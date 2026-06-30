Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kopřiva vs. Choinski: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  10:10

Vít Kopřiva na turnaji v Halle | foto: Leon KuegelerReuters

První kolo Wimbledonu 2026 čeká také na Víta Kopřivu, soupeřem je domácí Jan Choinski. Potvrdí Čech roli favorita? Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Kopřiva vs. Choinski

Vít Kopřiva si už potřetí v řadě zahraje hlavní soutěž Wimbledonu, tentokrát má největší šanci na postup – soupeřem je totiž Jan Choinski. Začátek zápasu je v plánu na úterý 30. června od 17:00, start ale může být opožděn. Živé vysílání najdou zájemci na Eurosportu, online přenos na platformě HBO Max.

Datum:úterý 30. června 2026 od 17:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:2:1 pro Choinskiho
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Kopřivu v 1. kole Wimbledonu 2026

Podle vypsaných kurzů SynotTipu je Vít Kopřiva v pozici mírného favorita s kurzem okolo 1,70. To znamená, že pokud na něj vsadíte tisíc korun a vyhraje, získáte 700 Kč.

Základní kurzy

  • Vyhraje Kopřiva: 1,67
  • Vyhraje Choinski: 2,27
  • Více než 3.5 setů: 1,46

Jan Choinski je sice britským tenistou, na trávě ale překvapivě nemá příliš dobré výsledky. I proto je dnes v pozici mírného outsidera s kurzem kolem 2,30.

Nabídka SynotTipu je mnohem bohatší, během samotného duelu využijete také LIVE sázky. Hodnoty kurzů uvedené v této sekci odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se měnit.

Kopřiva letos hraje slušně, na trávě stihl dva turnaje

Vít Kopřiva se napevno zabydlel v elitní stovce žebříčku, momentálně je dokonce mezi sedmdesáti nejlepšími. Mohou za to letošní výkony s několika podařenými skalpy lépe postavených hráčů.

Přípravu na trávě zahájil už v Halle, měl ale smůlu, že narazil hned v prvním duelu na Zvereva. Dostal jej sice do tří setů, na výhru to ale nestačilo. Menší podnik na Mallorce už vyšel lépe a přes Džumhura a Buseho došel až do čtvrtfinále. V něm byl lepší Quinn, pozdější finalista.

Jan Choinski se aktuálně nachází na 100. místě žebříčku, což je jeho kariérní maximum. Daří se mu převážně na nižších challengerech, solidně ale zahrál na jediném travnatém turnaji v Eastbourne. Po úspěšné kvalifikaci totiž porazil Popyrina i krajana Gilla, nad jeho síly byl až Bergs. Ten později celou akci vyhrál.

Wimbledon 2026: Pavouky dvouhry mužů a žen. S kým hrají čeští tenisté?
Kopřiva a Choinski na posledních Wimbledonech
Kopřiva
20251. kolo
20241. kolo
20231. kolo kvalifikace
Choinski
20251. kolo kvalifikace
20241. kolo
20232. kolo

Vzájemné zápasy Kopřivy a Choinskiho

Kopřiva s Choinskim se zatím utkali třikrát, pokaždé na antukových challengerech. Ve vzájemné bilanci mírně vede britský tenista.

  • 21. 9. 2025 (antuka): Choinski 7:5, 6:4
  • 3. 9. 2024 (antuka): Choinski 1:6, 6:3, 6:4
  • 12. 9. 2023 (antuka): Kopřiva 6:2, 6:3
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Nosková vs. Seidelová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková odehrává míček v 2. kole turnaje v Berlíně.

Linda Nosková zahajuje Wimbledon 2026 proti Elle Seidelové a je velkou favoritkou. V našem přehledu najdete kurzy, aktuální formu a kde sledovat utkání živě.

30. června 2026  10:40

Jak sázet na cyklistiku: Průvodce sázkovými trhy a analýzou závodů

Wout van Aert, Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard dokončují 20. etapu Tour de...

Zajímá vás, jak sázet na cyklistiku? Tento sport nabízí specifické sázkové příležitosti. Následující text vysvětluje fungování základních i speciálních trhů, odlišnosti jednotlivých závodů a shrnuje...

30. června 2026  10:32

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

30. června 2026  10:12

Kopřiva vs. Choinski: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Vít Kopřiva na turnaji v Halle

První kolo Wimbledonu 2026 čeká také na Víta Kopřivu, soupeřem je domácí Jan Choinski. Potvrdí Čech roli favorita? Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

30. června 2026  10:10

Bejlek - Cirsteaová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Česká tenistka Sára Bejlek se povzbuzuje během semifinále turnaje v Abú Zabí.

Sára Bejlek nastoupí v prvním kole Wimbledonu proti Soraně Cirsteaové. Jaké jsou sázkové kurzy a kde můžete zápas sledovat živě?

30. června 2026  9:58

Lehečka vs. Popyrin: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Jiří Lehečka v londýnském Queen’s Clubu

Vstup do letošního Wimbledonu čeká také Jiřího Lehečku, má celkem příznivého soupeře v podobě Alexeie Popyrina. Přečtěte si, kde zápas sledovat živě a jaké jsou aktuální sázkové kurzy.

30. června 2026  8:17

Pobřeží slonoviny - Norsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Norský fotbalista Erling Haaland slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství...

Vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale 2026 má před sebou další atraktivní duel. Pobřeží slonoviny v něm vyzve Norsko. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, jaká je kurzová nabídka i...

30. června 2026  6:01

Valentová vs. Plíšková: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu.

Český souboj hned na úvod tenisového Wimbledonu. Tereza Valentová v 1. kole slavného grandslamu vyzve ostřílenou Karolínu Plíškovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání...

30. června 2026

Bouzková - Gibsonová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Marie Bouzková ve finále turnaje v Nottinghamu.

Marie Bouzková zahájí Wimbledon soubojem s talentovanou australskou tenistkou Taliou Gibsonovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

30. června 2026  5:19

Francie - Švédsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Ousmane Dembélé z Francie (vlevo) slaví svou trefu v utkání mistrovství světa...

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje duelem Francie - Švédsko. Zatímco Francouzi prošli skupinou bez zaváhání, Seveřané zachraňovali postup až na poslední chvíli. Přečtěte si, kde sledovat zápas 1.kola...

30. června 2026

Menšík vs. Samuel: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Jakub Menšík dobíhá míček na turnaji v Queen's Clubu.

Jakub Menšík si v 1. kole Wimbledonu 2026 zahraje proti domácímu Tobymu Samuelovi. Zjistěte, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě.

29. června 2026  21:56

Nizozemsko - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Hráči Nizozemska se radují z úvodního gólu během zápasu proti Tunisku na...

Vyřazovací fáze světového šampionátu v Severní Americe přináší hned v úvodu jedno z nejatraktivnějších utkání celé vyřazovací fáze. V souboji Nizozemsko - Maroko se proti sobě postaví dva týmy z...

29. června 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.