Kde sledovat zápas Lehečka - Jódar živě
Pondělní souboj 3. kola z čínské metropole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:
- Termín a čas: Pondělí 12. října 2026 od 07:30 SELČ
- Místo konání: Qizhong Forest Sports City Arena, Šanghaj, Čína
- Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
- Fáze turnaje: ATP Masters 1000 Šanghaj – 3. kolo (1/16-finále)
- Soupeř pro osmifinále: Lepší z dvojice Arthur Fils – Botic van de Zandschulp
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Premier Sport
- Online live stream: Zápas nabízí živě sázková kancelář Tipsport
Kurzy a aktuální forma
Ačkoliv žebříčkové postavení i nasazení na turnaji vyznívají lépe pro španělského tenistu (13. v žebříčku ATP), bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip mírně favorizují českého reprezentanta. Na postup Jiřího Lehečky je vypsán kurz 1,72, zatímco na vítězství Rafaela Jódara si můžete vsadit v kurzu 2,13.
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Kurzy na přesný výsledek:
Jiří Lehečka prožívá vydařené období. Do Šanghaje dorazil povzbuzen finálovou účastí na turnaji v Tokiu, kde ho zastavil až Carlos Alcaraz. Český tenista vyhrál osm z posledních deseti zápasů a jeho hra na tvrdém povrchu vykazuje vysokou stabilitu. V úvodním vystoupení v Šanghaji musel sice bojovat ve třech setech proti Nunu Borgesovi, ale v rozhodujících momentech uspěl. Na tvrdém povrchu má v letošní sezoně bilanci dvacet výher a jedenáct porážek.
Český tenista se tradičně opírá o první servis a agresivní přechod do útoku. Proti Jodarovi má navíc motivaci v podobě odvety za srpnovou porážku z Montrealu.
|Datum
|Turnaj a kolo
|Soupeři
|Sety (gamy)
|Povrch
|10. října 2026
|Šanghaj, 2. kolo
|Lehečka – Borges
|2:1 (6:3, 3:6, 6:3)
|tvrdý
|6. října 2026
|Tokio, finále
|Alcaraz – Lehečka
|2:0 (7:6, 6:4)
|tvrdý
|5. října 2026
|Tokio, semifinále
|Lehečka – Vacherot
|2:0 (6:4, 6:2)
|tvrdý
|4. října 2026
|Tokio, čtvrtfinále
|Lehečka – Vallejo
|2:0 (6:1, 6:1)
|tvrdý
|3. října 2026
|Tokio, 1/8 finále
|Lehečka – Humbert
|2:1 (5:7, 6:4, 6:4)
|tvrdý
Rafael Jódar (13. v žebříčku ATP) zažívá velký vzestup. Sezonu začínal hluboko ve druhé stovce, ale díky titulům a stabilním výkonům se v žebříčku propracoval až na dostřel elitní desítky. Na tvrdém povrchu letos odehrál třicet osm zápasů s vysokou úspěšností přes sedmdesát procent. V Šanghaji v minulém kole ukázal bojovnost, když otočil nepříznivě se vyvíjející duel proti Tirantemu.
V posledních týdnech se však v Jodarově hře objevují slabiny. Překvapivá prohra v prvním kole US Open a následný debakl v Tokiu naznačují, že mladý Španěl může pociťovat únavu z náročného programu. Jeho statistiky na podání jsou výrazně slabší než u Lehečky, v průměru si udrží jen necelých sedmdesát procent svých servisů. Spoléhá se tak více na return a hru od základní čáry, kde se snaží soupeře přeběhat a nutit k chybám. Proti agresivně hrajícímu Čechovi to však bude mít v Šanghaji velmi složité.
|Datum
|Turnaj a kolo
|Soupeři
|Sety (gamy)
|Povrch
|10. října 2026
|Šanghaj, 2. kolo
|Jódar – Tirante
|2:1 (4:6, 6:2, 6:3)
|tvrdý
|1. října 2026
|Tokio, 3. kolo
|Vallejo – Jódar
|2:0 (6:1, 6:3)
|tvrdý
|25. září 2026
|Laver Cup
|Jódar – Bublik
|2:0 (6:2, 6:3)
|hala
|19. září 2026
|Davis Cup
|Jódar – Garin
|2:0 (6:0, 6:2)
|antuka
|2. září 2026
|US Open, 1. kolo
|Bu – Jódar
|0:3 (2:6, 1:6, 1:6)
|tvrdý
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ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě
Statistické srovnání Lehečka – Jódar
Lehečka se vypracoval v hráče s jedním z nejlepších prvních podání na okruhu. Jeho úspěšnost bodů po prvním servisu dosahuje téměř osmdesáti pěti procent, což je na okruhu elitní číslo. Jodar je naopak typickým představitelem nové španělské školy, který vyniká v pohybu a na returnu, kde získává přes čtyřicet procent všech míčů.
|Statistický ukazatel (Sezona)
|Jiří Lehečka
|Rafael Jódar
|Úspěšnost výher na tvrdém povrchu
|67,9 %
|68,8 %
|Úspěšnost výher na antuce / trávě
|66,7 % / 66,7 %
|81,0 % / 66,7 %
|Úspěšnost trefeného 1. podání
|46,7 %
|45,5 %
|Vyhrané míče po 1. podání
|80,0 %
|68,3 %
|Vyhrané míče po 2. podání
|63,0 %
|66,7 %
|Celková úspěšnost výher při podání
|74,0 %
|67,7 %
|Podíl es na servisu
|11,2 %
|3,0 %
|Podíl dvojchyb
|0,9 %
|2,3 %
|Využité brejkboly
|25,0 %
|50,0 %
Vzájemné zápasy
Oba tenisté se na okruhu ATP dosud střetli pouze jednou. Letos v srpnu na turnaji Masters v kanadském Montrealu se na tvrdém povrchu radoval z postupu španělský mladík.
|Datum
|Turnaj / Povrch
|Zápas
|Skóre
|9. 8. 2026
|ATP Montreal (tvrdý povrch)
|Lehečka J. – Jódar R.
|3:6,3:6