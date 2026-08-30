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Krejčíková vs. Rachimovová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  10:38

Barbora Krejčíková během utkání proti Lindě Fruhvirtové na Prague Open. | foto: ČTK

Barbora Krejčíková vstupuje do US Open 2026 zápasem proti Kamille Rachimovové z Uzbekistánu. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

Kdy a kde sledovat Krejčíkovou dnes (30. 8.) živě: live stream online

Hned první hrací den US Open 2026 jde do akce Barbora Krejčíková, soupeřkou je Kamilla Rachimovová, kterou už tady v New Yorku v minulosti porazila. Začátek zápasu je naplánován na neděli 30. srpna od 17:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Krejčíková – Rachimovová na US Open 2026
Datum:neděle 30. srpna 2026 od 17:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:1:0 pro Krejčíkovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílají poslední grandslam sezony oba kanály Eurosportu, které má v nabídce například Telly. Dostupná je i online platforma HBO Max.

Kurzy na Krejčíkovou v dnešním 1. kole

Bookmakeři Synot Tipu dnes výrazně favorizují zkušenější českou tenistku, na kterou si lze vsadit v kurzu jen okolo 1,30. To znamená, že byste si za vsazenou tisícikorunu přišli v případně úspěchu na zhruba 1 300 Kč.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,66
  • 3 sety v zápase: 2,67
  • kanár v zápase: 6,16

Rachimovová by neměla dosahovat kvalit své dnešní soupeřky, několikrát tady navíc skončila hned v 1. kole a na grandslamech se jí moc nedaří. Kurz na její dnešní vítězství je kolem 3,60.

V nabídce SynotTipu najdou zájemci mnohem více příležitostí, v průběhu zápasu budou dostupné i LIVE sázky. V nich se kurzy mění po každém odehraném míčku.

Rakhimova, Kamilla 3,61
Krejčíková, Barbora 1,31

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Krejčíkové se poslední turnaje nepovedly

Barbora Krejčíková zaujala po travnaté části sezony získaným titulem v Aténách, pak se představila na domácím podniku v Praze. Po třech skalpech českých tenistek narazila na rozjetou Taggerovou a velmi těsně s ní v semifinálové bitvě prohrála.

Formu si ale na následující velké podniky nepřenesla. Na tisícovce v Torontu byla nad její síly Samsonovová už v úvodním zápase, výhru nepřidala ani v Cincinnati. Tam neuhrála ani set s krajankou Bejlek, pozdější semifinalistkou.

Na letošní US Open tak Krejčíková nepřijíždí v optimálním rozpoložení a pokud chce obhájit loňské čtvrtfinále, bude muset své výkony zlepšit. Hlavní soutěž si zahraje už pošesté, předtím hned pětkrát neuspěla v kvalifikaci.

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Rachimovovou čeká šesté US Open v kariéře

Kamilla Rachimovová je ruská tenistka reprezentující od letošní sezony Uzbekistán, pod novou vlajkou toho ale zatím moc nepředvedla. Drží se sice v první stovce žebříčku, formu však hledá.

Na větších podnicích často končívá už v kvalifikacích, nejlepším letošním výsledkem je ojedinělé čtvrtfinále na trávě v Queen’s Clubu. Po travnatých podnicích stihla odehrát čtyři další turnaje, největším skalpem zůstává vítězství nad Siniakovou v Torontu. Poslední příprava proběhla v Monterrey, ve finále kvalifikace ale podlehla krajance Timofejevové.

US Open si Rachimovová zahraje celkově pošesté, nejlepším výsledkem je 3. kolo při debutu v roce 2021. Loni konečně po letech zvládla i utkání prvního kola, na cennou výhru s Garciaovou ale nenavázala a prohrála proti Kasatkinové.

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Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Poslední turnaje Krejčíkové a Rachimovové
Krejčíková
WTA 1000 Cincinnati2. kolo
WTA 1000 Toronto2. kolo
WTA 250 Prahasemifinále
WTA 250 Atényvítězka
Rachimovová
WTA 500 Monterreyfinále kvalifikace
WTA 1000 Cincinnati2. kolo
WTA 1000 Toronto3. kolo
WTA 500 Washington1. kolo kvalifikace

Vzájemné zápasy (H2H)

Barbora Krejčíková a Kamilla Rachimovová se utkaly pouze v jediném zápase, shodou okolností to bylo právě na US Open. Před pěti lety zvítězila ve třetím kole česká tenistka.

  • 3. 9. 2021: Krejčíková vs. Rachimovová (6:4, 6:2)
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