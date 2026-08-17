Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (17. 8.) živě: live stream online
Utkání 3. kola Cincinnati Open 2026 je na programu v pondělí 17. 8. od 21:30 SELČ. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|Pondělí 17. srpna 2026 od 21:30
|Dějiště:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Vzájemné zápasy:
|3:2 pro Filse
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Kurzy na utkání Lehečka vs. Fils v Cincinnati
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Bookmakeři Synot Tipu vidí jako favorita utkání Arthura Filse. Kurz na jeho výhru je 1,64. Na Jiřího Lehečku si můžete vsadit v kurzu 2,38.
Zajímavé kurzy
Lehečka na úvod turnaje zvládl třísetovou bitvu s Matteem Berrettinim. Fils přehrál Yannicka Hanfmanna ve dvou setech.
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Zajímavosti:
- Fils letos na Masters vyhrál 15 z 20 zápasů, což znamená úspěšnost 75 %.
- V Cincinnati navazuje na povedené americké léto – na předchozím Masters v Torontu došel do čtvrtfinále, kde podlehl Rafaelu Jódarovi.
- Lehečka se v Cincinnati pokusí potřetí v řadě projít do osmifinále, což se mu podařilo v letech 2024 a 2025.
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Jak si Lehečka a Fils vedli v prvním utkání?
Lehečka měl s bývalou světovou šestkou Berrettinim hodně práce, ale po více než dvouhodinové bitvě postoupil. Český tenista začal výborně a hned ve třetím gamu získal soupeřovo podání. Ve druhém setu nevyužil žádný brejkbol a v tiebreaku podlehl 3:7, v rozhodující sadě si pak vypracoval klíčový brejk. Berrettini se v závěru ještě dostal ke dvěma brejkbolům, Lehečka je ale odvrátil a následně proměnil hned první mečbol. Na vítězné míče Lehečka vyhrál 35:16.
Fils v prvním setu s Hanfmannem svedl vyrovnanou bitvu, v níž si oba hráči drželi servis a rozhodnout musel tiebreak. Ten Francouz zvládl 7:5 a ve druhé sadě už byl jasně lepším hráčem. Fils dvakrát prolomil Hanfmannovo podání, zatímco Němec nedokázal využít žádný ze svých čtyř brejkbolů, a Francouz tak bez větších problémů dokončil zápas. Hanfmannovi nepomohlo ani 18 vítězných míčů proti Filsovým deseti, protože zároveň udělal 33 nevynucených chyb.
Vzájemné zápasy Lehečka vs. Fils (H2H)
Lehečka a Fils se na okruhu ATP utkali už pětkrát a francouzský tenista zatím vede 3:2 na zápasy. Poslední vzájemný souboj se odehrál na antuce v Madridu. Na tvrdém povrchu vyhráli oba tenisté dvě utkání.
|Rok
|Turnaj
|Povrch
|Kolo
|Zápas
|2026
|Madrid
|antuka
|ČF
|Fils – Lehečka 2:0 (6:4, 6:3)
|2026
|Miami
|tvrdý
|SF
|Lehečka – Fils 2:0 (6:2, 6:2)
|2026
|Dauhá
|tvrdý
|ČF
|Fils – Lehečka 2:0 (6:3, 6:3)
|2025
|Toronto
|tvrdý
|3. kolo
|Lehečka – Fils 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)
|2024
|Davis Cup
|tvrdý
|—
|Fils – Lehečka 2:1 (7:6, 5:7, 6:4