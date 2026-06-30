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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Lehečka vs. Popyrin
Jiří Lehečka dostal pro 1. kolo Wimbledonu 2026 jako soupeře Alexeie Popyrina, kterému se letos vůbec nedaří. Toho by měl český tenista využít – zápas je v plánu na úterý 30. června od 17:00, přímý přenos nabízí v TV Eurosport. Online vysílání si spusíte na platformě HBO Max.
|Datum:
|úterý 30. června 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Lehečku v 1. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, do dalšího kola by měl bez větších potíží projít Jiří Lehečka. Naznačuje to alespoň předzápasový kurz, který je pod hodnotou 1,30.
Základní kurzy
Alexei Popyrin má letos špatnou sezonu a do Londýna přijel se čtyřmi porážkami v řadě, i proto kurz na něj atakuje hodnotu 4,00. Platí to v době psaní tohoto článku, vše se může do startu zápasu ještě změnit.
Kromě předzápasových příležitostí (prematch) najdete v nabídce SynotTipu také LIVE sázky. Ty si užijete v průběhu utkání.
Lehečka odehrál na trávě tři turnaje
Jiří Lehečka na sebe letos nejvíce upozornil finálovou účastí v Miami, o titul si málem zahrál i na prvním přípravném turnaji na trávě – v německém Stuttgartu. Po výhrách nad Duckworthem a Tiafoem byl blízko i proti Sheltonovi, ze třech tie-breaků ale dva těsně prohrál.
Podobný osud jej potkal i v Queen’s Clubu s Hijikatou v osmifinále, opět rozhodla zkrácená hra třetí sady. Před pár dny absovolal český tenista ještě exhibici, poradil si v ní s Norriem. Z loňska obhajuje ve Wimbledonu druhé kolo, byl tady ale už i v osmifinále.
Alexei Popyrin je bývalý hráč TOP 20, už loni mu to ale příliš nešlo a letos v mizérii pokračuje. Na kontě má zatím jen dvě čtvrtfinále z menších podniků, travnatá příprava znamenala prohry s Collignonem a Choinskim hned v prvních zápasech v Halle, respektive Eastbourne.
Nejlepším wimbledonským výkonem je třetí kolo z roku 2024, s momentální „formou“ by se ale k němu australský tenista neměl přiblížit.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Lehečka
|2025
|2. kolo
|2024
|osmifinále
|2023
|1. kolo
|Popyrin
|2025
|1. kolo
|2024
|3. kolo
|2023
|1. kolo
Vzájemné zápasy Lehečky a Popyrina
Lehečka se s Popyrinem zatím potkal ve dvou případech – na podnicích v Miami a Rotterdamu. Bilance je vyrovnaná.
- 4. 2. 2025 (hala) Lehečka 7:5, 6:2
- 24. 3. 2024 (tvrdý): Popyrin 6:4, 6:4