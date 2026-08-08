Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (9. 8.) živě: live stream online
Po roce je Jiří Lehečka znovu v osmifinále mužského National Bank Open 2026, poprvé však v Montréalu. Vypořádat se musí s těžkým soupeřem v podobě Rafaela Jódara, zápas by měl začít v neděli 9. srpna od 0:00. Start se ale může ještě posunout. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 9. srpna 2026 od 0:00
|Dějiště:
|IGA Stadium, Montréal
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní vysílání najdou zájemci na kanálech Premier Sport, které nabízí online poskytovatel Telly.
Kurzy na Lehečku v dnešním osmifinále v Montréalu
Bookmakeři Synot Tipu dnes poprvé Lehečkovi nevěří, v době psaní tohoto článku je ale jen mírným outsiderem s kurzem okolo 2,20.
Zajímavé kurzy
Rafael Jódar letos hraje opravdu parádně a bude těžké jej zastavit, momentálně si na něj mohou zájemci vsadit za zhruba 1,80.
Jako obvykle budou k dispozici také atraktivní LIVE sázky, startují pár minut před startem tohoto duelu.
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Lehečka zatím v Montréalu neztratil set
Jiří Lehečka na sebe letos zatím nejvíce upozornil finálovou účastí v Miami, zadařilo se mu ale i na větších akci v Madridu (čtvrtfinále) nebo nedávno ve Wimbledonu (osmifinále).
Na Canadien Open startuje celkově potřetí, dvě předchozí účasti ale byly v Torontu. Sžil se ale i s podmínkami v Montréalu, což v prvním zápase pocítil nejprve krajan Vít Kopřiva, a poté i Alexander Blockx.
Proti Belgičanovi nemusel Lehečka řešit jediný brejkbol a sám využil v každém setu po jednom, což nakonec bohatě stačilo. Z dalších statistik jmenujme například 87 % bodů po prvním podání nebo 83 % ziskaných míčů na síti.
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Jódar porazil i nasazeného Musettiho
Rafael Jódar je jedním z největších objevů této sezony. Stále teprve devatenáctiletý Španěl je už v TOP 20, a to hlavně díky výkonům na antuce.
Před pár dny ale ukázal, že umí zahrát i na hardu – došel totiž až do finále ve Washingtonu, kde nestačil až na domácího Fritze, aktuální světovou osmičku.
Při své premiéře v Montréalu si nejprve poradil s Moutetem ve třech setech, přehrál ale i nasazeného Musettiho. V prvním setu musel otáčet stav, ve druhém dějstvi nakonec nevadilo, že si prohrál hned dva servisy. Soupeři totiž sebral čtyři podání a po hodině a půl prošel do svého prvního osmifinále Masters na tvrdém povrchu.
Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|3. kolo
|vs. Blockx (6:3, 6:4)
|2. kolo
|vs. Kopřiva (6:4, 6:2)
|1. kolo
|volný los
|Jodar
|3. kolo
|vs. Musetti (6:4, 6:3)
|2. kolo
|vs. Moutet (4:6, 6:1, 6:3)
|1. kolo
|volný los
Vzájemné zápasy Lehečky a Jodara (H2H)
Jiří Lehečka a Rafael Jodar se zatím na okruhu nepotkali, v Montréalu změří síly poprvé.