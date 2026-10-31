Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Kdy a kde sledovat Lehečku dnes v semifinále (31. 10.) živě: live stream online
Jiří Lehečka potvrzuje dobrou formu, ve švýcarské Basileji je totiž už v semifinále. Proti Janu-Lennardu Struffovi je favoritem, porazil jej zatím ve všech třech vzájemných zápasech. V sobotu 31. října od 17:00 můžete sledovat v přímém přenosu u Tipsportu zde, jestli se mu to podaří znovu.
|Datum:
|sobota 31. října 2026 od 17:00
|Fáze:
|semifinále
|Dějiště:
|St. Jakobshalle, Basilej
|Vzájemné zápasy:
|3:0 pro Lehečku
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní přenos zajišťuje placený kanál Premier Sport 2, ke kterému dostanete přístup například u Oneplay, Telly a dalších poskytovatelů.
Aktuální kurzy na Lehečku a Struffa
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu by měl Lehečka projít do svého třetího letošního finále, kurz na jeho vítězství se totiž pohybuje jen okolo 1,50.
Struff je velmi zkušeným tenistou, kterému se v posledních týdnech po dlouhé době daří. I proto je kurz na jeho druhé finále v řadě kolem 2,75.
Lehečka zatím v Basileji neztratil set
Jiří Lehečka vstupoval do turnaje v Basileji s tím, že zde ještě nikdy nevyhrál. Letos tady však potvrzuje parádní formu a zvládl už tři zápasy v řadě, navíc beze ztráty setu.
V prvním kole ukončil kariéru domácí legendě Stanu Wawrinkovi, v osmifinále bez větších potíží přehrál i Daniela Altmaiera. Na očekávaný čtvrtfinálový duel s Benem Sheltonem nedošlo, vyřadil jej totiž domácí Jerome Kym. Na Lehečku ale neměl a prohrál s ním za necelou hodinu a půl.
Český tenista je ještě ve hře i o Turnaj mistrů, ideálně by ale podnik v Basileji musel vyhrát a na následujícím Masters v Paříži dojít do finále. Letošní semifinálovou bilanci má 2:1 – v Miami a Tokiu vyhrál, na trávě ve Stuttgartu podlehl Sheltonovi.
|
Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Struff v halovém prostředí konečně ožil
Jan-Lennard Struff je už 36letý tenista z Německa, který se delší dobu potýkal se špatnou formou. Letos stálo za zmínku pouze čtvrtfinále Wimbledonu, v oblíbeném rychlém halovém prostředí ale znovu ožil.
Na nedávné menší akci v Bruselu z toho bylo finále, kde nestačil na Tallona Griekspoora, v dobrých výkonech pokračuje i v Basileji. Po Yannicku Hanfmannovi si totiž v napínaném duelu poradil i s Novakem Djokovičem, nabyté sebevědomí pak zužitkoval jasnou výhrou nad Nuno Borgesem.
V semifinále na nejvyšším okruhu byl Struff kromě nedávného Bruselu naposledy v červenci 2024, nyní může projít do svého celkově šestého finále.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|čtvrtfinále
|vs. Kym (6:4, 6:2)
|osmifinále
|vs. Altmaier (7:5, 6:4)
|1. kolo
|vs. Wawrinka (7:5, 7:6)
|Struff
|čtvrtfinále
|vs. Borges (6:2, 6:3)
|osmifinále
|vs. Djokovič (6:7, 7:5, 7:6)
|1. kolo
|vs. Hanfmann (6:4, 6:3)
Vzájemné zápasy (H2H)
Jiří Lehečka a Jan-Lennard Struff se potkali celkem ve třech zápasech, všechny šly na stranu českého hráče. Na tvrdém povrchu se ale utkají poprvé.
- 8. 5. 2026 (antuka): Lehečka 7:6, 6:3
- 11. 6. 2025 (tráva): Lehečka 6:4, 7:5
- 29. 5. 2023 (antuka): Lehečka 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1