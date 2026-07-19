Kdy a kde sledovat Krejčíkovou ve finále dnes živě: live stream online
Premiérový turnaj v řeckých Aténách může mít českou vítězku. Barbora Krejčíková si totiž dnes zahraje o titul, snadné to ale mít nebude – soupeřkou je totiž Maria Sakkariová. Finále začíná v neděli 19. července od 19:00, přímý přenos najdete mimo jiné na Fortuna TV.
|Datum:
|neděle 19. července 2026 od 19:00
|Dějiště:
|Atény, Řecko
|Vzájemné zápasy:
|3:0 pro Krejčíkovou
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Kurzy na Krejčíkovou v dnešním finále
Bookmakeři vidí tento zápas velmi vyrovnaně. Krejčíková je podle Synot Tipu mírnou favoritkou, ale jen s kurzem okolo 1,80.
Zajímavé kurzy
Marii Sakkariovou totiž poženou domácí diváci, navíc tady neztratila ani set. Vsadit si na ní lze v kurzu kolem 2,10.
Nabídka je ale mnohem pestřejší – obsahuje například sýzky na gamy, sety, různé handicapy nebo jestli bude k vidění kanár (6:0). Při LIVE sázkách, které budou k dispozici po celý zápas, budete moci využít ještě více různých příležitostí.
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Krejčíková bojovala s Tausonovou skoro tři hodiny
Barbora Krejčíková zvolila po osmifinále Wimbledonu turnaj v Aténách, který se narozdíl od ostatních dvou souběžných turnajů hraje na tvrdém povrchu, což byla vzhledem k nadcházejícím zámořským betonovým akcím určitě dobrá volba. A vyplatilo se.
Z pozice nasazené trojky si beze ztráty setu poradila s Tomovovou, Monnetovou i Čeng, pořádně ji prověřila až Tausonová ve včerejším semifinále.
Česká tenistka se přitom dostala do vedení 6:1 a 4:3 s brejkem, pak ale prohrála tři hry v řadě a bylo srovnáno. Třetí set začala opět velmi dobře, ani náskok tří gamů ale ještě nebyl rozhodující. Vše naštěstí po téměř třech hodinách zakončila při servisu soupeřky. V utkání si nechala ošetřit chodidlo, snad tedy bude na finále stoprocentně připravena.
Pro Krejčíkovou půjde už o patnácté finále na nejvyšším ženském okruhu, bilanci má dvojásobná grandslamová šampionka lehce pozitivních 8:6. Letos už měla hrát o titul v Hertogenboschi, do zápasu ale nenastoupila.
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Sakkariová zatím doma neztratila ani set
Maria Sakkariová se letos konečně dočkala domácího podniku, před svými fanoušky se jí i přes ne příliš dobrou aktuální sezonu daří. Nutno ale říct, že zatím měla poměrně příznivé soupeřky.
Nasazená čtyřka totiž čelila Kuděrmětovové, Dartové, Parksové a Kornějevové, ve všech duelech byla výraznou favoritkou. Snad jen druhý set v semifinále byl o něco napínavější, nezdar na svém servisu za stavu 6:1, 5:4 ale Sakkariová napravila hned vzápětí a zápas dopodávala čistou hrou. Na turnaji zatím nepohrála jediný set.
Finálové zápasy ale nejlepší řecké hráčce nejdou. Dosud se objevila v deseti takových soubojích, vyhrála ale jen dva – před sedmi lety v Rabatu a tři roky zpátky na tisícovce v Guadalajaře. Dnes má unikátní šanci zvednout nad hlavu trofej v rodných Aténách.
|Krejčíková
|semifinále
|vs. Tausonová (6:1, 4:6, 6:3)
|čtvrtfinále
|vs. Čeng (6:4, 6:4)
|osmifinále
|vs. Monnetová (6:0, 6:2)
|1. kolo
|vs. Tomovová (6:3, 6:3)
|Sakkariová
|semifinále
|vs. Kornějevová (6:1, 7:5)
|čtvrtfinále
|vs. Parksová (6:4, 6:3)
|osmifinále
|vs. Dartová (6:1, 6:2)
|1. kolo
|vs. Kuděrmětovová (6:0, 7:6)
Vzájemné zápasy Krejčíkové a Sakkariové
Krejčíková a Sakkariová se už potkaly celkem třikrát, pět let staré semifinále French Open, které trvalo skoro tři a půl hodiny, si možná ještě tenisoví fanoušci pamatují. Česká hráčka si pak došla pro svůj premiérový grand slam.
- 10. 6. 2021 (antuka): Krejčíková 7:5, 4:6, 9:7
- 7. 3. 2021 (tvrdý): Krejčíková 6:2, 7:6
- 6. 7. 2014 (antuka): Krejčíková 6:4, 6:1