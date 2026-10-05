Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (5. 10.) živě: live stream online
Jiří Lehečka porazil v Tokiu už tři soupeře, tím čtvrtým je v semifinále monacký tenista Valentin Vacherot. Sledujte přímý přenos, který by měl začít v pondělí 5. října od 11:00, vysílání je dostupné u Tipsportu zde.
|Datum:
|pondělí 5. října 2026 od 11:00
|Fáze:
|semifinále
|Dějiště:
|Ariake Coliseum, Tokio, Japonsko
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Vacherota
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenos je dostupný na placeném kanálu Premier Sport 2, který mají v nabídce například Oneplay, Telly a další poskytovatelé.
Kurzy na Lehečku v dnešním semifinále Japan Open
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by Lehečka mohl proti dnešnímu soupeři uspět, čemuž odpovídá vypsaný kurz okolo 1,50.
Vacherot ale určitě není snadným soupeřem a stejně jako loni se mu v Asii zatím daří, kurz 2,65 proto může být pro někoho velmi zajímavou možností.
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Lehečka po těžkých zápasech zvládl čtvrtfinále za hodinu
Jiří Lehečka zahrál skvěle na nedávném Davis Cupu, kde si beze ztráty setu poradil se Sheltonem i Tienem, formu si přenesl i na klasický turnaj v Tokiu. Poradil si už se třemi soupeři.
Zatímco proti Bergsovi i Humbertovi se až nečekaně nadřel a na oba potřeboval tři sety, proti Vallejovi už šlo o jednoznačný duel. Paraguayský hráč přitom předtím vyřadil mj. Jodara i Berrettiniho, proti českému tenistovi však neměl nárok. Nevypracoval si jediný brejkbol, celkem pětkrát prohrál podání a za hodinu hry zvládl získat jen dva gamy.
Na turnaji ATP Tokio startuje Lehečka poprvé v kariéře, na hlavním okruhu má zatím letošní semifinálovou bilanci 1:1 – nestačil na Sheltona ve Stuttgartu a porazil Filse v Miami.
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Vacherot i letos v Asii ožívá
Valentin Vacherot na sebe zatím nejvíce upozornil loni v Šanghaji, kde zaskočil všechny favority a z pozice kvalifikanta dokráčel až k titulu. V letošní sezoně se mu nejvíce zadařilo doma v Monte Carlu, stejně jako tam jej nyní čeká semifinálová bitva.
Cesta do této fáze ale nebyla pro 27letého tenistu vůbec snadná. Už proti Blockxovi musel absolvovat dva tiebreaky, s Tsitsipasem dokonce prohrával o set a brejk. Tento stav však dokázal stejně jako čtvrtfinále proti Filsovi otočit a ukazuje, že mu asijské podmínky opět po roce vyhovují.
Pro Vacherota půjde teprve o třetí semifinále v kariéře a stejně jako dnešní soupeř v nich má bilanci 1:1. Střetl se v nich však s Djokovičem a Alcarazem.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|čtvrtfinále
|vs. Vallejo (6:1, 6:1)
|osmifinále
|vs. Humbert (5:7, 6:4, 6:4)
|1. kolo
|vs. Bergs (6:3, 6:7, 6:3)
|Vacherot
|čtvrtfinále
|vs. Fils (7:5, 4:6, 6:4)
|osmifinále
|vs. Tsitsipas (4:6, 7:6, 6:4)
|1. kolo
|vs. Blockx (7:6, 7:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Jiří Lehečka a Valentin Vacherot už se jednou utkali, konkrétně loni na halovém Masters v Paříži. Rozjetý monacký hráč měl tehdy jasně navrch a zvítězil snadno ve dvou setech.
- 28. 10. 2025: Vacherot vs. Lehečka (6:1, 6:3)