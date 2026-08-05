Kdy a kde sledovat Krejčíkovou dnes (5. 8.) živě: live stream online
Ve druhém kole vstupuje to ženské části National Bank Open 2026 v Torontu i nasazená Barbora Krejčíková, soupeřkou je neoblíbená Ljudmila Samsonovová. Zápas by měl začít ve středu 5. srpna od 22:30, v přímém přenosu jej najdete například na TV Chance zde.
|Datum:
|středa 5. srpna 2026 od 22:30
|Dějiště:
|Sobeys Stadium, Toronto, Kanada
|Vzájemné zápasy:
|3:1 pro Samsonovovou
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
Dáváte-li přednost televizním přenosům, pak musíte mít přístup ke kanálům CANAL+ Sport, které si pořídíte přes Skylink tady.
Kurzy na Krejčíkovou v dnešním 2. kole v Torontu
Bookmakeři Synot Tipu dnes mírně favorizují Krejčíkovou, přestože má proti soupeřce negativní vzájemnou bilanci a měla v prvním kole volno. Vsadit si na ni můžete v kurzu okolo 1,65.
Zajímavé kurzy
Ljudmila Samsonovová může z pozice mírné outsiderky jen překvapit, kurz je v jejím případě kolem 2,30.
Využijte kromě předzápasových kurzů také LIVE sázky, které startují vždy pár minut před zahájením tenisových duelů. K dispozici máte další množství kurzů, které se mění doslova každou vteřinou.
Přiveze si Krejčíková formu z Atén a Prahy?
Barbora Krejčíková už na trávě podávala zlepšené výkony, po finále v Hertogenboschi a osmifinále Wimbledonu zvolila jako další program turnaje v Aténách a v Praze.
Rozhodnutí to bylo skvělé – v řecké metropoli si došla pro svůj celkově 9. titul v kariéře, doma na Prague Open postupně vyřadila tři krajanky a došla do semifinále. V něm už jí přeci jen došly síly a těsně nestačila na pozdější šampionou Lilli Taggerovou.
Na letošním WTA Toronto měla v prvním kole volno, v Kanadě toho zatím moc neodehrála – přímo zde má na kontě jen jednu účast v hlavní soutěži před čtyřmi lety, kde vypadla v 1. kole, přes úvodní soupeřku nepřešla zatím ani v Montréalu.
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Samsonovové se letos nedaří
Ljudmila Samsonovová byla v minulosti dokonce na 12. místě žebříčku, letošní sezona jí ale vůbec nevychází podle představ. Maximem totiž zůstávají tři čtvrtfinále, to poslední z Washingtonu je staré jen pár dní.
Ruská tenistka musela v Torontu absolvovat i první kolo, proti Tjenové z Indonésie šlo o velkou bitvu trvající bezmála dvě a půl hodiny. Samsonovová dokázala v první sadě utéct ze stavu 1:4 a získat jej v tiebreaku, druhá sada skončila těsně před další zkrácenou hrou. Soupeřka pomohla hned 11 dvojchybami.
Jedinou účast v Torontu zatím Samsonovová proměnila před dvěma lety ve čtvrtfinále, kde byla nad její síly krajanka Šnajderová. Ještě více se jí v rámci Canadian Open zadařilo v Montréalu, kde už hrála o titul – proti Pegulaové ale v roce 2023 uhrála jen jediný gem.
Dnes v Torontu hrají i tyto Češky:
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Krejčíková
|1. kolo
|volný los
|Samsonovová
|1. kolo
|vs. Tjenová (7:6, 7:5)
Vzájemné zápasy Krejčíkové a Samsonovové (H2H)
Barbora Krejčíková a Ljudmila Samsonovová už se na nejvyšším okruhu potkaly celkem čtyřikrát – dvakrát na antuce a dvakrát na tvrdém povrchu. České tenistce se podařilo zvítězit jen jednou, a to před třemi lety ve Stuttgartu.
- 20. 5. 2024: Samsonovová vs. Krejčíková (6:2, 6:7, 6:4)
- 9. 2. 2024: Krejčíková vs. Samsonovová (5:7, 4:6)
- 18. 4. 2023: Krejčíková vs. Samsonovová (6:2, 6:0)
- 9. 2. 2023: Krejčíková vs. Samsonovová (5:7, 6:7)