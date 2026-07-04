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Lehečka vs. Munar: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  6:00

Jiří Lehečka se natahuje pro míček ve druhém kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Jiřího Lehečku čeká třetí kolo letošního Wimbledonu. Jeho soupeřem bude španělský tenista Jaume Munar. Přečtěte si, kde zápas sledovat živě a jaké jsou aktuální sázkové kurzy.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Lehečka vs. Munar

Zápas Lehečka vs. Munar je na programu v sobotu 4. července od 13:10, přímý přenos nabízí v TV Eurosport. Online vysílání si můžete pustit na platformě HBO Max.

Datum:sobota 4. července 2026 od 13:10
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:2:1 pro Lehečku
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Lehečku ve 3. kole Wimbledonu 2026

Základní kurzy

  • Výhra Lehečky: 1,3
  • Výhra Munara: 3,68

Bookmakeři SynotTipu mají jasno. Jiří Lehečka je velkým favoritem i ve třetím kole. Předzápasový kurz na jeho výhru je 1,3.

Jaume Munar je ovšem soupeřem, u kterého je potřeba zbystřit. Oba přípravné turnaje na trávě v Hertogenboschi a Eastbourne sice opustil hned po prvním kole, Wimbledon však zahájil výborně.

Lehečka zatím suverénní, Munar téměř nechybuje

Lehečkův vstup do Wimbledonu byl suverénní. V utkání s Alexeiem Popyrinem si nenechal ani jednou vzít podání, sám proměnil čtyři brejkboly. První set ovládl za 35 minut, druhý za 29 a třetí za 39. potřebuju druhý odstavec o jeho ve čtvrtek přidal další úspěch.

I druhý zápas český tenista zvládl výborně. Slovenského soupeře Alexe Molčana zdolal jasně ve třech setech 6:3, 6:2 a 6:4. Lehečka nastřílel hned 25 es a o servis přišel jen dvakrát. Odvrátil sedm brejkbolů, sám jich v zisk soupeřova podání proměnil šest.

Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

Také Jaume Munar vstoupil do turnaje skvěle. V roli kurzového outsidera (3,6) vyřadil nasazeného Argentince Francisca Cerúndola, kterého porazil hladce 6:1, 6:4 a 6:3. Španěl předvedl výborný výkon na servisu, když po prvním podání získal hned 94 % výměn a odvrátil všech sedm brejkbolů soupeře. Sám naopak využil pět z dvanácti šancí na brejk a díky pouhým 14 nevynuceným chybám postoupil po suverénním výkonu dál.

I ve druhém kole si Munar poradil bez ztráty setu, když domácího Jacoba Fearnleyho zdolal 6:4, 7:6 a 6:4. Brit sice měl deset brejkbolů, proměnil ale jen dva. Španěl naopak výborně servíroval, zaznamenal 15 es a dopustil se pouze 15 nevynucených chyb, zatímco jeho soupeř jich nasbíral hned 45.

Kam došli oba hráči na minulých Wimbledonech

Jiří Lehečka v minulých ročnících Wimbledonu
RokVýsledek
20252. kolo
2023osmifinále
20221. kolo
Jaume Munar v minulých ročnících Wimbledonu
RokVýsledek
20253. kolo
20242. kolo
20232. kolo
20222. kolo
20211. kolo
20191. kolo
2018kvalifikace

Vzájemná bilance Lehečky a Munara

Vzájemná bilance hovoří mírně pro Jiřího Lehečku, který vede 2:1 na zápasy. Český tenista ovládl souboje – v Šanghaji i v Antverpách. Zatím poslední střet ale patřil Jaumemu Munarovi, jenž Lehečku porazil loni v listopadu ve finálové fázi Davis Cupu 2:0.

DatumTurnajPovrchVítězVýsledek
20. 11. 2025Davis Cup Finals tvrdýJaume Munar6:3, 6:4
15. 10. 2024AntverpytvrdýJiří Lehečka6:1, 6:4
5. 10. 2024Šanghaj tvrdýJiří Lehečka7:6(6), 6:4
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