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Laver Cup 2026 v Londýně: Menšík v Týmu Evropy, sestavy, formát a kde sledovat

Kristýna Polášková
  17:11

Český tenista Jakub Menšík v akci na Laver Cupu. | foto: AP

Devátý ročník Laver Cupu se uskuteční od 25. do 27. září 2026 v londýnské O2 Areně. Tým Evropy se utká s výběrem zbytku světa a v evropském výběru se představí také český tenista Jakub Menšík. V článku najdete soupisky obou týmů, herní formát i informace o tom, kde zápasy sledovat.
Základní informace o turnaji Laver Cup 2026
Název akceLaver Cup 2026 (9. ročník)
Termín konání25. – 27. září 2026
DějištěThe O2 Arena, Londýn, Velká Británie
PovrchTvrdý povrch (hala / indoor hard)
KapitániYannick Noah (Evropa) vs. Andre Agassi (Svět)
Česká účastJakub Menšík (Tým Evropy)
Obhájce tituluTým světa (výhra 15:9 v roce 2025)
Historická bilanceTým Evropy 5 : 3 Tým světa
Finanční odměna250 000 USD pro každého člena vítězného týmu
Kde sledovat v TVPrima Sport, Eurosport

Nominace na Laver Cup 2026

Tým Evropy vede v pozici kapitána Yannick Noah, kterému asistuje Tim Henman. V evropském výběru figurují dvě světové hvězdy Alexander Zverev a Carlos Alcaraz, které doplňují Flavio Cobolli, Casper Ruud, španělský debutant Rafael Jódar a český zástupce Jakub Menšík.

Tým světa pod vedením Andreho Agassiho a Pata Raftera musel těsně před turnajem řešit nucené omluvy - zraněného Tommyho Paula nahradil Francisco Cerúndolo a místo Bena Sheltona byl povolán Brandon Nakashima.

Nominace pro Laver Cup 2026
Tým Európy (kapitán Yannick Noah)ATPTým sveta (kapitán Andre Agassi)ATP
Alexander Zverev (Německo)2.Alex de Minaur (Austrálie)9.
Carlos Alcaraz (Španělsko)3.Taylor Fritz (USA)10.
Flavio Cobolli (Itálie)7.Learner Tien (USA)13.
Rafael Jódar (Španělsko)14.Brandon Nakashima (USA)16.
Jakub Menšík (Česko)15.Alexander Bublik (Kazachstán)17.
Casper Ruud (Norsko)18.Francisco Cerúndolo (Argentina)23.

Formát soutěže, bodování a pravidla

Turnaj se hraje během tří dnů na jednom dvorci. Celkem je na programu 12 utkání (každý den tři dvouhry a jedna čtyřhra). Zápasy se hrají na dva vítězné sety, za stavu 1:1 na sety rozhoduje o vítězi zápasový supertiebreak do 10 bodů

Gradující bodování:

  • V pátek (1. den) má každé vítězství hodnotu 1 bodu.
  • V sobotu (2. den) má každé vítězství hodnotu 2 bodů.
  • V neděli (3. den) se za každou výhru udělují 3 body.

Vítězem se stává tým, který jako první dosáhne hranice 13 bodů z celkových 24 možných. Pokud by po 12 duelech nastala remíza 12:12, rozhodne dodatečná čtyřhra na jeden klasický set.

Každý tenista musí nastoupit alespoň do jedné a maximálně do dvou dvouher. Minimálně čtyři ze šesti hráčů daného týmu se musí zúčastnit čtyřhry. Sestavy na jednotlivé dny oznamují nehrající kapitáni vždy před začátkem daného programu. Do oficiálního žebříčku ATP se neudělují žádné body.

Harmonogram hracích dnů (místní čas v Londýně)
DenBlok dneZápasyZačátek zápasůHodnota výhryCelkem k zisku
Pátek (25. 9.)Odpolední2 dvouhry13:001 bod4 body
Večerní1 dvouhra, 1 čtyřhra19:001 bod
Sobota (26. 9.)Odpolední2 dvouhry13:002 body8 bodů
Večerní1 dvouhra, 1 čtyřhra19:002 body
Neděle (27. 9.)Celodenní1 čtyřhra, až 3 dvouhry12:003 body12 bodů

Historie Laver Cupu a přehled všech ročníků

Inspirací pro vznik soutěže byl golfový Ryder Cup. U zrodu turnaje stál v roce 2017 slavný Roger Federer a jeho agentura TEAM8, podnik nese jméno australské tenisové legendy Roda Lavera. První ročník hostila v září 2017 pražská O2 arena. Od té doby se dějiště střídají mezi Evropou a světem, přičemž Londýn se v roce 2026 stává vůbec prvním městem, do kterého se turnaj vrací podruhé.

RočníkRok Místo konání Vítěz Výsledek
1.2017O2 arena (Praha, Česko)Evropa15:9
2.2018United Center (Chicago, USA)Evropa13:8
3.2019Palexpo (Ženeva, Švýcarsko)Evropa13:11
2020Odloženo kvůli pandemii covidu-19
4.2021TD Garden (Boston, USA)Evropa14:1
5.2022O2 Arena (Londýn, Velká Británie)Svět13:8
6.2023Rogers Arena (Vancouver, Kanada)Svět13:2
7.2024Uber Arena (Berlín, Německo)Evropa13:11
8.2025Chase Center (San Francisco, USA)Svět15:9
9.2026O2 Arena (Londýn, Velká Británie)

Individuální rekordy turnaje

Nejvýraznější postavou historie Laver Cupu je Němec Alexander Zverev, který vládne statistikám:

  • Nejvíce účastí: Alexander Zverev (6)
  • Nejvíce titulů: Alexander Zverev (5)
  • Nejvíce odehraných zápasů: Alexander Zverev (16)
  • Nejvíce vyhraných dvouher: Alexander Zverev (7)
  • Nejvíce získaných bodů celkem: Alexander Zverev (21 bodů)
  • Nejvíce vyhraných čtyřher: Jack Sock (9)
  • Nejvíce získaných bodů v jediném ročníku: Carlos Alcaraz (8 bodů v roce 2024)
  • Nejvíce bodů v ročníku bez porážky: Roger Federer (7 bodů, 2017) a Alex de Minaur (7 bodů, 2025)

Kde sledovat Laver Cup 2026 živě: TV vysílání

  • Televizní vysílání: Přímé přenosy ze všech tří hracích dnů nabídnou sportovní kanál Prima Sport a stanice Eurosport.
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