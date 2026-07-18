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Krejčíková vs. Tausonová: live stream semifinále WTA Atény 2026

Kamil Jurek
  10:41

Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále aténského turnaje | foto: Tourette Photography / AlamyProfimedia.cz

Barbora Krejčíková se v Aténách probojovala už do semifinále, její dnešní soupeřkou je Clara Tausonová z Dánska. Kdo projde do boje o titul? Sledujte přímý přenos online a podívejte se na aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat WTA Atény 2026 živě: Krejčíková vs. Tausonová

V řeckých Aténách zvládla Barbora Krejčíková porazit už tři soupeřky, poradí si i s tou čtvrtou? Clara Tausonová je zatím určitě největší výzvou. Zápas začíná v sobotu 18. července od 20:00, sledujte jej živě díky přenosu na Fortuna TV.

Datum:sobota 18. července 2026 od 20:00
Dějiště:Atény, Řecko
Vzájemné zápasy:1:1
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na Krejčíkovou v dnešním semifinále

Bookmakeři věří, že se Krejčíková podívá do svého dalšího finále v kariéře, podle vypsaných kurzů je totiž mírnou favoritkou (okolo 1,65). Neprohrála zatím ani set.

Zajímavé kurzy

  • 2:0 pro Krejčíkovou: 2,33
  • 3 sety v zápase: 2,39
  • kanár v zápase: 6,88

Na Claru Tausonovou si mohou zájemci vsadit za kurz okolo 2,30, svůj případný vklad byste tak v případě jejího úspěchu více než zvdojnásobili.

Nabídka SynotTipu je ale samozřejmě mnohem bohatší, sázet lze na gamy, sety, přesné výsledky nebo třeba jestli v semifinále uvidíme kanára. Během trvání zápasu budou dostupné i LIVE sázky, kde se kurzy rychle mění podle toho, co se právě na kurtu děje.

Tauson, Clara 2,27
Krejčíková, Barbora 1,64

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Krejčíková neztratila set ani s Čeng Čchin-wen

Po travnaté části sezony zvolila Barbora Krejčíková nový turnaj v Aténách a zdejší podmínky jí očividně sedí. Nasazená trojka si zatím poradila se třemi soupeřkami, dnes ji čeká čtvrtá.

Zatímco Tomovová ani Monnetová nepředstavovaly žádnou větší hrozbu, s Čeng už šlo o větší boj. Čínská tenistka vedla v obou setech o brejk, který si vypracovala vždy na začátcích setů, náskok ale neudržela.

Krejčíková naopak zabrala, o své podání už poté nepřišla a po výhře dvakrát 6:4 je letos už ve svém třetím semifinále na okruhu. Bilanci má v této fázi zatím 2:0.

WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Tausonová potvrzuje roli nasazené jedničky

Clara Tausonová je v Aténách nasazenou jedničkou, zatím stejně jako Krejčíková neprohrála ani set. Nejtěžším duelem pro ni bylo hned první utkání.

Proti Hibinové se až nečekaně nadřela a v prvním dějství nebyla daleko od ztráty sady, čtyřmi gamy v řadě ale vývoj otočila. Ani ve druhém setu se nevyvarovala ztrátě podání, soupeřce ale servis vzala dvakrát. Duely proti Tonové a Bejlek už byly mnohem jednoznačnější.

Dánská tenistka si v letošní sezoně zahrála semifinále pouze v únoru v Abu Dhabi, tehdejší porážku od Bejlek tedy české tenistce nyní vrátila.

Krejčíková a Tausonová v Aténách 2026
Krejčíková
čtvrtfinálevs. Čeng (6:4, 6:4)
osmifinálevs. Monnetová (6:0, 6:2)
1. kolovs. Tomovová (6:3, 6:3)
Tausonová
čtvrtfinálevs. Bejlek (6:2, 6:3)
osmifinálevs. Tonová (6:4, 6:0)
1. kolovs. Hibinová (7:5, 6:4)

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Tausonové

Krejčíková a Tausonová se zatím na nejvyšším okruhu potkaly dvakrát, oba duely už jsou ale starší. Na třetí zápas dojde po třech letech.

  • 21. 8. 2023 (tvrdý): Tausonová 6:4, 6:1
  • 29. 6. 2021 (tráva): Krejčíková 6:3, 6:2
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