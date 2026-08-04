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Lehečka vs. Kopřiva live: kurzy a přímý přenos ATP Montréal 2026

Kamil Jurek
  13:15

Jiří Lehečka v osmifinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Ve 2. kole mužského ATP Masters v Montréalu dojde na české derby mezi Jiřím Lehečkou a Vítem Kopřivou. Začátek je v plánu na 4. srpna od 21:30 – poradíme vám, kde sledovat live stream online a jaké jsou kurzy.

Kdy a kde sledovat Lehečku a Kopřivu dnes (4. 8.) živě: live stream online

Na mužském National Bank Open 2026 má Česko pouze tříčlenné zastoupení, po druhém kole už to určitě platit nebude. Proti sobě se totiž postaví Jiří Lehečka a Vít Kopřiva, začátek by měl být v úterý 4. srpna od 21:30. Sledujte jej živě například na TV Chance zde.

Datum:úterý 4. srpna 2026 od 21:30
Dějiště:IGA Stadium, Montréal, Kanada
Vzájemné zápasy:1:0 pro Lehečku
Kde sledovat:živě u Chance zde

Televizní přenos obstarávají kanály Premier Sport, které si spustíte přes Telly zde.

Kurzy na Lehečku s Kopřovou v dnešním 2. kole

Při prvním pohledu na vypsané kurzy u Synot Tipu je jasné, kdo je v dnešním duelu favoritem. Na Jiřího Lehečku je kurz jen okolo hodnoty 1,15, bookmakeři mu věří opravdu hodně.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,61
  • 3 sety v zápase: 2,86
  • kanár v zápase: 8,37

Vít Kopřiva už se sice s místními podmínkami stihl sžít v zápase prvního kola, kde si poradil s domácím tenistou, i tak je ale výrazným outsiderem s kurzem kolem 5,50.

Není to ale pouze o předzápasových kurzech, jako obvykle najdete u SynotTipu také LIVE sázky, dostupné během celého duelu mezi Lehečkou a Kopřivou.

Lehečka, Jiří 1,15
Kopřiva, Vít 5,48

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Lehečkovi se přechod na hard nepodařil

Jiří Lehečka prožívá další velmi solidní sezonu, největším úspěchem je rozhodně finálová účast v Miami. Slušně se mu dařilo i na trávě, kde zapsal semifinále ve Stuttgartu a osmifinále Wimbledonu.

Návrat zpět na tvrdé povrchy ale aktuálně nejlepšímu českému hráči nevyšel vůbec podle představ. V mexickém Los Cabos plnil roli nasazené jedničky, vypadl však hned v prvním zápase proti Wongovi z Hong Kongu, což určitě na sebevědomí nepřidalo.

Na letošním ATP Montréal měl v prvním kole volno a zdejší podmínky zatím nezná, jeho jediné starty v rámci Canadian Open totiž byly v Torontu. Loni došel do osmifinále.

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Kopřiva přehrál domácí divokou kartu

Vít Kopřiva se stále bezpečně drží v první stovce žebříčku, je to ale hlavně díky výsledkům na antuce – v Riu došel do semifinále, má na kontě i čtvrtfinále z Mnichova nebo osmifinále z Madridu.

Na tvrdém povrchu to tak slavné není – do Montréalu navíc Kopřiva přicestoval právě z letních antukových turnajů, na kterých se mu ještě k tomu vůbec nedařilo. S domácím Galarneauem si tady sice poradil poměrně bez potíží, přeci jen jde ale o hráče druhé stovky.

Na Canadian Open startoval český hráč poprvé loni v Torontu, vypadl tehdy v prvním kole. Ve druhém kanadském dějišti už zažil úspěšnou premiéru, dnes jej ale čeká mnohem kvalitnější soupeř. Proti tenistům TOP 20 má zatím na hardu bilanci 0:3.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Lehečka a Kopřiva v Montréalu 2026
Lehečka
1. kolovolný los
Kopřiva
semifinálevs. Galarneau (6:4, 6:4)

Vzájemné zápasy Lehečky a Kopřivy (H2H)

Lehečka s Kopřivou už mají jeden vzájemný zápas za sebou, před čtyřmi lety na libereckém challengeru. Z vítězství se tehdy radoval mladší z této dvojice.

  • 5. 8. 2022: Lehečka vs. Kopřiva (6:4, 6:1)
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