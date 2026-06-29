Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Krejčíková vs. Klugmanová
Barboru Krejčíkovou čeká v 1. kole letošního Wimbledonu těžká prověrka v podobě mladé Hannah Klugmanové, bývalé juniorské světové jedničky. Začátek zápasu je v plánu na pondělí 29. června od 17:30, čas se ale může ještě měnit. V přímém přenosu vysílá travnatý grandslam Eurosport, všechny duely pak online platforma HBO Max.
|Datum:
|pondělí 29. června 2026 od 17:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Krejčíkovou v 1. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři Synot Tipu mají naprosto jasno o tom, kdo by měl postoupit do další fáze Wimbledonu. Kurz na Barboru Krejčíkovou totiž nepřekračuje hodnotu 1,10, je tedy obrovskou favoritkou.
Základní kurzy
Mnohem lákavější je tak pro sázkaře sázka na Hannah Klugmanovou, jejíž kurz je přes 8,00 – to znamená, že byste svůj vklad v případě úspěchu vynásobili osmi.
K dispozici je ale samozřejmě mnohem více příležitostí, během samotného zápasu si můžete užít LIVE sázky.
Krejčíková nesmí Klugmanovou podcenit
Barbora Krejčíková řeší v poslední době spoustu zdravotních problémů, na úvodní travnatou akci v Hertogenboschi se však dokázala připravit skvěle.
Přes čtyři soupeřky totiž došla až do finále, které ale kvůli nemoci neodehrála a titul tak spadl do klína Montgomeryové. Další podnik v Eastbourne nevyšel dle představ, Krejčíková totiž prohrála hned v úvodu s Birrellovou.
Klugmanová zatím není nijak známé jméno, jde totiž teprve o 17letou tenistku, která toho na WTA Tour odehrála jen minimum. Na trávě se pokoušela kvalifikovat už v Birminghamu a Queen’s Clubu, vyšlo to ale až v Notinghamu.
Po nečekaném skalpu krajanky Dartové však narazila na pozdějí šampionku Marii Bouzkovou. Před pár dny v Eastbourne ji zase vyřadila jiná Češka, tentokrát Tereza Valentová.
|
Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Krejčíková
|2025
|3. kolo
|2024
|vítězka
|2023
|2. kolo
|Klugmanová
|2025
|1. kolo
|2024
|3. kolo kvalifikace
|2023
|1. kolo kvalifikace
Vzájemné zápasy Krejčíkové a Klugmanové
Vzhledem k věku Britky není až takovým překvapením, že se zatím tyto dvě hráčky nikdy neutkaly. V rámci letošního Wimbledonu tedy půjde o premiéru.