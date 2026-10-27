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Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (27. 10.) živě: live stream online
Jiří Lehečka to dnes bude mít těžké. V Basileji se totiž střetne s legendárním Stanem Wawrinkou, který právě před domácími fanoušky končí kariéru. Fanoušci tedy rozhodně českému tenistovi fandit nebudou. Sledujte zápas v úterý 27. října od 19:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 27. října 2026 od 19:30
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|St. Jakobshalle, Basilej
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi najdete zápas na placeném Premier Sport 2, který mají v nabídce například Telly či Oneplay.
Aktuální kurzy na Lehečku a Wawrinku
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl Lehečka tento duel jednoznačně zvládnout, kurz na jeho vítězství je jen okolo 1,20.
Wawrinka i přes pokročilý věk stále podává na kurtech velmi dobré výkony, proto může být kurz přes 4,60 na jeho případný úspěch zajímavou variantou.
Lehečka zatím v Basileji nevyhrál
Jiří Lehečka hraje na tvrdém povrchu velmi dobrý tenis, což jen potvrdil tento měsíc v Tokiu, kde nestačil až ve finále na Alcaraze. Pak se mu tolik nezadařilo v Šanghaji, kde vypadl už ve druhém zápase s Jódarem.
Halovou sezonu zahájil před pár dny v Bruselu. Z pozice nasazené dvojky si nejprve poradil s Collignonem, pak ale překvapivě ve třech setech selhal proti Griekspoorovi. Ten následně celý podnik ovládl.
V Basileji se Lehečka představí už potřetí, na první vítězství ale stále čeká. V obou případech selhal v pozici velkého favorita – předloni proti Martinezovi, loni proti Van de Zandschulpovi.
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Wawrinka končí svou bohatou kariéru
Stan Wawrinka se ve 41 letech loučí s kariérou. Trojnásobný grandslamový šampion s ikonickým jednoručným bekhendem dává sbohem před domácími fanoušky na podniku v Basileji, kde hrál poprvé už v roce 2003. To měl jeho dnešní soupeř 2 roky.
Zatímco loni ještě legendární Švýcar dokázal postupovat do finále challengerů, v letošní sezoně už moc vítězství nepřidal a často startoval díky divokým kartám. Se žádnými debakly ale neodjížděl, stále čas od času dokázal držet krok i s těmi nejlepšími.
Od zmíněného roku 2003 chyběl Wawrinka na této akci pouze v letech 2010, 2017 a 2018. Nejlepšími výsledky jsou dvě semifinále, v posledních dvou ročnících došel vždy dp osmifinálové fáze.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|ATP 250 Brusel
|čtvrtfinále
|ATP 1000 Šanghaj
|3. kolo
|ATP 500 Tokio
|finále
|Wawrinka
|ATP 250 Lyon
|osmifinále
|US Open
|1. kolo
|Cancún challenger
|osmifinále
Vzájemné zápasy (H2H)
Jiří Lehečka a Stan Wawrinka se zatím nikdy neutkali, v Basileji tedy změří síly poprvé, a s největší pravděpodobností i naposledy.