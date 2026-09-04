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Lehečka vs. Tsitsipas: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  11:04

Jiří Lehečka slaví postup do druhého kola US Open. | foto: Reuters

Jiří Lehečka si na US Open 2026 zahraje 3. kolo, soupeřem je tentokrát Stefanos Tsitsipas. Kdo překlopí vzájemnou bilanci na svou stranu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (4. 9.) živě: live stream online

Potřetí v řadě dokázal Jiří Lehečka projít na US Open minimálně do 3. kola, dnes jej v této fázi čeká nepříjemný soupeř v podobě Stefanose Tsitsipase. Zápas by měl začít v pátek 4. září od 23:00, pravděpodobně se ale posune na později. Přímý přenos vysílá Tipsport zde.

Lehečka – Tsitsipas na US Open 2026
Datum:pátek 4. září 2026 od 23:00
Fáze:3. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:2:2
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenosy jsou dostupné díky kanálům Eurosport 1 a Eurosport 2, všechny zápasy pak nabízí platforma HBO Max. Jde ale o placené možnosti.

Kurzy na Lehečku v dnešním 3. kole

Zajímavé kurzy

  • více než 35,5 gamů: 1,47
  • více než 3,5 setů: 1,45
  • kanár v zápase: 8,58

Bookmakeři Synot Tipu sice favorizují Lehečku, podle kurzu okolo 1,60 ale predikují, že by nemělo jít o snadný zápas jako v úvodních dvou kolech.

Tsitsipas se snaží dostat zpět na výsluní a zatím tady hraje velmi dobře, kurz kolem 2,50 odpovídá jeho šancím na postup do dalšího kola.

Lehečka, Jiří 1,57
Tsitsipas, Stefanos 2,54

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Lehečka se Samuelem neztratil set

Jiří Lehečka zatím vypadá na US Open v solidní formě. V úvodním kole sice ztratil set s Carrenem-Bustou a bojoval tři hodiny, utkání měl ale víceméně pod kontrolou.

Do duelu proti Samuelovi, který vyřadil Tomáše Macháče, nevstoupil nejlépe, na prohrané podání ale dokázal rychle reagovat a stav otočit. Bez větších potíží nakonec prošel celým zápasem ve třech setech, drobnou vadou byl pouze pád a obavy o loket. Vše by ale snad mělo být v pořádku.

Na US Open obhajuje Lehečka loňské čtvrtfinále, což je zatím jeho nejlepší grandslamový výsledek. Na rozdíl od úvodních kol je ale možné, že bude muset o postup do osmifinálové fáze tvrdě bojovat.

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Tsitsipas pod Mouratouglem znovu ožívá

Stefanos Tsitsipas už se delší dobu nachází v herní krizi, zadařilo se mu pouze na turnaji v Gstaadu, kde překvapivě získal titul. Další akce mu ale znovu nevyšly, rozešel se proto se svým otcem a nově jej trénuje známý Patrick Mouratoglou.

Hned na úvod US Open čekala na řeckého hráče velká výzva v podobě Filse, nedávného šampiona tisícovky v Cincinnati. Z pozice velkého outsidera ale dokázal překvapit a zvítězit ve 4 setech, na což navázal v podobě náročném duelu proti Harrisovi, kde už ale byl favoritem.

Newyorský grandslam je pro Tsitsipase nejhorším podnikem velké čtyřky, právě 3. kolo je totiž z dosavadních osmi účastí jeho maximem. Nyní před ním stojí další velká výzva, proti tenistům TOP 20 má letos bilanci 5:7. Jednoho už tady ale porazil.

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Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Lehečka a Tsitsipas na US Open 2026
Lehečka
2. kolovs. Samuel (6:4, 6:2, 6:4)
1. kolovs. Carreno-Busta (6:1, 7:6, 4:6, 6:2)
Tsitsipas
2. kolovs. Harris (6:7, 6:3, 7:6, 6:4)
1. kolovs. Fils (4:6, 7:6, 6:1, 6:4)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jiří Lehečka a Stefanos Tsitsipas už mají za sebou čtyři vzájemné zápasy. První dva v hale a na tvrdém povrchu ovládl řecký hráč, český tenista mu porážky vrátil ve dvou posledních duelech.

  • 18. 10. 2024: Lehečka vs. Tsitsipas (6:4, 6:4)
  • 12. 3. 2024: Lehečka vs. Tsitsipas (6:2, 6:4)
  • 24. 1. 2023: Tsitsipas vs. Lehečka (6:3, 7:6, 6:4)
  • 12. 2. 2022: Tsitsipas vs. Lehečka (4:6, 6:4, 6:2)
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