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Krejčíková vs. Sakkariová: live stream finále WTA Atény 2026

Kamil Jurek
  9:02

Barbora Krejčíková se raduje v duelu druhého kola Wimbledonu s Mirrou Andrejevovou. | foto: Reuters

Barbora Krejčíková si na turnaji WTA v Aténách 2026 zahraje o titul, proti ní stojí domácí Maria Sakkariová. Sledujte přímý přenos online a zjistěte, jaké jsou aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat Krejčíkovou ve finále dnes živě: live stream online

Premiérový turnaj v řeckých Aténách může mít českou vítězku. Barbora Krejčíková si totiž dnes zahraje o titul, snadné to ale mít nebude – soupeřkou je totiž Maria Sakkariová. Finále začíná v neděli 19. července od 19:00, přímý přenos najdete mimo jiné na Fortuna TV.

Datum:neděle 19. července 2026 od 19:00
Dějiště:Atény, Řecko
Vzájemné zápasy:3:0 pro Krejčíkovou
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na Krejčíkovou v dnešním finále

Bookmakeři vidí tento zápas velmi vyrovnaně. Krejčíková je podle Synot Tipu mírnou favoritkou, ale jen s kurzem okolo 1,80.

Zajímavé kurzy

  • 3 sety v zápase: 2,36
  • 2:0 pro Krejčíkovou: 2,53
  • kanár v zápase: 7,16

Marii Sakkariovou totiž poženou domácí diváci, navíc tady neztratila ani set. Vsadit si na ní lze v kurzu kolem 2,10.

Nabídka je ale mnohem pestřejší – obsahuje například sýzky na gamy, sety, různé handicapy nebo jestli bude k vidění kanár (6:0). Při LIVE sázkách, které budou k dispozici po celý zápas, budete moci využít ještě více různých příležitostí.

Krejčíková, Barbora 1,75
Sakkari, Maria 2,18

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Krejčíková bojovala s Tausonovou skoro tři hodiny

Barbora Krejčíková zvolila po osmifinále Wimbledonu turnaj v Aténách, který se narozdíl od ostatních dvou souběžných turnajů hraje na tvrdém povrchu, což byla vzhledem k nadcházejícím zámořským betonovým akcím určitě dobrá volba. A vyplatilo se.

Z pozice nasazené trojky si beze ztráty setu poradila s Tomovovou, Monnetovou i Čeng, pořádně ji prověřila až Tausonová ve včerejším semifinále.

Česká tenistka se přitom dostala do vedení 6:1 a 4:3 s brejkem, pak ale prohrála tři hry v řadě a bylo srovnáno. Třetí set začala opět velmi dobře, ani náskok tří gamů ale ještě nebyl rozhodující. Vše naštěstí po téměř třech hodinách zakončila při servisu soupeřky. V utkání si nechala ošetřit chodidlo, snad tedy bude na finále stoprocentně připravena.

Pro Krejčíkovou půjde už o patnácté finále na nejvyšším ženském okruhu, bilanci má dvojásobná grandslamová šampionka lehce pozitivních 8:6. Letos už měla hrát o titul v Hertogenboschi, do zápasu ale nenastoupila.

WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Sakkariová zatím doma neztratila ani set

Maria Sakkariová se letos konečně dočkala domácího podniku, před svými fanoušky se jí i přes ne příliš dobrou aktuální sezonu daří. Nutno ale říct, že zatím měla poměrně příznivé soupeřky.

Nasazená čtyřka totiž čelila Kuděrmětovové, Dartové, Parksové a Kornějevové, ve všech duelech byla výraznou favoritkou. Snad jen druhý set v semifinále byl o něco napínavější, nezdar na svém servisu za stavu 6:1, 5:4 ale Sakkariová napravila hned vzápětí a zápas dopodávala čistou hrou. Na turnaji zatím nepohrála jediný set.

Finálové zápasy ale nejlepší řecké hráčce nejdou. Dosud se objevila v deseti takových soubojích, vyhrála ale jen dva – před sedmi lety v Rabatu a tři roky zpátky na tisícovce v Guadalajaře. Dnes má unikátní šanci zvednout nad hlavu trofej v rodných Aténách.

Krejčíková a Sakkariová v Aténách 2026
Krejčíková
semifinálevs. Tausonová (6:1, 4:6, 6:3)
čtvrtfinálevs. Čeng (6:4, 6:4)
osmifinálevs. Monnetová (6:0, 6:2)
1. kolovs. Tomovová (6:3, 6:3)
Sakkariová
semifinálevs. Kornějevová (6:1, 7:5)
čtvrtfinálevs. Parksová (6:4, 6:3)
osmifinálevs. Dartová (6:1, 6:2)
1. kolovs. Kuděrmětovová (6:0, 7:6)

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Sakkariové

Krejčíková a Sakkariová se už potkaly celkem třikrát, pět let staré semifinále French Open, které trvalo skoro tři a půl hodiny, si možná ještě tenisoví fanoušci pamatují. Česká hráčka si pak došla pro svůj premiérový grand slam.

  • 10. 6. 2021 (antuka): Krejčíková 7:5, 4:6, 9:7
  • 7. 3. 2021 (tvrdý): Krejčíková 6:2, 7:6
  • 6. 7. 2014 (antuka): Krejčíková 6:4, 6:1
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