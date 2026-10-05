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Lehečka vs. Vacherot v TV: Kde sledovat semifinále ATP Tokio 2026

Kamil Jurek
  8:59

Jiří Lehečka hraje forhend ve třetím kole US Open. | foto: Reuters

Jiří Lehečka se v Tokiu probojoval už do semifinále, ve kterém jej čeká Valentin Vacherot z Monaka. Hraje se 5. října od 11:00, sledujte přímý přenos online.

Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (5. 10.) živě: live stream online

Jiří Lehečka porazil v Tokiu už tři soupeře, tím čtvrtým je v semifinále monacký tenista Valentin Vacherot. Sledujte přímý přenos, který by měl začít v pondělí 5. října od 11:00, vysílání je dostupné u Tipsportu zde.

Lehečka – Vacherot na ATP Tokio 2026
Datum:pondělí 5. října 2026 od 11:00
Fáze:semifinále
Dějiště:Ariake Coliseum, Tokio, Japonsko
Vzájemné zápasy:1:0 pro Vacherota
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenos je dostupný na placeném kanálu Premier Sport 2, který mají v nabídce například Oneplay, Telly a další poskytovatelé.

Kurzy na Lehečku v dnešním semifinále Japan Open

Zajímavé kurzy

  • více než 21.5 gamů: 1,49
  • 3 sety v zápase: 2,20
  • kanár v zápase: 11,72

Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by Lehečka mohl proti dnešnímu soupeři uspět, čemuž odpovídá vypsaný kurz okolo 1,50.

Vacherot ale určitě není snadným soupeřem a stejně jako loni se mu v Asii zatím daří, kurz 2,65 proto může být pro někoho velmi zajímavou možností.

Lehečka, Jiří 1,49
Vacherot, Valentin 2,65

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Lehečka po těžkých zápasech zvládl čtvrtfinále za hodinu

Jiří Lehečka zahrál skvěle na nedávném Davis Cupu, kde si beze ztráty setu poradil se Sheltonem i Tienem, formu si přenesl i na klasický turnaj v Tokiu. Poradil si už se třemi soupeři.

Zatímco proti Bergsovi i Humbertovi se až nečekaně nadřel a na oba potřeboval tři sety, proti Vallejovi už šlo o jednoznačný duel. Paraguayský hráč přitom předtím vyřadil mj. Jodara i Berrettiniho, proti českému tenistovi však neměl nárok. Nevypracoval si jediný brejkbol, celkem pětkrát prohrál podání a za hodinu hry zvládl získat jen dva gamy.

Na turnaji ATP Tokio startuje Lehečka poprvé v kariéře, na hlavním okruhu má zatím letošní semifinálovou bilanci 1:1 – nestačil na Sheltona ve Stuttgartu a porazil Filse v Miami.

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Vacherot i letos v Asii ožívá

Valentin Vacherot na sebe zatím nejvíce upozornil loni v Šanghaji, kde zaskočil všechny favority a z pozice kvalifikanta dokráčel až k titulu. V letošní sezoně se mu nejvíce zadařilo doma v Monte Carlu, stejně jako tam jej nyní čeká semifinálová bitva.

Cesta do této fáze ale nebyla pro 27letého tenistu vůbec snadná. Už proti Blockxovi musel absolvovat dva tiebreaky, s Tsitsipasem dokonce prohrával o set a brejk. Tento stav však dokázal stejně jako čtvrtfinále proti Filsovi otočit a ukazuje, že mu asijské podmínky opět po roce vyhovují.

Pro Vacherota půjde teprve o třetí semifinále v kariéře a stejně jako dnešní soupeř v nich má bilanci 1:1. Střetl se v nich však s Djokovičem a Alcarazem.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Lehečka a Vacherot v Tokiu 2026
Lehečka
čtvrtfinálevs. Vallejo (6:1, 6:1)
osmifinálevs. Humbert (5:7, 6:4, 6:4)
1. kolovs. Bergs (6:3, 6:7, 6:3)
Vacherot
čtvrtfinálevs. Fils (7:5, 4:6, 6:4)
osmifinálevs. Tsitsipas (4:6, 7:6, 6:4)
1. kolovs. Blockx (7:6, 7:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jiří Lehečka a Valentin Vacherot už se jednou utkali, konkrétně loni na halovém Masters v Paříži. Rozjetý monacký hráč měl tehdy jasně navrch a zvítězil snadno ve dvou setech.

  • 28. 10. 2025: Vacherot vs. Lehečka (6:1, 6:3)
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