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Krejčíková vs. Šalková live: čtvrtfinále WTA Prague Open 2026

Kamil Jurek
  11:23

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open | foto: ČTK

O postup mezi čtyři nejlepší zabojují na WTA Prague Open 2026 také Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. Sledujte jejich první vzájemný zápas živě a online, hraje se v pátek 24. července odpoledne. V článku také najdete aktuální sázkové kurzy.

Kdy a kde sledovat Krejčíkovou a Šalkovou dnes živě: live stream online

WTA Prague Open 2026 se musí fanouškům líbit. I v posledním čtvrtfinále dvouhry se totiž střetnou české hráčky, konkrétně Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. Plánovaný začátek je v pátek 24. července od 15:45, může to ale být později. Přímý přenos najdete na Fortuna TV.

Datum:pátek 24. července 2026 od 15:45
Dějiště:Štvanice, Praha
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na Krejčíkovou a Šalkovou v dnešním čtvrtfinále

Bookmakeři SynotTipu vidí tento zápas zcela jednoznačně, podle nich si pro postup do semifinále dojde Krejčíková. Vypsali na ni totiž kurz jen okolo 1,10 – za vsazenou tisícikorunu byste tak vyhráli jen kolem stokoruny.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,95
  • 3 sety v zápase: 3,30
  • kanár v zápase: 5,73

Kurz na Šalkovou je mnohem lákavější, pohybuje se okolo hodnoty 7,00. Má tady za sebou už čtyři zápasy, neztratila ani set a v osmifinále předvedla dominantní výkon. Nyní ji ale čeká papírově nejsilnější soupeřka.

Kromě předzápasových příležitosti jsou k dispozici i LIVE sázky. Využijete je během celého zápasu.

Šalková, Dominika 6,99
Krejčíková, Barbora 1,11

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Krejčíková si poradila i s druhou Češkou

Barbora Krejčíková dorazila letos do Prahy jako čerstvá vítězka podniku v Aténách a forma jí i přes spoustu odehraných zápasů zůstává. Zatím to odnesly dvě české tenistky.

Proti Lindě Fruhvirtové šlo hlavně ve druhém setu o velkou bitvu plnou brejků, nakonec ale Krejčíková získala čtyři gamy v řadě a postoupila. S Lucií Havlíčkovou už šlo o povedenější zápas, hlavně na servisu. Hrály se sice dlouhé gamy, favoritka ale nabídla jen jediný brejkbol. Sama tři využila a za hodinu a tři čtvrtě prošla mezi osm nejlepších.

Dvojnásobná grandslamová vítězka tak stále drží naději, že právě v Praze získá jubilejní desátou trofej. K tomu ale musí zvládnout nejen dnešní, ale ještě další dva nadcházející duely.

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Šalková v osmifinále deklasovala Dodinovou

Dominika Šalková zatím nepatří k úzké špičce, do elitní stovky žebříčku ale nemá příliš daleko. Úspěchy zatím sbírá na akcích nižší kategorie, v Praze musela do kvalifikace.

Přes Denisu Žoldákovou i Gabrielu Knutson ale prošla a dostala tak možnost zahrát si potřetí hlavní soutěž, hned v prvním kole překvapila. Poradila si totiž s nasazenou šestkou Antoniou Ružič a vyrovnala si zdejší maximum.

To ale nebylo vše – nejepší výkon si nechala právě proti Oceane Dodinové. Utkání totiž trvalo pouhých 48 minut, Šalková povolila soupeřce jen dva gamy a v Praze je poprvé ve čtvrtfinále. Ještě o fázi dále byla zatím na nejvyšším okruhu jen jednou, loni v Číně v něm prohrála s Blinkovovou.

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Krejčíková a Šalková v Praze 2026
Krejčíková
osmifinálevs. Havlíčková (6:4, 6:2)
1. kolovs. L.Fruhvirtová (6:2, 6:4)
Šalková
osmifinálevs. Dodinová (6:1, 6:1)
1. kolovs. Ružičová (7:6, 6:4)
kvalifikacevs. Knutson (6:2, 6:3)
kvalifikacevs. Žoldáková (6:4, 6:4)

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Šalkové

Krejčíková a Šalková se zatím nikdy na ženském okruhu nepotkaly, půjde o jejich první vzájemný zápas. Vítězka se utká s lepší z dvojice Bejlek vs. Taggerová.

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