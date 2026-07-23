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Krejčíková vs. Havlíčková online: live stream WTA Prague Open 2026

Kamil Jurek
  14:25

Barbora Krejčíková v utkání proti Lindě Fruhvirtové na Prague Open. | foto: ČTK

V osmifinále tenisového turnaje žen WTA Prague Open 2026 se utkají Barbora Krejčíková a Lucie Havlíčková. První vzájemný duel je na programu ve čtvrtek 23. července, podívejte se na aktuální kurzy a kde lze zápas sledovat online.

Kdy a kde sledovat Krejčíkovou a Havlíčkovou dnes živě: live stream online

I v osmifinále turnaje WTA Prague Open 2026 dojde na české derby, utkají se totiž Barbora Krejčíková a Lucie Havlíčková. Favoritka je v tomto případě jasná, potvrdí se to i na kurtu? Zápas by měl začít ve čtvrtek 23. července od 17:30, čas se ale může ještě měnit. Přímý přenos najdete na Fortuna TV.

Datum:čtvrtek 23. července 2026 od 17:30
Dějiště:Štvanice, Praha
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na Krejčíkovou a Havlíčkovou v dnešním osmifinále

Bookmakeři mají v tomto zápase naprosto jasno, do čtvrtfinále by měla zamířit mnohem zkušenější Krejčíková. Na její vítězství je vypsán kurz jen okolo 1,10, což znamená, že je obrovskou favoritkou.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 2,15
  • 3 sety v zápase: 3,35
  • kanár v zápase: 4,86

Havlíčková ale překvapila už v prvním kole a pokud si myslíte, že se jí to podaří znovu, máte k dispozici vysoký kurz okolo 6,70.

Nabídka SynotTipu je však mnohem bohatší, a to jak před zápasem, tak i během něj díky LIVE sázkám. Jsou k dispozici po celou dobu trvání tohoto osmifinálového duelu.

Havlíčková, Lucie 6,68
Krejčíková, Barbora 1,11

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Krejčíková vyřadila krajanku Fruhvirtovou

Barbora Krejčíková má momentálně parádní formu. Po travnaté části sezony zamířila na tvrdý povrch do Atén, kde celý turnaj ovládla. Pak se rychle přesunula do Prahy.

Jako nasazená dvojka dostala do prvního kola krajanku Lindu Fruhvirtovou, která do soutěže prošla jako šťastná poražená z kvalifikace. První set byl zcela jednoznačný (6:2), v tom druhém bylo k vidění spoustu ztracených servisů na obou stranách. Nakonec se favoritka dostala ze stavu 2:4 čtyřmi vyhranými gamy v řadě a mohla slavit postup.

Na Prague Open hraje Krejčíková už pošesté, v roce 2021 dokonce celou akci ovládla beze ztráty setu. Od té doby se doma představila už jen o rok později, vypadla však v osmifinále.

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Havlíčková si poradila s Parksovou

Lucie Havlíčková zářila v juniorké kategorii, kde získala mimo jiné i grandslamový titul z French Open, přechod mezi dospělé ale zatím až tak úspěšný není.

Jednadvacetiletá tenistka obráží hlavně ITF podniky, do Prahy dostala už poněkolikáté volnou kartu od pořadatelů. Se 66. tenistkou světa Alycií Parksovou si v prvním kole poradila až překvapivě snadno – neztratila ani jedno podání a za hodinu a půl bylo hotovo.

Podařilo se jí tak obhájit loňské osmifinále, ve kterém svedla obrovskou bitvu proti Wang Sin-jü, prohrála až těsně v tiebreaku třetí sady. Dále se zatím v Praze nepodívala.

Už to znova nedopustím! Havlíčková si vzpomněla na bolavou prohru a zazářila
Krejčíková a Sakkariová v Praze 2026
Krejčíková
1. kolovs. L.Fruhvirtová (6:2, 6:4)
Havlíčková
1. kolovs. Parksová (6:2, 6:4)

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Havlíčkové

Krejčíková a Havlíčková se zatím nikdy na okruhu nepotkaly, v Praze tedy změří síly poprvé. Už teď je jasné, že si vítězka zahraje s další Češkou, Dominikou Šalkovou.

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