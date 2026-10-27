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Lehečka vs. Wawrinka v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Basilej 2026

Kamil Jurek
  11:24

Jiří Lehečka se hecuje ve finále turnaje v Tokiu. | foto: Reuters

Ukončí mu kariéru? Jiří Lehečka se na ATP 500 v Basileji utká s domácím Stanem Wawrinkou, pro kterého jde o úplně poslední profesionální turnaj. Sledujte přímý přenos online.
Wawrinka, Stan 4,62
Lehečka, Jiří 1,2

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Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (27. 10.) živě: live stream online

Jiří Lehečka to dnes bude mít těžké. V Basileji se totiž střetne s legendárním Stanem Wawrinkou, který právě před domácími fanoušky končí kariéru. Fanoušci tedy rozhodně českému tenistovi fandit nebudou. Sledujte zápas v úterý 27. října od 19:30, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Lehečka – Wawrinka na ATP Basilej 2026
Datum:úterý 27. října 2026 od 19:30
Fáze:1. kolo
Dějiště:St. Jakobshalle, Basilej
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi najdete zápas na placeném Premier Sport 2, který mají v nabídce například Telly či Oneplay.

Aktuální kurzy na Lehečku a Wawrinku

Zajímavé kurzy

  • více než 20.5 gamů: 1,42
  • 3 sety v zápase: 2,48
  • kanár v zápase: 12,23

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by měl Lehečka tento duel jednoznačně zvládnout, kurz na jeho vítězství je jen okolo 1,20.

Wawrinka i přes pokročilý věk stále podává na kurtech velmi dobré výkony, proto může být kurz přes 4,60 na jeho případný úspěch zajímavou variantou.

Lehečka zatím v Basileji nevyhrál

Jiří Lehečka hraje na tvrdém povrchu velmi dobrý tenis, což jen potvrdil tento měsíc v Tokiu, kde nestačil až ve finále na Alcaraze. Pak se mu tolik nezadařilo v Šanghaji, kde vypadl už ve druhém zápase s Jódarem.

Halovou sezonu zahájil před pár dny v Bruselu. Z pozice nasazené dvojky si nejprve poradil s Collignonem, pak ale překvapivě ve třech setech selhal proti Griekspoorovi. Ten následně celý podnik ovládl.

V Basileji se Lehečka představí už potřetí, na první vítězství ale stále čeká. V obou případech selhal v pozici velkého favorita – předloni proti Martinezovi, loni proti Van de Zandschulpovi.

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Wawrinka končí svou bohatou kariéru

Stan Wawrinka se ve 41 letech loučí s kariérou. Trojnásobný grandslamový šampion s ikonickým jednoručným bekhendem dává sbohem před domácími fanoušky na podniku v Basileji, kde hrál poprvé už v roce 2003. To měl jeho dnešní soupeř 2 roky.

Zatímco loni ještě legendární Švýcar dokázal postupovat do finále challengerů, v letošní sezoně už moc vítězství nepřidal a často startoval díky divokým kartám. Se žádnými debakly ale neodjížděl, stále čas od času dokázal držet krok i s těmi nejlepšími.

Od zmíněného roku 2003 chyběl Wawrinka na této akci pouze v letech 2010, 2017 a 2018. Nejlepšími výsledky jsou dvě semifinále, v posledních dvou ročnících došel vždy dp osmifinálové fáze.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Lehečka a Wawrinka – poslední turnaje
Lehečka
ATP 250 Bruselčtvrtfinále
ATP 1000 Šanghaj3. kolo
ATP 500 Tokiofinále
Wawrinka
ATP 250 Lyonosmifinále
US Open1. kolo
Cancún challengerosmifinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Jiří Lehečka a Stan Wawrinka se zatím nikdy neutkali, v Basileji tedy změří síly poprvé, a s největší pravděpodobností i naposledy.

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