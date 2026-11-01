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Kdy a kde sledovat Lehečku dnes ve finále (1. 11.) živě: live stream online
Jiří Lehečka si ve švýcarské Basileji zahraje o svůj třetí letošní titul, ve finále jej čeká Valentin Vacherot z Monaka. Podaří se českému hráči vybojovat první trofej? To se dozvíme už v neděli 1. listopadu od 15:30, sledujte utkání v přímém přenosu u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 1. listopadu od 15:30
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|St. Jakobshalle, Basilej
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi si finále naladíte na placeném programu Premier Sport 2, který mají v nabídkách různí poskytovatelé, jako například Telly či Oneplay.
Aktuální kurzy na Lehečku a Vacherota
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu by Lehečka měl zvítězit, kurz na jeho triumf se momentálně pohybuje okolo hodnoty 1,55.
Vacherot už tady dokázal v několika zápasech překvapit, proto může být kurz atakující hodnotu 2,70 zajímavou variantou pro váš tiket.
Lehečka se Struffem odvracel mečbol
Jiří Lehečka se v Basileji potkal se skvělou formou. Po ukončení kariéry Wawrinkovi a relativně snadných zápasech s Altmaierem a Kymem přišla náročnější prověrka proti zkušenému Struffovi.
Český hráč ztratil úvodní set a ve druhém čelil v desátém gamu mečbolu, situaci ale zvládl a díky následnému brejku srovnal stav. Ve třetím dějství se mu podařilo prolomit servis soupeře hned v úvodu, žádný další brejkbol už nenabídl a po dvou hodinách prošel do svého devátého finále na ATP okruhu. Pomohl si 22 esy, proti celkovým 39 winnerům spáchal jen 28 chyb.
Ve finálových duelech má zatím Lehečka negativní bilanci 2:6, poslední titul je z ledna 2025. Letos prošel už do třetího finále, po Sinnerovi v Miami a Alcarazovi v Tokiu má ale nyní papírově nejpřijatelnějšího soupeře.
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Vacherot si poradil i s Fritzem
Valentin Vacherot letos poprvé prolomil semifinálovou kletbu a prošel touto fází, celkově letos v Basileji překvapuje skvělými výkony. Hned třikrát totiž vyhrál z pozice outsidera.
Proti Navonemu ještě byl favorit, pak ale přišel velmi napínavý duel s Jodarem, který rozhodl až tiebreak třetí sady, další třísetová bitva s Runem a cenný skalp nasazené šestky Fritze, kterého monacký tenista udolal 7:6, 6:3.
Pro Vacherota jde teprve o druhé finále v kariéře – tím prvním bylo šokující představení loni na Masters v Šanghaji, které nakonec skončilo titulem. V letošní sezoně to má zatím proti žebříčkově výše postaveným tenistům 6:5, dvě vítězství přidal právě na aktuálním turnaji.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|semifinále
|vs. Struff (3:6, 7:5, 6:4)
|čtvrtfinále
|vs. Kym (6:4, 6:2)
|osmifinále
|vs. Altmaier (7:5, 6:4)
|1. kolo
|vs. Wawrinka (7:5, 7:6)
|Vacherot
|semifinále
|vs. Fritz (7:6, 6:3)
|čtvrtfinále
|vs. Rune (6:3, 3:6, 6:3)
|osmifinále
|vs. Jodar (7:6, 2:6, 7:6)
|1. kolo
|vs. Navone (6:3, 7:6)
Vzájemné zápasy (H2H)
Jiří Lehečka a Valentin Vacherot se zatím utkali dvakrát. První duel zvládl v tehdy životní formě hrající tenista z Monaka, před necelým měsícem v Tokiu zase snadno zvítězil rodák z Kněžmostu.
- 5. 10. 2026 (tvrdý): Lehečka 6:4, 6:2
- 28. 10. 2025 (hala): Vacherot 6:1, 6:3