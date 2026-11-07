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Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  21:45
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu. | foto: Profimedia.cz

Přímé přenosy z celého Turnaje mistryň 2026 v Indian Wells sledujte živě u Tipsportu – nepřijdete tak o zápasy Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové, které na závěrečné akci sezony startují.
Sledujte tenisové zápasy živě u Tipsportu

Turnaj mistryň živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance

Vyvrcholení ženské tenisové sezony je na programu od 8. do 15. listopadu 2026, slavný Turnaj mistryň se letos koná v americkém Indian Wells. Česká republika má na akci hned tři zástupkyně, dvě ve dvouhře a jednu deblistku.

Live streamy nabízí sázková kancelář Tipsport, která se tenisu věnuje opravdu ve velkém a vysílá od nejmenšíc turnajů až po grandslamy. Nově zaregistrovaní získávají bonus 1 000 Kč.

Pokud už například účet u Tipsportu máte, přenosy jsou dostupné i u Chance – klikněte zde. Aktuální bonus je u této společnosti 200 Kč.

Jde o nejjednodušší variantu, jak sledovat letošní Turnaj mistryň v přímých přenosech.

Turnaj mistryň v TV: vysílání WTA Finals na CANAL+ Sport 2

Akci spustíte také v televizi, musíte ale mít přístup k placenému programu CANAL+ Sport 2, který se ženskému tenisu věnuje po celou sezonu. Najdete jej například u těchto poskytovatelů:

  • CANAL+ (dříve Skylink)
  • Oneplay
  • Magenta TV

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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