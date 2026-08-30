Kdy a kde sledovat Lehečku dnes (30. 8.) živě: live stream online
Jiří Lehečka vstupuje do US Open 2026 duelem proti Pablo Carreño Bustovi ze Španělska, kterého už letos jednou porazil, ale také s ním prohrál. Jak to bude v New Yorku? Sledujte přímý přenos v neděli 30. srpna od 17:00, spustíte jej u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 30. srpna 2026 od 17:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Grandslamy v TV vysílají ona kanály Eurosportu, které si pořídíte například přes Telly. Všechny zápasy pak kromě Tipsportu najdete živě i na HBO Max.
Kurzy na Lehečku v dnešním 1. kole
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, dále podle nich projde Lehečka. Na člena TOP 20 je totiž vypsán kurz kolem 1,25, což mu v přepočtu dává šance zhruba 80 %.
Zajímavé kurzy
Carreño Busta je sice zkušenější a umí favority zaskočit, otázkou je ale fyzická kondice. Poslední turnaj nedohrál kvůli potížím s bederní páteří.
Kromě široké předzápasové nabídky máte u SynotTipu dostupné i atraktivní LIVE sázky. Využijete je po celou dobu trvání zápasu.
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Lehečka na US Open obhajuje čtvrtfinále
Jiří Lehečka letos střídá skvělé výsledky s těmi horšími – zahrál si finále v Miami, na pár turnajích hrál čtvrtfinále a zapsal osmifinále Wimbledonu, několikrát ale selhal z pozice favorita.
Po travnaté části sezony nestačil v Los Cabos na outsidera Wonga, v Montréalu byl nad jeho síly zlepšující se Jodar v osmifinále. V Cincinnati Lehečka přehrál Berrettiniho, pak podlehl pozdějšímu šampionovi Filsovi.
Na US Open si zahraje hlavní soutěž celkově popáté. Loni využil příznivého losu a zahrál si čtvrtfinále, čímž vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek. Na Alcaraze ale tehdy neměl a neuhrál proti němu ani set.
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Carreño Busta skrečoval poslední zápas
Pablo Carreño Busta je už pětatřicetiletý španělský tenista, který letos sbíral výhry hlavně na antukových podnicích – i po Wimbledonu zvolil místo tvrdého povrchu menší turnaje v Umagu a Estorilu.
Na betony se tak vrátil až v Montréalu a formu zatím nenašel. Po prohře s Royerem dokázal v Cincinnati porazit vracejícího se Macháče, hned nato ale vypadl s Rublevem. Ve Winston-Salemu pak musel kvůli bederní páteři skrečovat zápas prvního kola s Vallejem.
V New Yorku má Carreño Busta na kontě největší grandslamové úspěchy, dvakrát si tu totiž zahrál semifinále (2017, 2020). Při současné formě a zdravotním stavu to na takové výsledky nevypadá.
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Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Lehečka
|ATP 1000 Cincinnati
|3. kolo
|ATP 1000 Montreal
|osmifinále
|ATP 250 Los Cabos
|osmifinále
|Wimbledon
|osmifinále
|Carreño Busta
|ATP 250 Winston-Salem
|1. kolo
|ATP 1000 Cincinnati
|2. kolo
|ATP 1000 Montreal
|1. kolo
|ATP 250 Estoril
|osmifinále
Vzájemné zápasy (H2H)
Jiří Lehečka a Pablo Carreno Busta na sebe poprvé narazili až v letošním roce – na tvrdém povrchu v Dubaji byl lepší český hráč, v 1. kole antukového Roland Garros mu to ale Španěl vrátil. Byla to jeho jediná výhra nad hráčem TOP 20 od začátku roku 2025.
- 25. 5. 2026: Lehečka vs. Carreno Busta (3:6, 6:7, 3:6)
- 25. 2. 2026: Lehečka vs. Carreno Busta (7:6, 6:4)