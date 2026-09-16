Kdy a kde sledovat Davis Cup v Praze (18.9. a 19.9.) živě: live stream online
Česká daviscupová reprezentace hraje i druhé kvalifikační kolo doma, Jihlavu ale střídá mnohem větší hala, pražská O2 arena. Hracími dny jsou pátek 18. září (od 15:00) a sobota 19. září (od 14:00). Přímý přenos nabízí tradičně Tipsport zde.
|Datum:
|18. září (15:00) a 19. září (14:00)
|Dějiště:
|O2 aréna, Praha
|Vzájemné zápasy:
|5:2 pro USA
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi najdou fanoušci živé vysílání díky kanálu ČT sport, který se věnuje oběma hracím dnům. Zápasy by měly být dostupné i online přes ČT sport Plus.
Kurzy na Česko – USA v kvalifikaci Davis Cupu
Bookmakeři Synot Tipu zatím kurzy nevypsali, vzhledem k nabitým sestavám na obou stranách se však dá očekávat vyrovnaná bitva. Pro české hráče bohužel asi příliš nebude hrát povrch, rychlé halové podmínky na tvrdém povrchu by Američanům mohly vyhovovat.
Program Česko vs. USA pro Davis Cup v O2 areně, výsledky, nominace
Očekávané utkání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými se uskuteční 18. a 19. září v odpoledních hodinách.
Kapitáni Tomáš Berdych a Bob Bryan nominovali tyto hráče:
- Česko: Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek, Patrik Rikl
- USA: Ben Shelton, Learner Tien, Martin Damm, Austin Krajicek, Christian Harrison
Z české nominace vypadl původně ohlášený Tomáš Macháč, ve výběru USA nakonec chybí Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Brandon Nakashima či Tommy Paul. I tak měl ale americký kapitán na výběr ze spousty dalších hráčů, přicestuje například Ben Shelton, nedávný finalista US Open.
|1. den
|1. dvouhra
|18.9., 15:00
|2. dvouhra
|18.9., 16:30
|2. den
|čtyřhra
|19.9., 14:00
|3. dvouhra
|19.9., 15:30
|4. dvouhra
|19.6., 17:00
Davis Cup 2026 v Praze: vstupenky na Česko proti USA, cena
Lístky na utkání Davisova poháru mezi Českem a USA se stále dají koupit, a to jak na jednotlivé dny, tak také na oba zároveň. Jak vypadají ceny?
- sobota 18. září: k dispozici od 2 000 Kč
- neděle 19. září: od 2 500 Kč
- oba hrací dny: od 2 500 Kč (horší místa)
Vstupenky jsou k dispozici na známém Ticketportalu zde, s případným nákupem byste si raději měli pospíšit.
Vzájemné zápasy (H2H) Česko vs. USA v Davisově poháru
Ve vzájemných duelech mají navrch USA, které úvodní tři vítězství posbíraly ještě za dob Československa, další střetnutí už jsou z doby samostatné republiky.
V živé paměti mají fanoušci loňský zápas ve stejné fázi, kdy se hrálo na Floridě pod otevřeným nebem. Jiří Lehečka tehdy zařídil dva body, jeden přidal Jakub Menšík a Češi nečekaně zvítězili 3:2.
|Zápas
|Fáze (rok)
|Výsledek
|USA – Česko
|2. kolo kvalifikace (2025)
|3:2 pro ČR
|Česko – USA
|1. kolo (2007)
|4:1 pro USA
|USA – Česko
|čtvrtfinále (2000)
|3:2 pro USA
|Česko – USA
|čtvrtfinále (1996)
|3:2 pro ČR
|USA – Československo
|čtvrtfinále (1992)
|3:2 pro USA
|Československo – USA
|čtvrtfinále (1990)
|4:1 pro USA
|USA – Československo
|čtvrtfinále (1981)
|4:1 pro USA