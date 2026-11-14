Turnaj mistrů živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance
Mužská tenisová sezona je u konce, od 15. do 22. listopadu 2026 se koná slavný Turnaj mistrů pro osm nejlepších singlistů a stejný počet deblových párů. Přidá Carlos Alcaraz jednu z mála trofejí, kterou ještě nemá ve sbírce?
Live streamy najdou fanoušci u sázkové kanceláře Tipsport, která z tenisu vysílá opravdu všechno. Jako nově zaregistrovaní získávají všichni atraktivní vstupní bonus 1 000 Kč.
Alternativně lze využít napříkladi sázkovou kancelář Chance – klikněte zde. V tomto případě si přijdete na bonus 200 Kč.
Jednodušší variantu na sledování letošního Turnaje mistrů nenajdete – nemusíte shánět žádné placené televizní kanály.
Turnaj mistrů v TV: vysílání ATP Finals na Premier Sport
Pokud přeci jen dáváte přednost televiznímu vysílání, musíte mít přístup ke kanálu Premier Sport. Ten pravidelně vysílá mužské tenisové turnaje z celé sezony, pořídit si jej můžete například u:
- Telly
- Oneplay
- Magenta TV