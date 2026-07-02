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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Lehečka vs. Molčan
Zápas Lehečka vs. Molčan je na programu v úterý 2. července od 15:30, přímý přenos nabízí v TV Eurosport. Online vysílání si spusíte na platformě HBO Max.
|Datum:
|úterý 2. července 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Molčana (exhibice)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Lehečku ve 2. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, do dalšího kola by měl bez větších potíží projít Jiří Lehečka. Naznačuje to alespoň předzápasový kurz, který je 1,22.
Základní kurzy
Alex Molčan se letos rozehrává po zdravotních problémech z předchozích sezon. Největšího výsledku dosáhl na antuce v Mnichově, kde se z kvalifikace probojoval až do semifinále. Kurz na jeho vítězství je 4,79.
Kromě předzápasových příležitostí (prematch) najdete v nabídce SynotTipu také LIVE sázky. Ty si užijete v průběhu utkání.
Lehečka v 1. kole dominoval
V All England Clubu plní Lehečka roli třináctého nasazeného a jeho vstup do Wimbledonu byl suvérénní. V utkání s Alexeiem Popyrinem si nenechal ani jednou nenechal vzít podání, sám proměnil čtyři brejkboly. První set ovládl za 35 minut, druhý za 29 a třetí za 39. Na trávě Lehečkovi sedí hlavně to, že dokáže hrát velmi přímočaře a zkracovat výměny. Využívá Kvalitní první servis - získává hodně přímých bodů nebo si často připraví jednoduchý vítězný úder.
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Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
Molčan vstoupil do Wimbledonu výhrou nad Danielem Altmaierem, který před turnajem došel až do semifinále v Halle. Slovák zvítězil 6:4, 3:6, 7:5, 6:2, přičemž rozhodující byl zisk vyrovnaného třetího setu. Po noční přestávce už měl duel pod kontrolou a soupeře přehrál především díky trpělivé hře a menšímu počtu nevynucených chyb
Molčan je levoruký tenista s dobrým pohybem a hrou od základní čáry. Výborně mění rytmus výměn, umí využívat úhly a rotaci. Servis není jeho hlavní zbraní, body si většinou musí vypracovat ve výměnách, což ho na trávě může limitovat.
|Lehečka
|2025
|2. kolo
|2024
|osmifinále
|2023
|1. kolo
|Popyrin
|2023
|1. kolo
|2022
|3. kolo
|2021
|kvalifikace
Vzájemné zápasy Lehečky a Molčana
Jediný vzájemný zápas sehráli Lehečka a Molčan v roce 2020 na exhibičním Poháru přátelství. Na antuce tehdy zvítězil Molčan po setech 6:4, 1:6, 6:4.
Pro ATP Tour je bilance stále 0:0, protože exhibiční utkání se do oficiálních statistik nezapočítávají.