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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Lehečka vs. Zverev
Tři soupeře už porazil, čtvrtý ale bude rozhodně nejtěžší. Jiří Lehečka totiž ve Wimbledonu narazí na druhého nasazeného Alexandera Zvereva, sledujte utkání v pondělí 6. července od 18:00. V televizi na Eurosportu, online na HBO Max.
|Datum:
|pondělí 6. července 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Zvereva
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Lehečku v osmifinále Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu si nemyslí, že by český tenista mohl projít dále, čemuž odpovídá i vypsaný kurz okolo 3,60. Přesto je tráva povrchem, kde by Lehečka mohl mít největší šance na úspěch.
Základní kurzy
Pro Zvereva je totiž Wimbledon jednoznačně nejslabším grandslamem a dále než v osmifinále zatím nikdy nebyl. Dnes je na jeho vítězství 1,35, takže má skvělou šanci.
Stejně jako u ostatních duelů můžete kromě prematch využít také LIVE sázky.
Lehečka zatím ztratil jen jeden set
Jiří Lehečka nezahrál na přípravných travnatých podnicích nijak zázračné výsledky, na druhou stranu je pravdou, že mu těsně utekly až tiebreaky třetích setů.
Ve Wimbledonu zatím pošetřil síly. Alexei Popyrin i Alex Molčan byli k zisku setu dost daleko, nakonec se to podařilo až Jaume Munarovi ve třetím kole. Čtvrtou sadu už si český hráč pohlídal.
Nezdržovat se na kurtu s úvodními soupeři se rozhodně hodí, na hráče jako jsou Zverev bude Lehečka potřebovat být stoprocentně připravený. V osmifinále Wimbledonu je podruhé v kariéře, na grandslamech byl zatím jen dvakrát ještě o kolo dále.
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Brzký vykřičník nabudil Lehečku k odplatě. A teď proti Zverevovi využít trávu
Zverev ještě nikdy nehrál čtvrtfinále Wimbledonu
Alexander Zverev už se na tenisové tour pohybuje dlouhou dobu, právě Wimbledon je ale jednoznačně jeho nejslabším turnajem velké čtyřky. V osmifinále je letos teprve počtvrté v kariéře a nikdy přes tuto fázi neprošel.
Letos je zatím posilněn grandslamovým triumfem z Paříže a jako přípravu stihl jen Halle, kde si zahrál semifinále.
V Londýně se docela trápil už s Alexanderem Blockxem, na kterého potřeboval tři hodiny a hrály se tři tiebreaky, zkrácené hry absolvoval i proti Valentinu Royerovi a Marcosi Gironovi. S těmi už ale set neztratil.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Lehečka
|3. kolo
|vs. Munar (6:4, 6:4, 4:6, 6:4)
|2. kolo
|vs. Molčan (6:3, 6:2, 6:4)
|1. kolo
|vs. Popyrin (6:4, 6:2, 6:4)
|Zverev
|3. kolo
|vs. Giron (6:2, 7:6, 6:4)
|2. kolo
|vs. Royer (6:1, 6:3, 7:6)
|1. kolo
|vs. Blockx (6:4, 6:7, 7:6, 7:6)
Vzájemné zápasy Lehečky a Zvereva
Lehečka už má se Zverevem na kontě tři zápasy, na trávě jen jediný. Bylo to však pouze v rámci exhibice jako příprava na Wimbledon.
- 30. 6. 2023 (tráva): Zverev 6:4, 6:7, 10:6
- 27. 2. 2023 (tvrdý): Zverev 4:6, 6:3, 6:4
- 31. 12. 2022 (tvrdý): Lehečka 6:4, 6:2