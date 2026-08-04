Kdy a kde sledovat Lehečku a Kopřivu dnes (4. 8.) živě: live stream online
Na mužském National Bank Open 2026 má Česko pouze tříčlenné zastoupení, po druhém kole už to určitě platit nebude. Proti sobě se totiž postaví Jiří Lehečka a Vít Kopřiva, začátek by měl být v úterý 4. srpna od 21:30. Sledujte jej živě například na TV Chance zde.
|Datum:
|úterý 4. srpna 2026 od 21:30
|Dějiště:
|IGA Stadium, Montréal, Kanada
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Lehečku
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
Televizní přenos obstarávají kanály Premier Sport, které si spustíte přes Telly zde.
Kurzy na Lehečku s Kopřovou v dnešním 2. kole
Při prvním pohledu na vypsané kurzy u Synot Tipu je jasné, kdo je v dnešním duelu favoritem. Na Jiřího Lehečku je kurz jen okolo hodnoty 1,15, bookmakeři mu věří opravdu hodně.
Zajímavé kurzy
Vít Kopřiva už se sice s místními podmínkami stihl sžít v zápase prvního kola, kde si poradil s domácím tenistou, i tak je ale výrazným outsiderem s kurzem kolem 5,50.
Není to ale pouze o předzápasových kurzech, jako obvykle najdete u SynotTipu také LIVE sázky, dostupné během celého duelu mezi Lehečkou a Kopřivou.
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Lehečkovi se přechod na hard nepodařil
Jiří Lehečka prožívá další velmi solidní sezonu, největším úspěchem je rozhodně finálová účast v Miami. Slušně se mu dařilo i na trávě, kde zapsal semifinále ve Stuttgartu a osmifinále Wimbledonu.
Návrat zpět na tvrdé povrchy ale aktuálně nejlepšímu českému hráči nevyšel vůbec podle představ. V mexickém Los Cabos plnil roli nasazené jedničky, vypadl však hned v prvním zápase proti Wongovi z Hong Kongu, což určitě na sebevědomí nepřidalo.
Na letošním ATP Montréal měl v prvním kole volno a zdejší podmínky zatím nezná, jeho jediné starty v rámci Canadian Open totiž byly v Torontu. Loni došel do osmifinále.
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Kopřiva přehrál domácí divokou kartu
Vít Kopřiva se stále bezpečně drží v první stovce žebříčku, je to ale hlavně díky výsledkům na antuce – v Riu došel do semifinále, má na kontě i čtvrtfinále z Mnichova nebo osmifinále z Madridu.
Na tvrdém povrchu to tak slavné není – do Montréalu navíc Kopřiva přicestoval právě z letních antukových turnajů, na kterých se mu ještě k tomu vůbec nedařilo. S domácím Galarneauem si tady sice poradil poměrně bez potíží, přeci jen jde ale o hráče druhé stovky.
Na Canadian Open startoval český hráč poprvé loni v Torontu, vypadl tehdy v prvním kole. Ve druhém kanadském dějišti už zažil úspěšnou premiéru, dnes jej ale čeká mnohem kvalitnější soupeř. Proti tenistům TOP 20 má zatím na hardu bilanci 0:3.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|1. kolo
|volný los
|Kopřiva
|semifinále
|vs. Galarneau (6:4, 6:4)
Vzájemné zápasy Lehečky a Kopřivy (H2H)
Lehečka s Kopřivou už mají jeden vzájemný zápas za sebou, před čtyřmi lety na libereckém challengeru. Z vítězství se tehdy radoval mladší z této dvojice.
- 5. 8. 2022: Lehečka vs. Kopřiva (6:4, 6:1)