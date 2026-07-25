Kdy a kde sledovat Krejčíkovou dnes živě: live stream online
Projde po pěti letech do finále? Barbora Krejčíková se o to na WTA Prague Open 2026 pokusí v dnešním duelu proti Lilli Taggerové, se kterou se zatím nikdy neutkala. Začátek je v plánu na sobotu 25. července od 15:00, může se však ještě posunout na později. Sledujte přímý přenos na Fortuna TV zde.
|Datum:
|sobota 25. července 2026 od 15:00
|Dějiště:
|Štvanice, Praha
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Kurzy na Krejčíkovou v dnešním semifinále
Bookmakeři SynotTipu mají v tomto případě jasno, kurz na vítězství Krejčíkové se totiž pohybuje pod hodnotou 1,20, což znamená vysokou šanci na úspěch. Zatím tady ve třech zápasech neztratila ani set.
Zajímavé kurzy
Tou samou bilancí se pyšní také osmnáctiletá Taggerová, nejcennější výhru zapsala určitě ve včerejším čtvrtfinále. Pokud si myslíte, že dnes zvládne ještě větší výzvu, máte k dispozici kurz okolo 6,00. Svůj případný vklad tak můžete v případě úspěchu násobit šesti.
V nabídce Synot Tipu je však kurzů mnohem více, nenechte si ujít ani LIVE sázky. Startují pár minut před zápasem a jsou k dispozici po celou dobu tohoto česko-rakouského semifinále.
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Krejčíková porazila i třetí Češku v řadě
Barbora Krejčíková je po úspěšné aténské misi, kde získala titul, už jen dva zápasy od jubilejní desáté trofeje. Nasazené dvojce se tady v Praze daří, její formu pocítily už tři české tenistky.
Po Lindě Fruhvirtové a Lucii Havlíčkové se nepodařilo získat set ani Dominice Šalkové. V prvním setu si mohla ztracené podání vzít zpět v osmém gamu, šanci ale nevyužila a zkušenější Krejčíkové se podařil i druhý brejk o gam později.
Druhá sada byla mnohem „divočejší“ – favoritka se sice dostala do vedení už 5:1, pak ale dvě hry v řadě ztratila a čelila i dalším brejkbolům, nakonec však situaci zvládla a zápas dopodávala. Prošla tak do svého letošního čtvrtého semifinále, ve kterých má zatím bilanci 3:0.
V Praze brala titul ve své průlomové sezoně před pěti lety, od té doby se domácím fanouškům ukázala už jen jednou, a to o rok později.
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Taggerová vyřadila ve čtvrtfinále Bejlek
Lilli Taggerová na turnaji v Praze překvapuje. Teprve osmnáctiletá tenistka s netradičním jednoručným bekhendem tu startuje poprvé a hned je z toho účast v semifinále.
Mladá Rakušanka je loňskou juniorskou šampionkou Roland Garros, rychle se však dokázala prosadit i na ženském okruhu – ještě loni hrála v Číně své první finále, letos už si zkusila i tisícovky a v dubnu se poprvé podívala do TOP 100 žebříčku.
Po Číňance Kao a japonské hráčce Hontamaové si ve čtvrtfinále poradila i se Sárou Bejlek, na kterou před pár dny v Aténách jasně nestačila. Tentokrát však podala mnohem lepší výkon a i přes dva ztracené servisy ve druhém setu situaci zvládla. Soupeřku totiž brejkla celkem třikrát, využila třetí mečbol.
|Krejčíková
|čtvrtfinále
|vs. Šalková (6:3, 6:3)
|osmifinále
|vs. Havlíčková (6:4, 6:2)
|1. kolo
|vs. L.Fruhvirtová (6:2, 6:4)
|Taggerová
|čtvrtfinále
|vs. Bejlek (6:3, 6:4)
|osmifinále
|vs. Hontamaová (6:4, 6:4)
|1. kolo
|vs. Kao Sin-jü (6:2, 6:4)
Vzájemné zápasy Krejčíkové a Taggerové
Krejčíková a Taggerová se zatím na okruhu nikdy nepotkaly, v Praze si spolu zahrají poprvé. Ve finále se pak lepší utká s vítězkou semifinálového duelu Valentová vs. Snigurová.