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Macháč vs. Fils v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Paříž 2026

Kamil Jurek
  11:15

Tomáš Macháč | foto: Mathias Schulz / Zuma Press Profimedia.cz

Tomáš Macháč se na ATP Masters v Paříži dostal do 2. kola, utká se v něm proti nasazenému Arthuru Filsovi. Sledujte středeční večerní duel v přímém přenosu online.
Fils, Arthur 1,52
Macháč, Tomáš 2,54

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Kdy a kde sledovat Macháče dnes (4. 11.) živě: live stream online

Tomáš Macháč prošel v Paříži kvalifikací i prvním kolem, v tom druhém už ale na něj čeká těžký protivník v podobě Arthura Filse. Zápas by měl začít ve středu 4. listopadu od 20:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Macháč – Fils na ATP Paříž 2026
Datum:středa 4. listopadu 2026 od 20:30
Fáze:2. kolo
Dějiště:La Défense Arena, Francie
Vzájemné zápasy:1:0 pro Filse
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílají Masters v Paříži placené kanály skupiny Premier Sport, které najdete v nabídce Telly či Oneplay.

Aktuální kurzy na Macháče a Filse

Zajímavé kurzy

  • více než 20.5 gamů: 1,47
  • 3 sety v zápase: 2,23
  • kanár v zápase: 10,82

Bookmakeři Synot Tipu českému tenistovi příliš nevěří, kurz na jeho vítězství se totiž pohybuje nad hodnotou 2,50.

U Filse může být otázkou zdravotní stav, v Basileji totiž své čtvrtfinále nedohrál. I tak je favoritem s kurzem okolo 1,50.

Macháč už v Paříži zvládl 3 zápasy

Tomáš Macháč se po slabším období a zranění pomalu vrací do formy, vinou nižšího žebříčku je nucen na větší akce hrát kvalifikace.

Po Pekingu či Vídni, kde nestačil až ve třech setech na De Minaura, musel odehrát dva zápasy navíc i v Pařiži – s Landalucem i Baezem ale neměl větší potíže. V prvním kole pak ve dvou setech přehrál i domácího Jacqueta, přestože čelil dvěma setbolům. Ve druhé sadě už byl ale jasně lepší.

V Paříži vyhrál Macháč v hlavní soutěži vůbec poprvé – předloni ani loni se mu nedařilo a prohrál hned v úvodu.

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Fils chce potvrdit účast na Turnaji mistrů

Arthur Fils prožívá jednoznačně nejlepší sezonu kariéry – ovládl turnaje v Barceloně i Masters v Cincinnati, dostal se do TOP 10 a má téměř jistotu, že se dostane na Turnaj mistrů.

Definitivně potvrdit by to chtěl právě doma v Paříži, nepřijel zde však v optimálním rozpoložení. Před pár dny v Basileji totiž musel skrečovat čtvrtfinálový zápas proti Fritzovi, zranění nohy by ale naštěstí pro něj nemělo být příliš vážné.

Hlavní soutěž domácího halového Masters absolvuje Fils počtvrté – nejlepším výsledkem je předloňské osmifinále, kde nestačil až na Zvereva. Loni ukončil sezonu už po srpnovém Torontu, před svými fanoušky se tedy nepředstavil.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Macháč a Fils – ATP Paříž 2026
Macháč
1. kolovs. Jacquet (7:6, 6:1)
finále kvalifikacevs. Baez (6:2, 6:4)
1. kolo kvalifikacevs. Landaluce (6:4, 6:3)
Fils
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy (H2H)

Tomáš Macháč a Arthur Fils se zatím utkali pouze jednou, před dvěma lety na trávě byl úspěšnější Francouz.

  • 18. 6. 2024 (tráva): Fils vyhrál 6:4, 6:4
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