Kdy a kde sledovat Krejčíkovou a Šalkovou dnes živě: live stream online
WTA Prague Open 2026 se musí fanouškům líbit. I v posledním čtvrtfinále dvouhry se totiž střetnou české hráčky, konkrétně Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. Plánovaný začátek je v pátek 24. července od 15:45, může to ale být později. Přímý přenos najdete na Fortuna TV.
|Datum:
|pátek 24. července 2026 od 15:45
|Dějiště:
|Štvanice, Praha
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Kurzy na Krejčíkovou a Šalkovou v dnešním čtvrtfinále
Bookmakeři SynotTipu vidí tento zápas zcela jednoznačně, podle nich si pro postup do semifinále dojde Krejčíková. Vypsali na ni totiž kurz jen okolo 1,10 – za vsazenou tisícikorunu byste tak vyhráli jen kolem stokoruny.
Zajímavé kurzy
Kurz na Šalkovou je mnohem lákavější, pohybuje se okolo hodnoty 7,00. Má tady za sebou už čtyři zápasy, neztratila ani set a v osmifinále předvedla dominantní výkon. Nyní ji ale čeká papírově nejsilnější soupeřka.
Kromě předzápasových příležitosti jsou k dispozici i LIVE sázky. Využijete je během celého zápasu.
Krejčíková si poradila i s druhou Češkou
Barbora Krejčíková dorazila letos do Prahy jako čerstvá vítězka podniku v Aténách a forma jí i přes spoustu odehraných zápasů zůstává. Zatím to odnesly dvě české tenistky.
Proti Lindě Fruhvirtové šlo hlavně ve druhém setu o velkou bitvu plnou brejků, nakonec ale Krejčíková získala čtyři gamy v řadě a postoupila. S Lucií Havlíčkovou už šlo o povedenější zápas, hlavně na servisu. Hrály se sice dlouhé gamy, favoritka ale nabídla jen jediný brejkbol. Sama tři využila a za hodinu a tři čtvrtě prošla mezi osm nejlepších.
Dvojnásobná grandslamová vítězka tak stále drží naději, že právě v Praze získá jubilejní desátou trofej. K tomu ale musí zvládnout nejen dnešní, ale ještě další dva nadcházející duely.
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Šalková v osmifinále deklasovala Dodinovou
Dominika Šalková zatím nepatří k úzké špičce, do elitní stovky žebříčku ale nemá příliš daleko. Úspěchy zatím sbírá na akcích nižší kategorie, v Praze musela do kvalifikace.
Přes Denisu Žoldákovou i Gabrielu Knutson ale prošla a dostala tak možnost zahrát si potřetí hlavní soutěž, hned v prvním kole překvapila. Poradila si totiž s nasazenou šestkou Antoniou Ružič a vyrovnala si zdejší maximum.
To ale nebylo vše – nejepší výkon si nechala právě proti Oceane Dodinové. Utkání totiž trvalo pouhých 48 minut, Šalková povolila soupeřce jen dva gamy a v Praze je poprvé ve čtvrtfinále. Ještě o fázi dále byla zatím na nejvyšším okruhu jen jednou, loni v Číně v něm prohrála s Blinkovovou.
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|Krejčíková
|osmifinále
|vs. Havlíčková (6:4, 6:2)
|1. kolo
|vs. L.Fruhvirtová (6:2, 6:4)
|Šalková
|osmifinále
|vs. Dodinová (6:1, 6:1)
|1. kolo
|vs. Ružičová (7:6, 6:4)
|kvalifikace
|vs. Knutson (6:2, 6:3)
|kvalifikace
|vs. Žoldáková (6:4, 6:4)
Vzájemné zápasy Krejčíkové a Šalkové
Krejčíková a Šalková se zatím nikdy na ženském okruhu nepotkaly, půjde o jejich první vzájemný zápas. Vítězka se utká s lepší z dvojice Bejlek vs. Taggerová.