Turnaj mistryň živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Vyvrcholení ženské tenisové sezony je na programu od 8. do 15. listopadu 2026, slavný Turnaj mistryň se letos koná v americkém Indian Wells. Česká republika má na akci hned tři zástupkyně, dvě ve dvouhře a jednu deblistku.
Live streamy nabízí sázková kancelář Tipsport, která se tenisu věnuje opravdu ve velkém a vysílá od nejmenšíc turnajů až po grandslamy. Nově zaregistrovaní získávají bonus 1 000 Kč.
Pokud už například účet u Tipsportu máte, přenosy jsou dostupné i u Chance – klikněte zde. Aktuální bonus je u této společnosti 200 Kč.
Jde o nejjednodušší variantu, jak sledovat letošní Turnaj mistryň v přímých přenosech.
Turnaj mistryň v TV: vysílání WTA Finals na CANAL+ Sport 2
Akci spustíte také v televizi, musíte ale mít přístup k placenému programu CANAL+ Sport 2, který se ženskému tenisu věnuje po celou sezonu. Najdete jej například u těchto poskytovatelů:
- CANAL+ (dříve Skylink)
- Oneplay
- Magenta TV