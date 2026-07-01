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Krejčíková vs. Andrejevová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  8:00

Barbora Krejčíková během prvního kola Wimbledonu. | foto: Reuters

Barboru Krejčíkovou čeká ve 2. kole Wimbledonu 2026 těžká zkouška, utká se totiž s Mirrou Andrejevovou. V anšem přehledu najdete aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Krejčíková vs. Andrejevová

První zápas na rozjezd, ve druhém kole už členka elitní desítky. Barbora Krejčíková schytala velmi brzy těžkou soupeřku, Mirra Andrejevová je favoritkou. Zápas by měl začít ve středu 1. července od 16:30, živé vysílání nabízí v TV Eurosport. Online přenos najdete na HBO Max.

Datum:středa 1. července 2026 od 16:30
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:3:1 pro Andrejevovou
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Krejčíkovou ve 2. kole Wimbledonu 2026

Bookmakeři Synot Tipu tentokrát Barboru Krejčíkovou nefavorizují, kurz na její vítězství je totiž přes 2,80. Svůj vklad tak můžete v případě jejích úspěchu téměř ztrojnásobit.

Základní kurzy

  • Výhra Krejčíkové: 2,87
  • Výhra Andrejevové: 1,44
  • 3 sety v zápase: 2,49

Mirra Andrejevová přitom v úvodním kole nepředvedla nijak dominantní výkon, přesto je hlavně díky triumfu na Roland Garros stále pátou hráčkou světa. Kurz na její vítězství se pohybuje okolo 1,40.

Příležitostí je v nabídce SynotTipu mnohem více, zájemci mohou využít také LIVE sázky.

Krejčíková se rozehrála proti Klugmanové

Předloňská zdejší šampionka Barbora Krejčíková stihla letos na trávě dva turnaje – v Hertogenboschi z toho bylo finále, do kterého ale vinou nemoci nenastoupila, v Eastbourne prohrála hned v prvním kole.

V All England Clubu si na úvod zahrála proti Klugmanové, mladé domácí tenistce a bývalé juniorské světové jedničce. Šlo o kontrolovaný zápas, jediný ztracený servis Krejčíkové byl až ve druhé polovině druhé sady za stavu, kdy si to mohla dovolit. Z loňského roku obhajuje Češka třetí kolo.

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Mirra Andrejevová nečekaně vyhrála Roland Garros, přechod na trávu se jí ale nevydařil. V Bad Homburgu totiž prohrála hned první zápas s Alexandrovovou, jiný turnaj neabsolvovala.

I ona si ale v prvním kole grandslamu poradila, byť je Linetteová určitě těžší soupeřkou, než jakou měla Krejčíková. Polka měla své šance, spoustu z nich ale zůstalo nevyužito a za hodinu a tři čtvrtě bylo hotovo.

Ve Wimbledonu obhajuje Andrejevová loňské čtvrtfinále, kde byla nad její síly až Benčičová.

Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
Krejčíková a Andrejevová na Wimbledonu 2026
Krejčíková
1. kolovs. Klugmanová (6:1, 6:3)
Andrejevová
1. kolovs. Linetteová (7:5, 6:4)

Vzájemné zápasy Krejčíkové a Andrejevové

Krejčíková a Andrejevová už se na okruhu potkaly celkem čtyřikrát, před třemi lety i na Wimbledonu. Ve vzájemné bilanci vede ruská tenistka 3:1, dvě utkání se ale kvůli zranění Češky nedohrály.

  • 18. 10. 2024 (tvrdý): Andrejevová 7:6, 3:2 (skreč Krejčíková)
  • 21. 1. 2024 (tvrdý): Krejčíková 4:6, 6:3, 6:2
  • 1. 10. 2023 (tvrdý): Andrejevová 6:2, 6:2
  • 6. 7. 2023 (tráva): Andrejevová 6:3, 4:0 (skreč Krejčíková)
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