US Open 2026 živě na internetu: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Závěrečný tenisový grandslam sezony je tady. V neděli 30. srpna 2026 začíná US Open v New Yorku, kde má bohaté zastoupení i český tenis. Turnaj trvá až do 13. září a celkem je ve dvouhře k vidění hned 17 našich nadějí.
Sázková kancelář Tipsport nabízí nejen kurzy, ale také přímé přenosy. Pokud jste noví a teprve se zaregistrujete, přijdete si na bonus 1 000 Kč. Polovinu z něj tvoří peníze na sázky, další pětistovku si můžete užít v online casinu.
Máte-li účet u Tipsportu a chtěli byste i tak získat vstupní bonus a sledovat ten nejlepší tenis, doporučujeme založit účet u Chance – klikněte zde. Dostanete za to 200 Kč, které můžete ihned poslat do hry.
Tyto společnosti nabízí přímé přenosy z US Open zdarma, a to po dobu prvních 7 dnů po registraci. Pak ale stačí vsadit za 30 Kč a máte přístup k dalším live streamům na měsíc. Navíc jsou dostupné různé soutěže a promo akce.
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US Open 2026 v TV vysílá Eurosport i placená HBO Max
Sledování US Open 2026 je možné i v televizi, pokud tedy máte přístup ke kanálům Eurosport 1 a Eurosport 2. Právě tyto programy mají vysílací práva na grandslamy, najdete je například v nabídce poskytovatele Telly.
Posloužit může i HBO Max, kde si na rozdíl od Eurosportu spustíte, podobně jako u sázkových kanceláří, všechny zápasy.