Kdy a kde sledovat WTA Atény 2026 živě: Krejčíková vs. Tausonová
V řeckých Aténách zvládla Barbora Krejčíková porazit už tři soupeřky, poradí si i s tou čtvrtou? Clara Tausonová je zatím určitě největší výzvou. Zápas začíná v sobotu 18. července od 20:00, sledujte jej živě díky přenosu na Fortuna TV.
|Datum:
|sobota 18. července 2026 od 20:00
|Dějiště:
|Atény, Řecko
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Kurzy na Krejčíkovou v dnešním semifinále
Bookmakeři věří, že se Krejčíková podívá do svého dalšího finále v kariéře, podle vypsaných kurzů je totiž mírnou favoritkou (okolo 1,65). Neprohrála zatím ani set.
Zajímavé kurzy
Na Claru Tausonovou si mohou zájemci vsadit za kurz okolo 2,30, svůj případný vklad byste tak v případě jejího úspěchu více než zvdojnásobili.
Nabídka SynotTipu je ale samozřejmě mnohem bohatší, sázet lze na gamy, sety, přesné výsledky nebo třeba jestli v semifinále uvidíme kanára. Během trvání zápasu budou dostupné i LIVE sázky, kde se kurzy rychle mění podle toho, co se právě na kurtu děje.
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Krejčíková neztratila set ani s Čeng Čchin-wen
Po travnaté části sezony zvolila Barbora Krejčíková nový turnaj v Aténách a zdejší podmínky jí očividně sedí. Nasazená trojka si zatím poradila se třemi soupeřkami, dnes ji čeká čtvrtá.
Zatímco Tomovová ani Monnetová nepředstavovaly žádnou větší hrozbu, s Čeng už šlo o větší boj. Čínská tenistka vedla v obou setech o brejk, který si vypracovala vždy na začátcích setů, náskok ale neudržela.
Krejčíková naopak zabrala, o své podání už poté nepřišla a po výhře dvakrát 6:4 je letos už ve svém třetím semifinále na okruhu. Bilanci má v této fázi zatím 2:0.
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WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě
Tausonová potvrzuje roli nasazené jedničky
Clara Tausonová je v Aténách nasazenou jedničkou, zatím stejně jako Krejčíková neprohrála ani set. Nejtěžším duelem pro ni bylo hned první utkání.
Proti Hibinové se až nečekaně nadřela a v prvním dějství nebyla daleko od ztráty sady, čtyřmi gamy v řadě ale vývoj otočila. Ani ve druhém setu se nevyvarovala ztrátě podání, soupeřce ale servis vzala dvakrát. Duely proti Tonové a Bejlek už byly mnohem jednoznačnější.
Dánská tenistka si v letošní sezoně zahrála semifinále pouze v únoru v Abu Dhabi, tehdejší porážku od Bejlek tedy české tenistce nyní vrátila.
|Krejčíková
|čtvrtfinále
|vs. Čeng (6:4, 6:4)
|osmifinále
|vs. Monnetová (6:0, 6:2)
|1. kolo
|vs. Tomovová (6:3, 6:3)
|Tausonová
|čtvrtfinále
|vs. Bejlek (6:2, 6:3)
|osmifinále
|vs. Tonová (6:4, 6:0)
|1. kolo
|vs. Hibinová (7:5, 6:4)
Vzájemné zápasy Krejčíkové a Tausonové
Krejčíková a Tausonová se zatím na nejvyšším okruhu potkaly dvakrát, oba duely už jsou ale starší. Na třetí zápas dojde po třech letech.
- 21. 8. 2023 (tvrdý): Tausonová 6:4, 6:1
- 29. 6. 2021 (tráva): Krejčíková 6:3, 6:2