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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Lehečka vs. Munar
Zápas Lehečka vs. Munar je na programu v sobotu 4. července od 13:10, přímý přenos nabízí v TV Eurosport. Online vysílání si můžete pustit na platformě HBO Max.
|Datum:
|sobota 4. července 2026 od 13:10
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Lehečku
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Lehečku ve 3. kole Wimbledonu 2026
Základní kurzy
Bookmakeři SynotTipu mají jasno. Jiří Lehečka je velkým favoritem i ve třetím kole. Předzápasový kurz na jeho výhru je 1,3.
Jaume Munar je ovšem soupeřem, u kterého je potřeba zbystřit. Oba přípravné turnaje na trávě v Hertogenboschi a Eastbourne sice opustil hned po prvním kole, Wimbledon však zahájil výborně.
Lehečka zatím suverénní, Munar téměř nechybuje
Lehečkův vstup do Wimbledonu byl suverénní. V utkání s Alexeiem Popyrinem si nenechal ani jednou vzít podání, sám proměnil čtyři brejkboly. První set ovládl za 35 minut, druhý za 29 a třetí za 39. potřebuju druhý odstavec o jeho ve čtvrtek přidal další úspěch.
I druhý zápas český tenista zvládl výborně. Slovenského soupeře Alexe Molčana zdolal jasně ve třech setech 6:3, 6:2 a 6:4. Lehečka nastřílel hned 25 es a o servis přišel jen dvakrát. Odvrátil sedm brejkbolů, sám jich v zisk soupeřova podání proměnil šest.
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Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
Také Jaume Munar vstoupil do turnaje skvěle. V roli kurzového outsidera (3,6) vyřadil nasazeného Argentince Francisca Cerúndola, kterého porazil hladce 6:1, 6:4 a 6:3. Španěl předvedl výborný výkon na servisu, když po prvním podání získal hned 94 % výměn a odvrátil všech sedm brejkbolů soupeře. Sám naopak využil pět z dvanácti šancí na brejk a díky pouhým 14 nevynuceným chybám postoupil po suverénním výkonu dál.
I ve druhém kole si Munar poradil bez ztráty setu, když domácího Jacoba Fearnleyho zdolal 6:4, 7:6 a 6:4. Brit sice měl deset brejkbolů, proměnil ale jen dva. Španěl naopak výborně servíroval, zaznamenal 15 es a dopustil se pouze 15 nevynucených chyb, zatímco jeho soupeř jich nasbíral hned 45.
Kam došli oba hráči na minulých Wimbledonech
|Rok
|Výsledek
|2025
|2. kolo
|2023
|osmifinále
|2022
|1. kolo
|Rok
|Výsledek
|2025
|3. kolo
|2024
|2. kolo
|2023
|2. kolo
|2022
|2. kolo
|2021
|1. kolo
|2019
|1. kolo
|2018
|kvalifikace
Vzájemná bilance Lehečky a Munara
Vzájemná bilance hovoří mírně pro Jiřího Lehečku, který vede 2:1 na zápasy. Český tenista ovládl souboje – v Šanghaji i v Antverpách. Zatím poslední střet ale patřil Jaumemu Munarovi, jenž Lehečku porazil loni v listopadu ve finálové fázi Davis Cupu 2:0.
|Datum
|Turnaj
|Povrch
|Vítěz
|Výsledek
|20. 11. 2025
|Davis Cup Finals
|tvrdý
|Jaume Munar
|6:3, 6:4
|15. 10. 2024
|Antverpy
|tvrdý
|Jiří Lehečka
|6:1, 6:4
|5. 10. 2024
|Šanghaj
|tvrdý
|Jiří Lehečka
|7:6(6), 6:4