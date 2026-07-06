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Lehečka vs. Zverev: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  11:59

Jiří Lehečka slaví postup do osmifinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Jiří Lehečka má v osmifinále Wimbledonu 2026 velmi těžkého soupeře, hraje totiž s Alexanderem Zverevem. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Lehečka vs. Zverev

Tři soupeře už porazil, čtvrtý ale bude rozhodně nejtěžší. Jiří Lehečka totiž ve Wimbledonu narazí na druhého nasazeného Alexandera Zvereva, sledujte utkání v pondělí 6. července od 18:00. V televizi na Eurosportu, online na HBO Max.

Datum:pondělí 6. července 2026 od 18:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:2:1 pro Zvereva
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Lehečku v osmifinále Wimbledonu 2026

Bookmakeři Synot Tipu si nemyslí, že by český tenista mohl projít dále, čemuž odpovídá i vypsaný kurz okolo 3,60. Přesto je tráva povrchem, kde by Lehečka mohl mít největší šance na úspěch.

Základní kurzy

  • Výhra Lehečky: 3,58
  • Výhra Zvereva: 1,35
  • Více než 3.5 setů: 1,55

Pro Zvereva je totiž Wimbledon jednoznačně nejslabším grandslamem a dále než v osmifinále zatím nikdy nebyl. Dnes je na jeho vítězství 1,35, takže má skvělou šanci.

Stejně jako u ostatních duelů můžete kromě prematch využít také LIVE sázky.

Lehečka zatím ztratil jen jeden set

Jiří Lehečka nezahrál na přípravných travnatých podnicích nijak zázračné výsledky, na druhou stranu je pravdou, že mu těsně utekly až tiebreaky třetích setů.

Ve Wimbledonu zatím pošetřil síly. Alexei Popyrin i Alex Molčan byli k zisku setu dost daleko, nakonec se to podařilo až Jaume Munarovi ve třetím kole. Čtvrtou sadu už si český hráč pohlídal.

Nezdržovat se na kurtu s úvodními soupeři se rozhodně hodí, na hráče jako jsou Zverev bude Lehečka potřebovat být stoprocentně připravený. V osmifinále Wimbledonu je podruhé v kariéře, na grandslamech byl zatím jen dvakrát ještě o kolo dále.

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Zverev ještě nikdy nehrál čtvrtfinále Wimbledonu

Alexander Zverev už se na tenisové tour pohybuje dlouhou dobu, právě Wimbledon je ale jednoznačně jeho nejslabším turnajem velké čtyřky. V osmifinále je letos teprve počtvrté v kariéře a nikdy přes tuto fázi neprošel.

Letos je zatím posilněn grandslamovým triumfem z Paříže a jako přípravu stihl jen Halle, kde si zahrál semifinále.

V Londýně se docela trápil už s Alexanderem Blockxem, na kterého potřeboval tři hodiny a hrály se tři tiebreaky, zkrácené hry absolvoval i proti Valentinu Royerovi a Marcosi Gironovi. S těmi už ale set neztratil.

Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
Lehečka a Zverev na Wimbledonu 2026
Lehečka
3. kolovs. Munar (6:4, 6:4, 4:6, 6:4)
2. kolovs. Molčan (6:3, 6:2, 6:4)
1. kolovs. Popyrin (6:4, 6:2, 6:4)
Zverev
3. kolovs. Giron (6:2, 7:6, 6:4)
2. kolovs. Royer (6:1, 6:3, 7:6)
1. kolovs. Blockx (6:4, 6:7, 7:6, 7:6)

Vzájemné zápasy Lehečky a Zvereva

Lehečka už má se Zverevem na kontě tři zápasy, na trávě jen jediný. Bylo to však pouze v rámci exhibice jako příprava na Wimbledon.

  • 30. 6. 2023 (tráva): Zverev 6:4, 6:7, 10:6
  • 27. 2. 2023 (tvrdý): Zverev 4:6, 6:3, 6:4
  • 31. 12. 2022 (tvrdý): Lehečka 6:4, 6:2
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