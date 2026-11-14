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Kde sledovat Turnaj mistrů 2026 živě? Live streamy online i v TV

Kamil Jurek
  19:31
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Alexander Zverev na Turnaji mistrů | foto: AP

Sledování Turnaj mistrů 2026 v Turíně je velmi snadné – všechny zápasy dvouhry i čtyřhry vysílá živě Tipsport. Stačí se pouze zaregistrovat, za což obdržíte bonus 1 000 Kč.
Sledujte tenisové zápasy živě u Tipsportu

Turnaj mistrů živě: sledujte live stream u Tipsportu nebo Chance

Mužská tenisová sezona je u konce, od 15. do 22. listopadu 2026 se koná slavný Turnaj mistrů pro osm nejlepších singlistů a stejný počet deblových párů. Přidá Carlos Alcaraz jednu z mála trofejí, kterou ještě nemá ve sbírce?

Live streamy najdou fanoušci u sázkové kanceláře Tipsport, která z tenisu vysílá opravdu všechno. Jako nově zaregistrovaní získávají všichni atraktivní vstupní bonus 1 000 Kč.

Alternativně lze využít napříkladi sázkovou kancelář Chance – klikněte zde. V tomto případě si přijdete na bonus 200 Kč.

Jednodušší variantu na sledování letošního Turnaje mistrů nenajdete – nemusíte shánět žádné placené televizní kanály.

Turnaj mistrů v TV: vysílání ATP Finals na Premier Sport

Pokud přeci jen dáváte přednost televiznímu vysílání, musíte mít přístup ke kanálu Premier Sport. Ten pravidelně vysílá mužské tenisové turnaje z celé sezony, pořídit si jej můžete například u:

  • Telly
  • Oneplay
  • Magenta TV

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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