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Krejčíková vs. Taggerová live: semifinále WTA Prague Open 2026, kurzy

Kamil Jurek
  8:30

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open | foto: ČTK

I ve druhém semfiinále má Česko na WTA Prague Open 2026 své zastoupení, konkrétně v podobě Barbory Krejčíkové. Zahraje si proti Lilli Taggerové z Rakouska – sledujte přímý přenos online a zjistěte, jaké jsou aktuální sázkové kurzy.

Kdy a kde sledovat Krejčíkovou dnes živě: live stream online

Projde po pěti letech do finále? Barbora Krejčíková se o to na WTA Prague Open 2026 pokusí v dnešním duelu proti Lilli Taggerové, se kterou se zatím nikdy neutkala. Začátek je v plánu na sobotu 25. července od 15:00, může se však ještě posunout na později. Sledujte přímý přenos na Fortuna TV zde.

Datum:sobota 25. července 2026 od 15:00
Dějiště:Štvanice, Praha
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na Krejčíkovou v dnešním semifinále

Bookmakeři SynotTipu mají v tomto případě jasno, kurz na vítězství Krejčíkové se totiž pohybuje pod hodnotou 1,20, což znamená vysokou šanci na úspěch. Zatím tady ve třech zápasech neztratila ani set.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,92
  • 3 sety v zápase: 3,06
  • kanár v zápase: 5,73

Tou samou bilancí se pyšní také osmnáctiletá Taggerová, nejcennější výhru zapsala určitě ve včerejším čtvrtfinále. Pokud si myslíte, že dnes zvládne ještě větší výzvu, máte k dispozici kurz okolo 6,00. Svůj případný vklad tak můžete v případě úspěchu násobit šesti.

V nabídce Synot Tipu je však kurzů mnohem více, nenechte si ujít ani LIVE sázky. Startují pár minut před zápasem a jsou k dispozici po celou dobu tohoto česko-rakouského semifinále.

Tagger, Lilli 5,93
Krejčíková, Barbora 1,16

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Krejčíková porazila i třetí Češku v řadě

Barbora Krejčíková je po úspěšné aténské misi, kde získala titul, už jen dva zápasy od jubilejní desáté trofeje. Nasazené dvojce se tady v Praze daří, její formu pocítily už tři české tenistky.

Po Lindě Fruhvirtové a Lucii Havlíčkové se nepodařilo získat set ani Dominice Šalkové. V prvním setu si mohla ztracené podání vzít zpět v osmém gamu, šanci ale nevyužila a zkušenější Krejčíkové se podařil i druhý brejk o gam později.

Druhá sada byla mnohem „divočejší“ – favoritka se sice dostala do vedení už 5:1, pak ale dvě hry v řadě ztratila a čelila i dalším brejkbolům, nakonec však situaci zvládla a zápas dopodávala. Prošla tak do svého letošního čtvrtého semifinále, ve kterých má zatím bilanci 3:0.

V Praze brala titul ve své průlomové sezoně před pěti lety, od té doby se domácím fanouškům ukázala už jen jednou, a to o rok později.

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Taggerová vyřadila ve čtvrtfinále Bejlek

Lilli Taggerová na turnaji v Praze překvapuje. Teprve osmnáctiletá tenistka s netradičním jednoručným bekhendem tu startuje poprvé a hned je z toho účast v semifinále.

Mladá Rakušanka je loňskou juniorskou šampionkou Roland Garros, rychle se však dokázala prosadit i na ženském okruhu – ještě loni hrála v Číně své první finále, letos už si zkusila i tisícovky a v dubnu se poprvé podívala do TOP 100 žebříčku.

Po Číňance Kao a japonské hráčce Hontamaové si ve čtvrtfinále poradila i se Sárou Bejlek, na kterou před pár dny v Aténách jasně nestačila. Tentokrát však podala mnohem lepší výkon a i přes dva ztracené servisy ve druhém setu situaci zvládla. Soupeřku totiž brejkla celkem třikrát, využila třetí mečbol.

Krejčíková a Taggerová v Praze 2026
Krejčíková
čtvrtfinálevs. Šalková (6:3, 6:3)
osmifinálevs. Havlíčková (6:4, 6:2)
1. kolovs. L.Fruhvirtová (6:2, 6:4)
Taggerová
čtvrtfinálevs. Bejlek (6:3, 6:4)
osmifinálevs. Hontamaová (6:4, 6:4)
1. kolovs. Kao Sin-jü (6:2, 6:4)

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Taggerové

Krejčíková a Taggerová se zatím na okruhu nikdy nepotkaly, v Praze si spolu zahrají poprvé. Ve finále se pak lepší utká s vítězkou semifinálového duelu Valentová vs. Snigurová.

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