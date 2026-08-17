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Lehečka - Fils live: přímý přenos ATP Cincinnati 2026, kurzy

Autor:
  13:29

Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Montrealu. | foto: Reuters

Jiří Lehečka si ve 3. kole turnaje v Cincinnati zahraje s Arthurem Filsem. Jaké jsou sázkové kurzy a kde můžete utkání sledovat živě?

Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (17. 8.) živě: live stream online

Utkání 3. kola Cincinnati Open 2026 je na programu v pondělí 17. 8. od 21:30 SELČ. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Datum:Pondělí 17. srpna 2026 od 21:30
Dějiště:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Vzájemné zápasy:3:2 pro Filse
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Kurzy na utkání Lehečka vs. Fils v Cincinnati

Lehečka, Jiří 2,38
Fils, Arthur 1,64

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Bookmakeři Synot Tipu vidí jako favorita utkání Arthura Filse. Kurz na jeho výhru je 1,64. Na Jiřího Lehečku si můžete vsadit v kurzu 2,38.

Zajímavé kurzy

  • nad 22.5 gamů v utkání: 1,75
  • 3 sety v zápase: 2,18
  • nad 10.5 gamů v 1. setu 2,75

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Lehečka na úvod turnaje zvládl třísetovou bitvu s Matteem Berrettinim. Fils přehrál Yannicka Hanfmanna ve dvou setech.

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Zajímavosti:

  • Fils letos na Masters vyhrál 15 z 20 zápasů, což znamená úspěšnost 75 %.
  • V Cincinnati navazuje na povedené americké léto – na předchozím Masters v Torontu došel do čtvrtfinále, kde podlehl Rafaelu Jódarovi.
  • Lehečka se v Cincinnati pokusí potřetí v řadě projít do osmifinále, což se mu podařilo v letech 2024 a 2025.

ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jak si Lehečka a Fils vedli v prvním utkání?

Lehečka měl s bývalou světovou šestkou Berrettinim hodně práce, ale po více než dvouhodinové bitvě postoupil. Český tenista začal výborně a hned ve třetím gamu získal soupeřovo podání. Ve druhém setu nevyužil žádný brejkbol a v tiebreaku podlehl 3:7, v rozhodující sadě si pak vypracoval klíčový brejk. Berrettini se v závěru ještě dostal ke dvěma brejkbolům, Lehečka je ale odvrátil a následně proměnil hned první mečbol. Na vítězné míče Lehečka vyhrál 35:16.

Fils v prvním setu s Hanfmannem svedl vyrovnanou bitvu, v níž si oba hráči drželi servis a rozhodnout musel tiebreak. Ten Francouz zvládl 7:5 a ve druhé sadě už byl jasně lepším hráčem. Fils dvakrát prolomil Hanfmannovo podání, zatímco Němec nedokázal využít žádný ze svých čtyř brejkbolů, a Francouz tak bez větších problémů dokončil zápas. Hanfmannovi nepomohlo ani 18 vítězných míčů proti Filsovým deseti, protože zároveň udělal 33 nevynucených chyb.

Vzájemné zápasy Lehečka vs. Fils (H2H)

Lehečka a Fils se na okruhu ATP utkali už pětkrát a francouzský tenista zatím vede 3:2 na zápasy. Poslední vzájemný souboj se odehrál na antuce v Madridu. Na tvrdém povrchu vyhráli oba tenisté dvě utkání.

RokTurnajPovrchKoloZápas
2026MadridantukaČFFils – Lehečka 2:0 (6:4, 6:3)
2026MiamitvrdýSFLehečka – Fils 2:0 (6:2, 6:2)
2026DauhátvrdýČFFils – Lehečka 2:0 (6:3, 6:3)
2025Torontotvrdý3. koloLehečka – Fils 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)
2024Davis CuptvrdýFils – Lehečka 2:1 (7:6, 5:7, 6:4
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