Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  15:52

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open. | foto: Reuters

Možností, jak sledovat tenisový grandslam US Open 2026, je hned několik. V tomto článku zjistíte, že jsou nejlepší volbou sázkové kanceláře, které nabízí live streamy zdarma. Vysílání ale zájemci najdou i v televizi.
Tenisové US Open 2026 živě u Tipsportu

US Open 2026 živě na internetu: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance

Závěrečný tenisový grandslam sezony je tady. V neděli 30. srpna 2026 začíná US Open v New Yorku, kde má bohaté zastoupení i český tenis. Turnaj trvá až do 13. září a celkem je ve dvouhře k vidění hned 17 našich nadějí.

Sázková kancelář Tipsport nabízí nejen kurzy, ale také přímé přenosy. Pokud jste noví a teprve se zaregistrujete, přijdete si na bonus 1 000 Kč. Polovinu z něj tvoří peníze na sázky, další pětistovku si můžete užít v online casinu.

Máte-li účet u Tipsportu a chtěli byste i tak získat vstupní bonus a sledovat ten nejlepší tenis, doporučujeme založit účet u Chance – klikněte zde. Dostanete za to 200 Kč, které můžete ihned poslat do hry.

Tyto společnosti nabízí přímé přenosy z US Open zdarma, a to po dobu prvních 7 dnů po registraci. Pak ale stačí vsadit za 30 Kč a máte přístup k dalším live streamům na měsíc. Navíc jsou dostupné různé soutěže a promo akce.

Přečtěte si o US Open:

US Open 2026 v TV vysílá Eurosport i placená HBO Max

Sledování US Open 2026 je možné i v televizi, pokud tedy máte přístup ke kanálům Eurosport 1 a Eurosport 2. Právě tyto programy mají vysílací práva na grandslamy, najdete je například v nabídce poskytovatele Telly.

Posloužit může i HBO Max, kde si na rozdíl od Eurosportu spustíte, podobně jako u sázkových kanceláří, všechny zápasy.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 100 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

30. srpna 2026  15:59

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.

Možností, jak sledovat tenisový grandslam US Open 2026, je hned několik. V tomto článku zjistíte, že jsou nejlepší volbou sázkové kanceláře, které nabízí live streamy zdarma. Vysílání ale zájemci...

30. srpna 2026  15:52

Lehečka vs. Carreño Busta: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Jiří Lehečka v osmifinále Wimbledonu.

Jiří Lehečka se v 1. kole US Open 2026 utká s Pablem Carreño Bustou, kterého letos vyzve už potřetí. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální sázkové kurzy.

30. srpna 2026  13:27

MotoGP - VC Aragonie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.

Poslední srpnový víkend patří další zastávce MS silničních motocyklů, jede ve Velká cena Aragonie ve Španělsku. Naváže Filip Salač na své poslední vítězství v kategorii Moto2? Sledujte přímé přenosy...

30. srpna 2026  11:53

MS horských kol 2026 ve Val di Sole: program, výsledky, Češi

Barbora Bukovská slaví druhé místo v závodu cross-country juniorek SP v Novém...

Mistrovství světa horských kol hostí v roce 2026 italské středisko Val di Sole, jede se od 26. do 30. srpna. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat živé...

30. srpna 2026  11:52

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

30. srpna 2026  11:44

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.

30. srpna 2026  11:43

Sparta - Slavia živě v TV: Kde sledovat derby, kurzy, výsledky, bilance

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Nejslavnější zápas v Česku se blíží tentokrát míří na Letnou. V 318. derby Sparta vyzve Slavii a pokud rivala porazí, přeskočí ho v tabulce. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby...

30. srpna 2026  11:31

Plíšková vs. Vandewinkelová: Kde sledovat US Open 2026, kurzy, statistiky

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu

Karolína Plíšková pokračuje ve svém návratu. V úvodním kole newyorského grandslamu ji čeká zdatná soupeřka v podobě nastupující hvězdy Hanne Vandewinkelové. Prohlédněte si vypsané sázkové kurzy,...

30. srpna 2026  11:23

Krejčíková vs. Rachimovová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Barbora Krejčíková během utkání proti Lindě Fruhvirtové na Prague Open.

Barbora Krejčíková vstupuje do US Open 2026 zápasem proti Kamille Rachimovové z Uzbekistánu. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

30. srpna 2026  10:38

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

MS v rychlostní kanoistice 2026 v Poznani: Program, výsledky, Češi

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Celkově 51. mistrovství světa v rychlostní kanoistice hostí polská Poznaň, jede se od 26. do 30. srpna 2026. V akci jsou i Martin Fuksa s Josefem Dostálem, podívejte se nejen na jejich program a...

30. srpna 2026  10:27

9. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité velké horské zkoušky

V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca

V neděli je na programu 9. etapa Vuelty 2026, která nabídne nejtěžší horskou zkoušku prvního týdne. Cyklisté sice vyrazí od moře, celkem ale nastoupají zhruba 5 000 výškových metrů. Rozhodovat se...

30. srpna 2026  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.