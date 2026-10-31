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Lehečka vs. Struff v TV: Kde sledovat semifinále ATP Basilej 2026

Kamil Jurek
  11:05

Jiří Lehečka odehrává míček v semifinále turnaje v Tokiu. | foto: Reuters

Jiří Lehečka postoupil na ATP 500 v Basileji do semifinále, utká se v něm 31. října od 17:00 proti Janu-Lennardu Struffovi. Sledujte přímý přenos online.
Lehečka, Jiří 1,5
Struff, Jan-Lennard 2,75

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Kdy a kde sledovat Lehečku dnes v semifinále (31. 10.) živě: live stream online

Jiří Lehečka potvrzuje dobrou formu, ve švýcarské Basileji je totiž už v semifinále. Proti Janu-Lennardu Struffovi je favoritem, porazil jej zatím ve všech třech vzájemných zápasech. V sobotu 31. října od 17:00 můžete sledovat v přímém přenosu u Tipsportu zde, jestli se mu to podaří znovu.

Lehečka – Struff na ATP Basilej 2026
Datum:sobota 31. října 2026 od 17:00
Fáze:semifinále
Dějiště:St. Jakobshalle, Basilej
Vzájemné zápasy:3:0 pro Lehečku
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní přenos zajišťuje placený kanál Premier Sport 2, ke kterému dostanete přístup například u Oneplay, Telly a dalších poskytovatelů.

Aktuální kurzy na Lehečku a Struffa

Zajímavé kurzy

  • více než 20.5 gamů: 1,34
  • 3 sety v zápase: 2,19
  • kanár v zápase: 11,95

Podle bookmakerů Synot Tipu by měl Lehečka projít do svého třetího letošního finále, kurz na jeho vítězství se totiž pohybuje jen okolo 1,50.

Struff je velmi zkušeným tenistou, kterému se v posledních týdnech po dlouhé době daří. I proto je kurz na jeho druhé finále v řadě kolem 2,75.

Lehečka zatím v Basileji neztratil set

Jiří Lehečka vstupoval do turnaje v Basileji s tím, že zde ještě nikdy nevyhrál. Letos tady však potvrzuje parádní formu a zvládl už tři zápasy v řadě, navíc beze ztráty setu.

V prvním kole ukončil kariéru domácí legendě Stanu Wawrinkovi, v osmifinále bez větších potíží přehrál i Daniela Altmaiera. Na očekávaný čtvrtfinálový duel s Benem Sheltonem nedošlo, vyřadil jej totiž domácí Jerome Kym. Na Lehečku ale neměl a prohrál s ním za necelou hodinu a půl.

Český tenista je ještě ve hře i o Turnaj mistrů, ideálně by ale podnik v Basileji musel vyhrát a na následujícím Masters v Paříži dojít do finále. Letošní semifinálovou bilanci má 2:1 – v Miami a Tokiu vyhrál, na trávě ve Stuttgartu podlehl Sheltonovi.

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Struff v halovém prostředí konečně ožil

Jan-Lennard Struff je už 36letý tenista z Německa, který se delší dobu potýkal se špatnou formou. Letos stálo za zmínku pouze čtvrtfinále Wimbledonu, v oblíbeném rychlém halovém prostředí ale znovu ožil.

Na nedávné menší akci v Bruselu z toho bylo finále, kde nestačil na Tallona Griekspoora, v dobrých výkonech pokračuje i v Basileji. Po Yannicku Hanfmannovi si totiž v napínaném duelu poradil i s Novakem Djokovičem, nabyté sebevědomí pak zužitkoval jasnou výhrou nad Nuno Borgesem.

V semifinále na nejvyšším okruhu byl Struff kromě nedávného Bruselu naposledy v červenci 2024, nyní může projít do svého celkově šestého finále.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Lehečka a Struff – ATP Basilej 2026
Lehečka
čtvrtfinálevs. Kym (6:4, 6:2)
osmifinálevs. Altmaier (7:5, 6:4)
1. kolovs. Wawrinka (7:5, 7:6)
Struff
čtvrtfinálevs. Borges (6:2, 6:3)
osmifinálevs. Djokovič (6:7, 7:5, 7:6)
1. kolovs. Hanfmann (6:4, 6:3)

Vzájemné zápasy (H2H)

Jiří Lehečka a Jan-Lennard Struff se potkali celkem ve třech zápasech, všechny šly na stranu českého hráče. Na tvrdém povrchu se ale utkají poprvé.

  • 8. 5. 2026 (antuka): Lehečka 7:6, 6:3
  • 11. 6. 2025 (tráva): Lehečka 6:4, 7:5
  • 29. 5. 2023 (antuka): Lehečka 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1
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