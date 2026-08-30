Kdy a kde sledovat Krejčíkovou dnes (30. 8.) živě: live stream online
Hned první hrací den US Open 2026 jde do akce Barbora Krejčíková, soupeřkou je Kamilla Rachimovová, kterou už tady v New Yorku v minulosti porazila. Začátek zápasu je naplánován na neděli 30. srpna od 17:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 30. srpna 2026 od 17:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Krejčíkovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi vysílají poslední grandslam sezony oba kanály Eurosportu, které má v nabídce například Telly. Dostupná je i online platforma HBO Max.
Kurzy na Krejčíkovou v dnešním 1. kole
Bookmakeři Synot Tipu dnes výrazně favorizují zkušenější českou tenistku, na kterou si lze vsadit v kurzu jen okolo 1,30. To znamená, že byste si za vsazenou tisícikorunu přišli v případně úspěchu na zhruba 1 300 Kč.
Zajímavé kurzy
Rachimovová by neměla dosahovat kvalit své dnešní soupeřky, několikrát tady navíc skončila hned v 1. kole a na grandslamech se jí moc nedaří. Kurz na její dnešní vítězství je kolem 3,60.
V nabídce SynotTipu najdou zájemci mnohem více příležitostí, v průběhu zápasu budou dostupné i LIVE sázky. V nich se kurzy mění po každém odehraném míčku.
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Krejčíkové se poslední turnaje nepovedly
Barbora Krejčíková zaujala po travnaté části sezony získaným titulem v Aténách, pak se představila na domácím podniku v Praze. Po třech skalpech českých tenistek narazila na rozjetou Taggerovou a velmi těsně s ní v semifinálové bitvě prohrála.
Formu si ale na následující velké podniky nepřenesla. Na tisícovce v Torontu byla nad její síly Samsonovová už v úvodním zápase, výhru nepřidala ani v Cincinnati. Tam neuhrála ani set s krajankou Bejlek, pozdější semifinalistkou.
Na letošní US Open tak Krejčíková nepřijíždí v optimálním rozpoložení a pokud chce obhájit loňské čtvrtfinále, bude muset své výkony zlepšit. Hlavní soutěž si zahraje už pošesté, předtím hned pětkrát neuspěla v kvalifikaci.
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Rachimovovou čeká šesté US Open v kariéře
Kamilla Rachimovová je ruská tenistka reprezentující od letošní sezony Uzbekistán, pod novou vlajkou toho ale zatím moc nepředvedla. Drží se sice v první stovce žebříčku, formu však hledá.
Na větších podnicích často končívá už v kvalifikacích, nejlepším letošním výsledkem je ojedinělé čtvrtfinále na trávě v Queen’s Clubu. Po travnatých podnicích stihla odehrát čtyři další turnaje, největším skalpem zůstává vítězství nad Siniakovou v Torontu. Poslední příprava proběhla v Monterrey, ve finále kvalifikace ale podlehla krajance Timofejevové.
US Open si Rachimovová zahraje celkově pošesté, nejlepším výsledkem je 3. kolo při debutu v roce 2021. Loni konečně po letech zvládla i utkání prvního kola, na cennou výhru s Garciaovou ale nenavázala a prohrála proti Kasatkinové.
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Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Krejčíková
|WTA 1000 Cincinnati
|2. kolo
|WTA 1000 Toronto
|2. kolo
|WTA 250 Praha
|semifinále
|WTA 250 Atény
|vítězka
|Rachimovová
|WTA 500 Monterrey
|finále kvalifikace
|WTA 1000 Cincinnati
|2. kolo
|WTA 1000 Toronto
|3. kolo
|WTA 500 Washington
|1. kolo kvalifikace
Vzájemné zápasy (H2H)
Barbora Krejčíková a Kamilla Rachimovová se utkaly pouze v jediném zápase, shodou okolností to bylo právě na US Open. Před pěti lety zvítězila ve třetím kole česká tenistka.
- 3. 9. 2021: Krejčíková vs. Rachimovová (6:4, 6:2)