Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Medveděv – Svrčina v TV: Kde sledovat turnaj ATP v Šanghaji živě a kurzy

Kristýna Polášková
  23:30

Dalibor Svrčina v prvním kole US Open. | foto: ČTK

Dalibor Svrčina pokračuje ve vítězném tažení turnajem ATP Masters 1000 v Šanghaji. Po čtyřech výhrách v řadě jej v pondělí 12. října od 9:00 čeká souboj o postup do osmifinále s pátým nasazeným Daniilem Medveděvem. Kde sledovat zápas živě, jaká je aktuální forma obou tenistů a jaké kurzy nabízejí sázkové kanceláře?

Kde sledovat zápas Medveděv – Svrčina živě

Pondělní utkání 3. kola (1/16-finále) z čínské Šanghaje můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:

  • Termín a čas: Pondělí 12. října 2026 od 09:00 SELČ
  • Místo konání: Qizhong Forest Sports City Arena, Šanghaj, Čína
  • Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
  • Fáze turnaje: ATP Masters 1000 Šanghaj – 3. kolo (1/16-finále)
  • Soupeř pro osmifinále: Lepší z duelu Stefanos Tsitsipas – Taylor Fritz
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Premier Sport
  • Online live stream: Zápas nabízí živě sázková kancelář Tipsport

Tipy na sázky a aktuální forma: Zaskočí rozjetý Svrčina favorita?

Jednoznačným favoritem na postup do osmifinále je dle Synot Tipu Daniil Medveděv s kurzem 1,15, zatímco případná senzační výhra Dalibora Svrčiny je ohodnocena vysokým kurzem 5,60.

Medvedev, Daniil 1,13
Svrčina, Dalibor 6,18

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kurzy na přesný výsledek:

  • Výhra Medveděva 2:0 – 1,49
  • Výhra Medveděva 2:1 – 3,71
  • Výhra Svrčiny 0:2 – 9,68
  • Výhra Svrčiny 1:2 – 10,66

Daniil Medveděv (5. v žebříčku ATP) prožívá na svém nejoblíbenějším povrchu vynikající sezonu. Bilanci má 31 výher a 8 porážek. Na předchozím podniku v Pekingu došel až do semifinále, kde byl diskvalifikován v utkání proti Novaku Djokovičovi. V Šanghaji se na postup do 3. kola nadřel – německého hráče Jana-Lennarda Struffa udolal až po třísetové bitvě 2:1 na sety.

Daniil Medveděv – poslední zápasy
DatumTurnaj a koloSoupeřiSety (gamy)Povrch
10. října 2026Šanghaj, 2. koloMedveděv – Struff2:1 (4:6, 6:4, 6:3)tvrdý
5. října 2026Peking, semifináleDjokovič – Medveděv0:0 (7:5, 5:3), skrečtvrdý
4. října 2026Peking, čtvrtfináleMedveděv – Cerúndolo2:0 (7:6 (4), 6:3)tvrdý
3. října 2026Peking, osmifináleMedveděv – Struff2:0 (6:4, 6:3)tvrdý
2. října 2026Peking, 3. koloMedveděv – Carreño Busta2:0 (6:4, 6:2)tvrdý

Dalibor Svrčina (126. v žebříčku ATP) předvádí v Šanghaji skvělé výkony. Do hlavní soutěže se probil z kvalifikace přes Billyho Harrise (2:1) a Jošihita Nišioku. V hlavním pavouku pak dokázal zaskočit dva favority – nejprve v třísetové bitvě vyřadil Brita Camerona Norrieho (2:1) a následně stejným poměrem přetlačil i nepříjemného Argentince Tomáse Martína Etcheverryho (2:1).

Dalibor Svrčina – poslední zápasy
DatumTurnaj a koloSoupeřiSety (gamy)Povrch
10. října 2026Šanghaj, 2. koloSvrčina – Etcheverry2:1 (6:3, 3:6, 7:5)tvrdý
8. října 2026Šanghaj, 1. koloSvrčina – Norrie2:1 (6:3, 3:6, 6:4)tvrdý
6. října 2026Šanghaj, 2. kolo kvalifikaceSvrčina – Nišioka0:0 (5:2), skrečtvrdý
5. října 2026Šanghaj, 1. kolo kvalifikaceSvrčina – Harris2:1 (4:6, 7:6 (6), 7:5)tvrdý
30. září 2026Jingshan, 3. koloSharipov – Svrčina2:1 (3:6, 6:3, 6:1)tvrdý

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Statistické srovnání

Statistiky ukazují výrazný rozdíl především na prvním podání. Daniil Medveděv po něm letos získává 87,8 % bodů, přičemž 18,3 % jeho podání tvoří esa. Dalibor Svrčina má v tomto ohledu slabší čísla (67,8 % vyhraných bodů po prvním servisu a 3 % es), na druhém podání jsou však oba hráči vyrovnaní. Svrčina po něm získává 58 % bodů, Medveděv 57,1 %. Český tenista navíc zaznamenává méně dvojchyb.

Profil a sezonní statistiky (2026)Daniil MedveděvDalibor Svrčina
Věk / Výška30 let / 198 cm24 let / 178 cm
Aktuální žebříček ATP (Maximum)5. (1. v roce 2022)126. (86. v roce 2025)
Bilance 2026 (Všechny povrchy)42–16 (72 %)34–25 (58 %)
Bilance 2026 (Tvrdý povrch)31–8 (80 %)18–14 (56 %)
Vyhrané míče po 1. podání87,8 %67,8 %
Vyhrané míče po 2. podání57,1 %58,0 %
Podíl es na servisu18,3 %3,0 %
Podíl dvojchyb4,3 %3,4 %
Využité brejkboly50,0 %42,4 %

Vzájemné zápasy

Oba tenisté na sebe narazili dvakrát v průběhu loňské sezony 2025, a to vždy na turnajích kategorie Masters 1000 na tvrdém povrchu. Jak v létě v kanadském Torontu, tak na podzim právě v Šanghaji slavil postup Daniil Medveděv.

DatumTurnaj / PovrchZápasSkóre
4. 10. 2025ATP Šanghaj (tvrdý povrch)Svrčina D. – Medveděv D.1:6, 1:6
30. 7. 2025ATP Toronto (tvrdý povrch)Medveděv D. – Svrčina D.6:7, 4:6
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Šampionát v rallye ovládl Evans, Solberg přišel o titul chybou před cílem

Britský rallye závodník Elfyn Evans.

Elfyn Evans se stal třetím britským mistrem světa v automobilových soutěžích. Za titulem na Sardinii mířil jiný jezdec Toyoty Švéd Oliver Solberg, ale těsně před cílem Italské rallye vyjel mimo trať....

Euro Hockey Tour 2026/2027: Program, tabulka, výsledky Česka a kde sledovat

Začátek zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Euro Hockey Tour (EHT) 2026/2027 se tradičně skládá ze čtyř turnajů, kterých se účastní hokejové reprezentace Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Nový ročník začne 5. listopadu. Podívejte se na...

Medveděv – Svrčina v TV: Kde sledovat turnaj ATP v Šanghaji živě a kurzy

Dalibor Svrčina v prvním kole US Open.

Dalibor Svrčina pokračuje ve vítězném tažení turnajem ATP Masters 1000 v Šanghaji. Po čtyřech výhrách v řadě jej v pondělí 12. října od 9:00 čeká souboj o postup do osmifinále s pátým nasazeným...

11. října 2026  23:30

Lehečka – Jódar v TV: Kde sledovat turnaj ATP v Šanghaji živě a kurzy

Jiří Lehečka dobíhá míček ve finále turnaje v Tokiu.

Jiří Lehečka postoupil na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji do třetího kola, v němž se utká se Španělem Rafaelem Jódarem. Zápas o postup do osmifinále je na programu v pondělí 12. října od 7:30....

11. října 2026  22:27

Sedláček vs. Clayton v TV: Kurzy a kde sledovat šipky dnes živě

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.

Karel Sedláček pokračuje ve skvělém tažení na Swiss Darts Trophy 2026. Po vítězství 6:2 nad světovou osmičkou Joshem Rockem postoupil do čtvrtfinále, ve kterém se v neděli 11. října utká s Velšanem...

11. října 2026  13:43

Dostihy Pardubice dnes (11. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Donoghue žene Stumptowna do cíle Velké pardubické.

Druhá říjnová neděle je největším dostihovým dnem v Česku. Jede se totiž Velká pardubická, připraveno je ale i dalších 6 závodů. Vsaďte si na ně a sledujte je živě.

11. října 2026  13:30

Velká pardubická 2026 v TV: kde sledovat 136. ročník živě i online

Lenka Neprašová během kvalifikace na Velkou pardubickou.

136. ročník Velké pardubické se koná v neděli 11. října od 15:30. Sledujte tento i všechny ostatní dostihy v přímém přenosu u Tipsportu, navíc dostanete zajímavý bonus.

11. října 2026  13:27

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

11. října 2026  13:21

Sedláček vs. Rock v TV: Kurzy a kde sledovat šipky dnes živě

Český šipkař Karel Sedláček.

Karel Sedláček postoupil na šipkařské PDC European Tour 2026 ve Švýcarsku už do osmifinále, v neděli 11. října se od 12:00 utká s Joshem Rockem. Sledujte přímý přenos online.

11. října 2026  11:16

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

11. října 2026  9:32

Siniaková/Čang dnes ve finále WTA Peking 2026: Kurzy a kde sledovat

Kateřina Siniaková a Čang Šuaj slaví postup do finále v Pekingu.

Kateřina Siniaková potvrzuje, že je královnou čtyřhry. V Pekingu ji čeká další finále na nejvyšším okruhu, celkově může získat už 40. titul. S Čang Šuaj čelí sehrané dvojici Gabriela Dabrowská a...

11. října 2026  9:25

Liverpool – Manchester City v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy, statistiky

Útočník Manchesteru CIty Erling Haaland se natahuje po balon v utkání s...

Šesté kolo anglické Premier League nabídne v neděli 11. října atraktivní souboj Liverpoolu s Manchesterem City. Domácí Reds jsou v lize stále neporažení, hosté vyhráli všech pět dosavadních utkání a...

11. října 2026

Pardubice – Třinec v TV: Kde sledovat šlágr extraligy živě, sázkové kurzy

Voženílek z Třince zakončuje na odkrytou branku Hradce.

Východočeská Enteria Arena se v neděli večer stane dějištěm šlágru desátého kola hokejové extraligy. Domácí Dynamo Pardubice v repríze posledního finále přivítá úřadující mistry z Třince. Kde zápas...

11. října 2026

Sparta – Vítkovice v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy, statistiky

Hokejisté Sparty po prohře.

Hokejisté Sparty přivítají v neděli 11. října v pražské O2 areně Vítkovice. Oba tradiční extraligové kluby se v úvodu sezony výsledkově trápí. Zatímco domácí Pražané jsou v tabulce desátí,...

10. října 2026  22:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.