Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (4. 9.) živě: live stream online
Potřetí v řadě dokázal Jiří Lehečka projít na US Open minimálně do 3. kola, dnes jej v této fázi čeká nepříjemný soupeř v podobě Stefanose Tsitsipase. Zápas by měl začít v pátek 4. září od 23:00, pravděpodobně se ale posune na později. Přímý přenos vysílá Tipsport zde.
|Datum:
|pátek 4. září 2026 od 23:00
|Fáze:
|3. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|2:2
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenosy jsou dostupné díky kanálům Eurosport 1 a Eurosport 2, všechny zápasy pak nabízí platforma HBO Max. Jde ale o placené možnosti.
Kurzy na Lehečku v dnešním 3. kole
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu sice favorizují Lehečku, podle kurzu okolo 1,60 ale predikují, že by nemělo jít o snadný zápas jako v úvodních dvou kolech.
Tsitsipas se snaží dostat zpět na výsluní a zatím tady hraje velmi dobře, kurz kolem 2,50 odpovídá jeho šancím na postup do dalšího kola.
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Lehečka se Samuelem neztratil set
Jiří Lehečka zatím vypadá na US Open v solidní formě. V úvodním kole sice ztratil set s Carrenem-Bustou a bojoval tři hodiny, utkání měl ale víceméně pod kontrolou.
Do duelu proti Samuelovi, který vyřadil Tomáše Macháče, nevstoupil nejlépe, na prohrané podání ale dokázal rychle reagovat a stav otočit. Bez větších potíží nakonec prošel celým zápasem ve třech setech, drobnou vadou byl pouze pád a obavy o loket. Vše by ale snad mělo být v pořádku.
Na US Open obhajuje Lehečka loňské čtvrtfinále, což je zatím jeho nejlepší grandslamový výsledek. Na rozdíl od úvodních kol je ale možné, že bude muset o postup do osmifinálové fáze tvrdě bojovat.
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Tsitsipas pod Mouratouglem znovu ožívá
Stefanos Tsitsipas už se delší dobu nachází v herní krizi, zadařilo se mu pouze na turnaji v Gstaadu, kde překvapivě získal titul. Další akce mu ale znovu nevyšly, rozešel se proto se svým otcem a nově jej trénuje známý Patrick Mouratoglou.
Hned na úvod US Open čekala na řeckého hráče velká výzva v podobě Filse, nedávného šampiona tisícovky v Cincinnati. Z pozice velkého outsidera ale dokázal překvapit a zvítězit ve 4 setech, na což navázal v podobě náročném duelu proti Harrisovi, kde už ale byl favoritem.
Newyorský grandslam je pro Tsitsipase nejhorším podnikem velké čtyřky, právě 3. kolo je totiž z dosavadních osmi účastí jeho maximem. Nyní před ním stojí další velká výzva, proti tenistům TOP 20 má letos bilanci 5:7. Jednoho už tady ale porazil.
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Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|2. kolo
|vs. Samuel (6:4, 6:2, 6:4)
|1. kolo
|vs. Carreno-Busta (6:1, 7:6, 4:6, 6:2)
|Tsitsipas
|2. kolo
|vs. Harris (6:7, 6:3, 7:6, 6:4)
|1. kolo
|vs. Fils (4:6, 7:6, 6:1, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Jiří Lehečka a Stefanos Tsitsipas už mají za sebou čtyři vzájemné zápasy. První dva v hale a na tvrdém povrchu ovládl řecký hráč, český tenista mu porážky vrátil ve dvou posledních duelech.
- 18. 10. 2024: Lehečka vs. Tsitsipas (6:4, 6:4)
- 12. 3. 2024: Lehečka vs. Tsitsipas (6:2, 6:4)
- 24. 1. 2023: Tsitsipas vs. Lehečka (6:3, 7:6, 6:4)
- 12. 2. 2022: Tsitsipas vs. Lehečka (4:6, 6:4, 6:2)