4. 10. 2025
|ATP Šanghaj (tvrdý povrch)
|Svrčina D. – Medveděv D.
|1:6, 1:6
|30. 7. 2025
|ATP Toronto (tvrdý povrch)
|Medveděv D. – Svrčina D.
|6:7, 4:6