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Lehečka vs. Vacherot v TV: Kde sledovat finále ATP Basilej 2026

Kamil Jurek
  10:57

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Basileji. | foto: AP

Jiří Lehečka si na ATP 500 v Basileji zahraje o titul, ve finále se utká s Valentinem Vacherotem. Sledujte přímý přenos online, hraje se 1. listopadu od 15:30.
Lehečka, Jiří 1,55
Vacherot, Valentin 2,67

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Kdy a kde sledovat Lehečku dnes ve finále (1. 11.) živě: live stream online

Jiří Lehečka si ve švýcarské Basileji zahraje o svůj třetí letošní titul, ve finále jej čeká Valentin Vacherot z Monaka. Podaří se českému hráči vybojovat první trofej? To se dozvíme už v neděli 1. listopadu od 15:30, sledujte utkání v přímém přenosu u Tipsportu zde.

Lehečka – Vacherot na ATP Basilej 2026
Datum:neděle 1. listopadu od 15:30
Fáze:finále
Dějiště:St. Jakobshalle, Basilej
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi si finále naladíte na placeném programu Premier Sport 2, který mají v nabídkách různí poskytovatelé, jako například Telly či Oneplay.

Aktuální kurzy na Lehečku a Vacherota

Zajímavé kurzy

  • více než 20.5 gamů: 1,31
  • 3 sety v zápase: 2,16
  • kanár v zápase: 12,10

Podle bookmakerů Synot Tipu by Lehečka měl zvítězit, kurz na jeho triumf se momentálně pohybuje okolo hodnoty 1,55.

Vacherot už tady dokázal v několika zápasech překvapit, proto může být kurz atakující hodnotu 2,70 zajímavou variantou pro váš tiket.

Lehečka se Struffem odvracel mečbol

Jiří Lehečka se v Basileji potkal se skvělou formou. Po ukončení kariéry Wawrinkovi a relativně snadných zápasech s Altmaierem a Kymem přišla náročnější prověrka proti zkušenému Struffovi.

Český hráč ztratil úvodní set a ve druhém čelil v desátém gamu mečbolu, situaci ale zvládl a díky následnému brejku srovnal stav. Ve třetím dějství se mu podařilo prolomit servis soupeře hned v úvodu, žádný další brejkbol už nenabídl a po dvou hodinách prošel do svého devátého finále na ATP okruhu. Pomohl si 22 esy, proti celkovým 39 winnerům spáchal jen 28 chyb.

Ve finálových duelech má zatím Lehečka negativní bilanci 2:6, poslední titul je z ledna 2025. Letos prošel už do třetího finále, po Sinnerovi v Miami a Alcarazovi v Tokiu má ale nyní papírově nejpřijatelnějšího soupeře.

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Vacherot si poradil i s Fritzem

Valentin Vacherot letos poprvé prolomil semifinálovou kletbu a prošel touto fází, celkově letos v Basileji překvapuje skvělými výkony. Hned třikrát totiž vyhrál z pozice outsidera.

Proti Navonemu ještě byl favorit, pak ale přišel velmi napínavý duel s Jodarem, který rozhodl až tiebreak třetí sady, další třísetová bitva s Runem a cenný skalp nasazené šestky Fritze, kterého monacký tenista udolal 7:6, 6:3.

Pro Vacherota jde teprve o druhé finále v kariéře – tím prvním bylo šokující představení loni na Masters v Šanghaji, které nakonec skončilo titulem. V letošní sezoně to má zatím proti žebříčkově výše postaveným tenistům 6:5, dvě vítězství přidal právě na aktuálním turnaji.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Lehečka a Vacherot – ATP Basilej 2026
Lehečka
semifinálevs. Struff (3:6, 7:5, 6:4)
čtvrtfinálevs. Kym (6:4, 6:2)
osmifinálevs. Altmaier (7:5, 6:4)
1. kolovs. Wawrinka (7:5, 7:6)
Vacherot
semifinálevs. Fritz (7:6, 6:3)
čtvrtfinálevs. Rune (6:3, 3:6, 6:3)
osmifinálevs. Jodar (7:6, 2:6, 7:6)
1. kolovs. Navone (6:3, 7:6)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jiří Lehečka a Valentin Vacherot se zatím utkali dvakrát. První duel zvládl v tehdy životní formě hrající tenista z Monaka, před necelým měsícem v Tokiu zase snadno zvítězil rodák z Kněžmostu.

  • 5. 10. 2026 (tvrdý): Lehečka 6:4, 6:2
  • 28. 10. 2025 (hala): Vacherot 6:1, 6:3
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