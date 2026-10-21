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Kdy a kde sledovat Macháče dnes (22. 10.) živě: live stream online
Tomáš Macháč prolétl na turnaji v Almaty prvním kolem, ve druhém zápase už ale na něj čeká těžký soupeř v podobě pátého nasazeného Karena Chačanova. Sledovat zápas lze ve čtvrtek 22. října od 10:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|čtvrtek 22. října 2026 od 10:00
|Fáze:
|osmifinále
|Dějiště:
|Almaty Arena, Kazachstán
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Chačanova
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Mužský tenis v TV kanály vysílají skupiny Premier Sport, toto utkání najdou zájemci na druhém kanále. Jde však o placený program, který mají v nabídce například Telly či Oneplay.
Kurzy na Macháče v dnešním osmifinále v Almaty
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu dnes Macháčovi moc nevěří, kurz na jeho postup je totiž nad hranicí 3,00. To znamená, že byste svůj vklad více než ztrojnásobili.
Chačanov je určitě v lepší formě, navíc jde o bývalého šampiona této akce. Kurz na vítězství se pohybuje okolo 1,40. Hodnoty se mohou do začátku zápasu ještě měnit.
Macháč deklasoval domácí divokou kartu
Tomáš Macháč neprožívá zrovna nejlepší období své kariéry. Po French Open téměř tří měsíce nehrál, špatná výkonnost jej dokonce donutila v minulém týdnu hrát na challengeru. Ani tam ale neuspěl, ve čtvrtfinále jej vyřadil Liam Draxl, 197. tenista světa.
Halovou sezonu začíná český tenista v Almaty, kde už si zahrál před dvěma lety – ve druhém duelu ale musel zápas kvůli zranění skrečovat. Letos se v prvním kole utkal proti domácímu Zangaru Nurlanulymu, hráči druhé tisícovky. Není až takovým překvapením, že Macháč dominoval, utkání trvalo jen hodinu.
V posledních dvou halových sezonách to aktuální české čtyřce moc nešlo, loni na podzim například stihl pouze Vídeň a Paříž bez jediného vyhraného setu. Chytne se právě v Almaty?
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Chačanov si na úvod poradil se Sakamotem
Ani Karen Chačanov se v letošní sezoně dlouho nemohl prosadit, podařilo se mu až US Open – po čtyřech letech prošel v New Yorku až do semifinále, kde prohrál se Zverevem. Ani na čínských podnicích se mu nevedlo špatně, nestačil vždy na třetího soupeře (Hurkacz, De Minaur).
Los v Almaty mu do prvního kola přisoudil Sakamota, se kterým neměl ruský tenista větší potíže. Zkušený halový hráč se skvělým podáním nenabídl soupeři jediný brejkbol, sám prolomil servis soupeře celkem třikrát a po hodině a čtvrt došel i potřetí v řadě do osmifinále.
Zatímco loni v této fázi ztroskotal na Struffovi, před dvěma lety celý podnik ovládl – tato sedmá trofej z ATP podniků je dosud poslední, kterou se mu podařilo získat.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Macháč
|1. kolo
|vs. Nurlanuly (6:2, 6:0)
|Chačanov
|1. kolo
|vs. Sakamoto (6:2, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Tomáš Macháč a Karen Chačanov se dosud střetli jen jednou, bylo to před dvěma lety ve třetím kole Australian Open. Vyrovnaný zápas nakonec dopadl lépe pro ruského hráče.
- 19. 1. 2024 (tvrdý): Chačanov 6:4, 7:6, 4:6, 7:6