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Krejčíková vs. Samsonovová live: kurzy a stream WTA Toronto 2026

Kamil Jurek
  12:27

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open | foto: ČTK

Barbora Krejčíková dnes vstupuje do turnaje v Torontu zápasem proti Ljudmile Samsonovové, v zápase je mírnou favoritkou. Přečtěte si, kde lze zápas sledovat v přímém přenosu.

Kdy a kde sledovat Krejčíkovou dnes (5. 8.) živě: live stream online

Ve druhém kole vstupuje to ženské části National Bank Open 2026 v Torontu i nasazená Barbora Krejčíková, soupeřkou je neoblíbená Ljudmila Samsonovová. Zápas by měl začít ve středu 5. srpna od 22:30, v přímém přenosu jej najdete například na TV Chance zde.

Datum:středa 5. srpna 2026 od 22:30
Dějiště:Sobeys Stadium, Toronto, Kanada
Vzájemné zápasy:3:1 pro Samsonovovou
Kde sledovat:živě u Chance zde

Dáváte-li přednost televizním přenosům, pak musíte mít přístup ke kanálům CANAL+ Sport, které si pořídíte přes Skylink tady.

Kurzy na Krejčíkovou v dnešním 2. kole v Torontu

Bookmakeři Synot Tipu dnes mírně favorizují Krejčíkovou, přestože má proti soupeřce negativní vzájemnou bilanci a měla v prvním kole volno. Vsadit si na ni můžete v kurzu okolo 1,65.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,52
  • 3 sety v zápase: 2,37
  • kanár v zápase: 4,92

Ljudmila Samsonovová může z pozice mírné outsiderky jen překvapit, kurz je v jejím případě kolem 2,30.

Využijte kromě předzápasových kurzů také LIVE sázky, které startují vždy pár minut před zahájením tenisových duelů. K dispozici máte další množství kurzů, které se mění doslova každou vteřinou.

Samsonova, Liudmila 2,31
Krejčíková, Barbora 1,65

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Přiveze si Krejčíková formu z Atén a Prahy?

Barbora Krejčíková už na trávě podávala zlepšené výkony, po finále v Hertogenboschi a osmifinále Wimbledonu zvolila jako další program turnaje v Aténách a v Praze.

Rozhodnutí to bylo skvělé – v řecké metropoli si došla pro svůj celkově 9. titul v kariéře, doma na Prague Open postupně vyřadila tři krajanky a došla do semifinále. V něm už jí přeci jen došly síly a těsně nestačila na pozdější šampionou Lilli Taggerovou.

Na letošním WTA Toronto měla v prvním kole volno, v Kanadě toho zatím moc neodehrála – přímo zde má na kontě jen jednu účast v hlavní soutěži před čtyřmi lety, kde vypadla v 1. kole, přes úvodní soupeřku nepřešla zatím ani v Montréalu.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Samsonovové se letos nedaří

Ljudmila Samsonovová byla v minulosti dokonce na 12. místě žebříčku, letošní sezona jí ale vůbec nevychází podle představ. Maximem totiž zůstávají tři čtvrtfinále, to poslední z Washingtonu je staré jen pár dní.

Ruská tenistka musela v Torontu absolvovat i první kolo, proti Tjenové z Indonésie šlo o velkou bitvu trvající bezmála dvě a půl hodiny. Samsonovová dokázala v první sadě utéct ze stavu 1:4 a získat jej v tiebreaku, druhá sada skončila těsně před další zkrácenou hrou. Soupeřka pomohla hned 11 dvojchybami.

Jedinou účast v Torontu zatím Samsonovová proměnila před dvěma lety ve čtvrtfinále, kde byla nad její síly krajanka Šnajderová. Ještě více se jí v rámci Canadian Open zadařilo v Montréalu, kde už hrála o titul – proti Pegulaové ale v roce 2023 uhrála jen jediný gem.

Dnes v Torontu hrají i tyto Češky:

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Krejčíková a Samsonovová v Torontu 2026
Krejčíková
1. kolovolný los
Samsonovová
1. kolovs. Tjenová (7:6, 7:5)

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Samsonovové (H2H)

Barbora Krejčíková a Ljudmila Samsonovová už se na nejvyšším okruhu potkaly celkem čtyřikrát – dvakrát na antuce a dvakrát na tvrdém povrchu. České tenistce se podařilo zvítězit jen jednou, a to před třemi lety ve Stuttgartu.

  • 20. 5. 2024: Samsonovová vs. Krejčíková (6:2, 6:7, 6:4)
  • 9. 2. 2024: Krejčíková vs. Samsonovová (5:7, 4:6)
  • 18. 4. 2023: Krejčíková vs. Samsonovová (6:2, 6:0)
  • 9. 2. 2023: Krejčíková vs. Samsonovová (5:7, 6:7)
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