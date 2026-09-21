|Název akce
|Laver Cup 2026 (9. ročník)
|Termín konání
|25. – 27. září 2026
|Dějiště
|The O2 Arena, Londýn, Velká Británie
|Povrch
|Tvrdý povrch (hala / indoor hard)
|Kapitáni
|Yannick Noah (Evropa) vs. Andre Agassi (Svět)
|Česká účast
|Jakub Menšík (Tým Evropy)
|Obhájce titulu
|Tým světa (výhra 15:9 v roce 2025)
|Historická bilance
|Tým Evropy 5 : 3 Tým světa
|Finanční odměna
|250 000 USD pro každého člena vítězného týmu
|Kde sledovat v TV
|Prima Sport, Eurosport
Nominace na Laver Cup 2026
Tým Evropy vede v pozici kapitána Yannick Noah, kterému asistuje Tim Henman. V evropském výběru figurují dvě světové hvězdy Alexander Zverev a Carlos Alcaraz, které doplňují Flavio Cobolli, Casper Ruud, španělský debutant Rafael Jódar a český zástupce Jakub Menšík.
Tým světa pod vedením Andreho Agassiho a Pata Raftera musel těsně před turnajem řešit nucené omluvy - zraněného Tommyho Paula nahradil Francisco Cerúndolo a místo Bena Sheltona byl povolán Brandon Nakashima.
|Tým Európy (kapitán Yannick Noah)
|ATP
|Tým sveta (kapitán Andre Agassi)
|ATP
|Alexander Zverev (Německo)
|2.
|Alex de Minaur (Austrálie)
|9.
|Carlos Alcaraz (Španělsko)
|3.
|Taylor Fritz (USA)
|10.
|Flavio Cobolli (Itálie)
|7.
|Learner Tien (USA)
|13.
|Rafael Jódar (Španělsko)
|14.
|Brandon Nakashima (USA)
|16.
|Jakub Menšík (Česko)
|15.
|Alexander Bublik (Kazachstán)
|17.
|Casper Ruud (Norsko)
|18.
|Francisco Cerúndolo (Argentina)
|23.
Formát soutěže, bodování a pravidla
Turnaj se hraje během tří dnů na jednom dvorci. Celkem je na programu 12 utkání (každý den tři dvouhry a jedna čtyřhra). Zápasy se hrají na dva vítězné sety, za stavu 1:1 na sety rozhoduje o vítězi zápasový supertiebreak do 10 bodů
Gradující bodování:
- V pátek (1. den) má každé vítězství hodnotu 1 bodu.
- V sobotu (2. den) má každé vítězství hodnotu 2 bodů.
- V neděli (3. den) se za každou výhru udělují 3 body.
Vítězem se stává tým, který jako první dosáhne hranice 13 bodů z celkových 24 možných. Pokud by po 12 duelech nastala remíza 12:12, rozhodne dodatečná čtyřhra na jeden klasický set.
Každý tenista musí nastoupit alespoň do jedné a maximálně do dvou dvouher. Minimálně čtyři ze šesti hráčů daného týmu se musí zúčastnit čtyřhry. Sestavy na jednotlivé dny oznamují nehrající kapitáni vždy před začátkem daného programu. Do oficiálního žebříčku ATP se neudělují žádné body.
|Den
|Blok dne
|Zápasy
|Začátek zápasů
|Hodnota výhry
|Celkem k zisku
|Pátek (25. 9.)
|Odpolední
|2 dvouhry
|13:00
|1 bod
|4 body
|Večerní
|1 dvouhra, 1 čtyřhra
|19:00
|1 bod
|Sobota (26. 9.)
|Odpolední
|2 dvouhry
|13:00
|2 body
|8 bodů
|Večerní
|1 dvouhra, 1 čtyřhra
|19:00
|2 body
|Neděle (27. 9.)
|Celodenní
|1 čtyřhra, až 3 dvouhry
|12:00
|3 body
|12 bodů
Historie Laver Cupu a přehled všech ročníků
Inspirací pro vznik soutěže byl golfový Ryder Cup. U zrodu turnaje stál v roce 2017 slavný Roger Federer a jeho agentura TEAM8, podnik nese jméno australské tenisové legendy Roda Lavera. První ročník hostila v září 2017 pražská O2 arena. Od té doby se dějiště střídají mezi Evropou a světem, přičemž Londýn se v roce 2026 stává vůbec prvním městem, do kterého se turnaj vrací podruhé.
|Ročník
|Rok
|Místo konání
|Vítěz
|Výsledek
|1.
|2017
|O2 arena (Praha, Česko)
|Evropa
|15:9
|2.
|2018
|United Center (Chicago, USA)
|Evropa
|13:8
|3.
|2019
|Palexpo (Ženeva, Švýcarsko)
|Evropa
|13:11
|–
|2020
|Odloženo kvůli pandemii covidu-19
|–
|–
|4.
|2021
|TD Garden (Boston, USA)
|Evropa
|14:1
|5.
|2022
|O2 Arena (Londýn, Velká Británie)
|Svět
|13:8
|6.
|2023
|Rogers Arena (Vancouver, Kanada)
|Svět
|13:2
|7.
|2024
|Uber Arena (Berlín, Německo)
|Evropa
|13:11
|8.
|2025
|Chase Center (San Francisco, USA)
|Svět
|15:9
|9.
|2026
|O2 Arena (Londýn, Velká Británie)
|–
|–
Individuální rekordy turnaje
Nejvýraznější postavou historie Laver Cupu je Němec Alexander Zverev, který vládne statistikám:
- Nejvíce účastí: Alexander Zverev (6)
- Nejvíce titulů: Alexander Zverev (5)
- Nejvíce odehraných zápasů: Alexander Zverev (16)
- Nejvíce vyhraných dvouher: Alexander Zverev (7)
- Nejvíce získaných bodů celkem: Alexander Zverev (21 bodů)
- Nejvíce vyhraných čtyřher: Jack Sock (9)
- Nejvíce získaných bodů v jediném ročníku: Carlos Alcaraz (8 bodů v roce 2024)
- Nejvíce bodů v ročníku bez porážky: Roger Federer (7 bodů, 2017) a Alex de Minaur (7 bodů, 2025)
Kde sledovat Laver Cup 2026 živě: TV vysílání
- Televizní vysílání: Přímé přenosy ze všech tří hracích dnů nabídnou sportovní kanál Prima Sport a stanice Eurosport.