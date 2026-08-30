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Lehečka vs. Carreño Busta: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  13:27

Jiří Lehečka v osmifinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Jiří Lehečka se v 1. kole US Open 2026 utká s Pablem Carreño Bustou, kterého letos vyzve už potřetí. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální sázkové kurzy.

Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (30. 8.) živě: live stream online

Jiří Lehečka vstupuje do US Open 2026 duelem proti Pablo Carreño Bustovi ze Španělska, kterého už letos jednou porazil, ale také s ním prohrál. Jak to bude v New Yorku? Sledujte přímý přenos v neděli 30. srpna od 17:00, spustíte jej u Tipsportu zde.

Lehečka – Carreño Busta na US Open 2026
Datum:neděle 30. srpna 2026 od 17:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Grandslamy v TV vysílají ona kanály Eurosportu, které si pořídíte například přes Telly. Všechny zápasy pak kromě Tipsportu najdete živě i na HBO Max.

Kurzy na Lehečku v dnešním 1. kole

Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, dále podle nich projde Lehečka. Na člena TOP 20 je totiž vypsán kurz kolem 1,25, což mu v přepočtu dává šance zhruba 80 %.

Zajímavé kurzy

  • více než 32,5 gamů: 1,53
  • více než 3,5 setů: 1,67
  • kanár v zápase: 6,69

Carreño Busta je sice zkušenější a umí favority zaskočit, otázkou je ale fyzická kondice. Poslední turnaj nedohrál kvůli potížím s bederní páteří.

Kromě široké předzápasové nabídky máte u SynotTipu dostupné i atraktivní LIVE sázky. Využijete je po celou dobu trvání zápasu.

Lehečka, Jiří 1,26
Carreno Busta, Pablo 4,06

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Lehečka na US Open obhajuje čtvrtfinále

Jiří Lehečka letos střídá skvělé výsledky s těmi horšími – zahrál si finále v Miami, na pár turnajích hrál čtvrtfinále a zapsal osmifinále Wimbledonu, několikrát ale selhal z pozice favorita.

Po travnaté části sezony nestačil v Los Cabos na outsidera Wonga, v Montréalu byl nad jeho síly zlepšující se Jodar v osmifinále. V Cincinnati Lehečka přehrál Berrettiniho, pak podlehl pozdějšímu šampionovi Filsovi.

Na US Open si zahraje hlavní soutěž celkově popáté. Loni využil příznivého losu a zahrál si čtvrtfinále, čímž vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek. Na Alcaraze ale tehdy neměl a neuhrál proti němu ani set.

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Carreño Busta skrečoval poslední zápas

Pablo Carreño Busta je už pětatřicetiletý španělský tenista, který letos sbíral výhry hlavně na antukových podnicích – i po Wimbledonu zvolil místo tvrdého povrchu menší turnaje v Umagu a Estorilu.

Na betony se tak vrátil až v Montréalu a formu zatím nenašel. Po prohře s Royerem dokázal v Cincinnati porazit vracejícího se Macháče, hned nato ale vypadl s Rublevem. Ve Winston-Salemu pak musel kvůli bederní páteři skrečovat zápas prvního kola s Vallejem.

V New Yorku má Carreño Busta na kontě největší grandslamové úspěchy, dvakrát si tu totiž zahrál semifinále (2017, 2020). Při současné formě a zdravotním stavu to na takové výsledky nevypadá.

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Poslední turnaje Lehečky a Carreña Busty
Lehečka
ATP 1000 Cincinnati3. kolo
ATP 1000 Montrealosmifinále
ATP 250 Los Cabososmifinále
Wimbledonosmifinále
Carreño Busta
ATP 250 Winston-Salem1. kolo
ATP 1000 Cincinnati2. kolo
ATP 1000 Montreal1. kolo
ATP 250 Estorilosmifinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Jiří Lehečka a Pablo Carreno Busta na sebe poprvé narazili až v letošním roce – na tvrdém povrchu v Dubaji byl lepší český hráč, v 1. kole antukového Roland Garros mu to ale Španěl vrátil. Byla to jeho jediná výhra nad hráčem TOP 20 od začátku roku 2025.

  • 25. 5. 2026: Lehečka vs. Carreno Busta (3:6, 6:7, 3:6)
  • 25. 2. 2026: Lehečka vs. Carreno Busta (7:6, 6:4)
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