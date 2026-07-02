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Lehečka vs. Molčan: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Aleš Dostál
  10:03

Jiří Lehečka se soustředí na míček v prvním kole Wimbledonu. | foto: AP

Jiřího Lehečku čeká druhé kolo letošního Wimbledonu. Jeho soupeřem bude slovenský tenista Alex Molčan. Přečtěte si, kde zápas sledovat živě a jaké jsou aktuální sázkové kurzy.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Lehečka vs. Molčan

Zápas Lehečka vs. Molčan je na programu v úterý 2. července od 15:30, přímý přenos nabízí v TV Eurosport. Online vysílání si spusíte na platformě HBO Max.

Datum:úterý 2. července 2026 od 17:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:1:0 pro Molčana (exhibice)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Lehečku ve 2. kole Wimbledonu 2026

Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, do dalšího kola by měl bez větších potíží projít Jiří Lehečka. Naznačuje to alespoň předzápasový kurz, který je 1,22.

Základní kurzy

  • Výhra Lehečky: 1,22
  • Výhra Molčana: 4,79

Alex Molčan se letos rozehrává po zdravotních problémech z předchozích sezon. Největšího výsledku dosáhl na antuce v Mnichově, kde se z kvalifikace probojoval až do semifinále. Kurz na jeho vítězství je 4,79.

Kromě předzápasových příležitostí (prematch) najdete v nabídce SynotTipu také LIVE sázky. Ty si užijete v průběhu utkání.

Lehečka v 1. kole dominoval

V All England Clubu plní Lehečka roli třináctého nasazeného a jeho vstup do Wimbledonu byl suvérénní. V utkání s Alexeiem Popyrinem si nenechal ani jednou nenechal vzít podání, sám proměnil čtyři brejkboly. První set ovládl za 35 minut, druhý za 29 a třetí za 39. Na trávě Lehečkovi sedí hlavně to, že dokáže hrát velmi přímočaře a zkracovat výměny. Využívá Kvalitní první servis - získává hodně přímých bodů nebo si často připraví jednoduchý vítězný úder.

Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie

Molčan vstoupil do Wimbledonu výhrou nad Danielem Altmaierem, který před turnajem došel až do semifinále v Halle. Slovák zvítězil 6:4, 3:6, 7:5, 6:2, přičemž rozhodující byl zisk vyrovnaného třetího setu. Po noční přestávce už měl duel pod kontrolou a soupeře přehrál především díky trpělivé hře a menšímu počtu nevynucených chyb

Molčan je levoruký tenista s dobrým pohybem a hrou od základní čáry. Výborně mění rytmus výměn, umí využívat úhly a rotaci. Servis není jeho hlavní zbraní, body si většinou musí vypracovat ve výměnách, což ho na trávě může limitovat.

Lehečka a Molčan na posledních Wimbledonech
Lehečka
20252. kolo
2024osmifinále
20231. kolo
Popyrin
20231. kolo
20223. kolo
2021kvalifikace

Vzájemné zápasy Lehečky a Molčana

Jediný vzájemný zápas sehráli Lehečka a Molčan v roce 2020 na exhibičním Poháru přátelství. Na antuce tehdy zvítězil Molčan po setech 6:4, 1:6, 6:4.

Pro ATP Tour je bilance stále 0:0, protože exhibiční utkání se do oficiálních statistik nezapočítávají.

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