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Lehečka vs. Jodar live: přímý přenos ATP Montréal 2026, kurzy

Kamil Jurek
  19:21

Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Montrealu. | foto: Reuters

Jiří Lehečka si v osmifinále turnaje v Montréalu zahraje proti Rafaelu Jódarovi ze Španělska, sledujte jejich zápas v přímém přenosu. V článku najdete také aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (9. 8.) živě: live stream online

Po roce je Jiří Lehečka znovu v osmifinále mužského National Bank Open 2026, poprvé však v Montréalu. Vypořádat se musí s těžkým soupeřem v podobě Rafaela Jódara, zápas by měl začít v neděli 9. srpna od 0:00. Start se ale může ještě posunout. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:neděle 9. srpna 2026 od 0:00
Dějiště:IGA Stadium, Montréal
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní vysílání najdou zájemci na kanálech Premier Sport, které nabízí online poskytovatel Telly.

Kurzy na Lehečku v dnešním osmifinále v Montréalu

Bookmakeři Synot Tipu dnes poprvé Lehečkovi nevěří, v době psaní tohoto článku je ale jen mírným outsiderem s kurzem okolo 2,20.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,31
  • 3 sety v zápase: 2,21
  • kanár v zápase: 8,65

Rafael Jódar letos hraje opravdu parádně a bude těžké jej zastavit, momentálně si na něj mohou zájemci vsadit za zhruba 1,80.

Jako obvykle budou k dispozici také atraktivní LIVE sázky, startují pár minut před startem tohoto duelu.

Lehečka, Jiří 2,06
Jodar, Rafael 1,84

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Lehečka zatím v Montréalu neztratil set

Jiří Lehečka na sebe letos zatím nejvíce upozornil finálovou účastí v Miami, zadařilo se mu ale i na větších akci v Madridu (čtvrtfinále) nebo nedávno ve Wimbledonu (osmifinále).

Na Canadien Open startuje celkově potřetí, dvě předchozí účasti ale byly v Torontu. Sžil se ale i s podmínkami v Montréalu, což v prvním zápase pocítil nejprve krajan Vít Kopřiva, a poté i Alexander Blockx.

Proti Belgičanovi nemusel Lehečka řešit jediný brejkbol a sám využil v každém setu po jednom, což nakonec bohatě stačilo. Z dalších statistik jmenujme například 87 % bodů po prvním podání nebo 83 % ziskaných míčů na síti.

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jódar porazil i nasazeného Musettiho

Rafael Jódar je jedním z největších objevů této sezony. Stále teprve devatenáctiletý Španěl je už v TOP 20, a to hlavně díky výkonům na antuce.

Před pár dny ale ukázal, že umí zahrát i na hardu – došel totiž až do finále ve Washingtonu, kde nestačil až na domácího Fritze, aktuální světovou osmičku.

Při své premiéře v Montréalu si nejprve poradil s Moutetem ve třech setech, přehrál ale i nasazeného Musettiho. V prvním setu musel otáčet stav, ve druhém dějstvi nakonec nevadilo, že si prohrál hned dva servisy. Soupeři totiž sebral čtyři podání a po hodině a půl prošel do svého prvního osmifinále Masters na tvrdém povrchu.

Jaká je aktuální forma obou tenistů?

Lehečka a Jodar v Montréalu 2026
Lehečka
3. kolovs. Blockx (6:3, 6:4)
2. kolovs. Kopřiva (6:4, 6:2)
1. kolovolný los
Jodar
3. kolovs. Musetti (6:4, 6:3)
2. kolovs. Moutet (4:6, 6:1, 6:3)
1. kolovolný los

Vzájemné zápasy Lehečky a Jodara (H2H)

Jiří Lehečka a Rafael Jodar se zatím na okruhu nepotkali, v Montréalu změří síly poprvé.

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