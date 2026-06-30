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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Kopřiva vs. Choinski
Vít Kopřiva si už potřetí v řadě zahraje hlavní soutěž Wimbledonu, tentokrát má největší šanci na postup – soupeřem je totiž Jan Choinski. Začátek zápasu je v plánu na úterý 30. června od 17:00, start ale může být opožděn. Živé vysílání najdou zájemci na Eurosportu, online přenos na platformě HBO Max.
|Datum:
|úterý 30. června 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|2:1 pro Choinskiho
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Kopřivu v 1. kole Wimbledonu 2026
Podle vypsaných kurzů SynotTipu je Vít Kopřiva v pozici mírného favorita s kurzem okolo 1,70. To znamená, že pokud na něj vsadíte tisíc korun a vyhraje, získáte 700 Kč.
Základní kurzy
Jan Choinski je sice britským tenistou, na trávě ale překvapivě nemá příliš dobré výsledky. I proto je dnes v pozici mírného outsidera s kurzem kolem 2,30.
Nabídka SynotTipu je mnohem bohatší, během samotného duelu využijete také LIVE sázky. Hodnoty kurzů uvedené v této sekci odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se měnit.
Kopřiva letos hraje slušně, na trávě stihl dva turnaje
Vít Kopřiva se napevno zabydlel v elitní stovce žebříčku, momentálně je dokonce mezi sedmdesáti nejlepšími. Mohou za to letošní výkony s několika podařenými skalpy lépe postavených hráčů.
Přípravu na trávě zahájil už v Halle, měl ale smůlu, že narazil hned v prvním duelu na Zvereva. Dostal jej sice do tří setů, na výhru to ale nestačilo. Menší podnik na Mallorce už vyšel lépe a přes Džumhura a Buseho došel až do čtvrtfinále. V něm byl lepší Quinn, pozdější finalista.
Jan Choinski se aktuálně nachází na 100. místě žebříčku, což je jeho kariérní maximum. Daří se mu převážně na nižších challengerech, solidně ale zahrál na jediném travnatém turnaji v Eastbourne. Po úspěšné kvalifikaci totiž porazil Popyrina i krajana Gilla, nad jeho síly byl až Bergs. Ten později celou akci vyhrál.
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Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
|Kopřiva
|2025
|1. kolo
|2024
|1. kolo
|2023
|1. kolo kvalifikace
|Choinski
|2025
|1. kolo kvalifikace
|2024
|1. kolo
|2023
|2. kolo
Vzájemné zápasy Kopřivy a Choinskiho
Kopřiva s Choinskim se zatím utkali třikrát, pokaždé na antukových challengerech. Ve vzájemné bilanci mírně vede britský tenista.
- 21. 9. 2025 (antuka): Choinski 7:5, 6:4
- 3. 9. 2024 (antuka): Choinski 1:6, 6:3, 6:4
- 12. 9. 2023 (antuka): Kopřiva 6:2, 6:3