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Česko vs. USA: Davis Cup Praha 2026 – program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
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Jiří Lehečka na tréninku českých tenistů před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu pro Spojeným státům | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Po 13 letech se Davis Cup vrací do pražské O2 areny, domácí výběr se 18. a 19. září 2026 střetne s výběrem USA. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat živé přenosy.

Kdy a kde sledovat Davis Cup v Praze (18.9. a 19.9.) živě: live stream online

Česká daviscupová reprezentace hraje i druhé kvalifikační kolo doma, Jihlavu ale střídá mnohem větší hala, pražská O2 arena. Hracími dny jsou pátek 18. září (od 15:00) a sobota 19. září (od 14:00). Přímý přenos nabízí tradičně Tipsport zde.

Davis Cup 2026 – Česko vs. USA
Datum:18. září (15:00) a 19. září (14:00)
Dějiště:O2 aréna, Praha
Vzájemné zápasy:5:2 pro USA
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi najdou fanoušci živé vysílání díky kanálu ČT sport, který se věnuje oběma hracím dnům. Zápasy by měly být dostupné i online přes ČT sport Plus.

Kurzy na Česko – USA v kvalifikaci Davis Cupu

Bookmakeři Synot Tipu zatím kurzy nevypsali, vzhledem k nabitým sestavám na obou stranách se však dá očekávat vyrovnaná bitva. Pro české hráče bohužel asi příliš nebude hrát povrch, rychlé halové podmínky na tvrdém povrchu by Američanům mohly vyhovovat.

Program Česko vs. USA pro Davis Cup v O2 areně, výsledky, nominace

Očekávané utkání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými se uskuteční 18. a 19. září v odpoledních hodinách.

Kapitáni Tomáš Berdych a Bob Bryan nominovali tyto hráče:

Z české nominace vypadl původně ohlášený Tomáš Macháč, ve výběru USA nakonec chybí Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Brandon Nakashima či Tommy Paul. I tak měl ale americký kapitán na výběr ze spousty dalších hráčů, přicestuje například Ben Shelton, nedávný finalista US Open.

Česko – USA na Davis Cupu 2026
1. den
1. dvouhra18.9., 15:00
2. dvouhra18.9., 16:30
2. den
čtyřhra19.9., 14:00
3. dvouhra19.9., 15:30
4. dvouhra19.6., 17:00

Davis Cup 2026 v Praze: vstupenky na Česko proti USA, cena

Lístky na utkání Davisova poháru mezi Českem a USA se stále dají koupit, a to jak na jednotlivé dny, tak také na oba zároveň. Jak vypadají ceny?

  • sobota 18. září: k dispozici od 2 000 Kč
  • neděle 19. září: od 2 500 Kč
  • oba hrací dny: od 2 500 Kč (horší místa)

Vstupenky jsou k dispozici na známém Ticketportalu zde, s případným nákupem byste si raději měli pospíšit.

Vzájemné zápasy (H2H) Česko vs. USA v Davisově poháru

Ve vzájemných duelech mají navrch USA, které úvodní tři vítězství posbíraly ještě za dob Československa, další střetnutí už jsou z doby samostatné republiky.

V živé paměti mají fanoušci loňský zápas ve stejné fázi, kdy se hrálo na Floridě pod otevřeným nebem. Jiří Lehečka tehdy zařídil dva body, jeden přidal Jakub Menšík a Češi nečekaně zvítězili 3:2.

Česko – USA: historie vzájemných zápasů
ZápasFáze (rok)Výsledek
USA – Česko2. kolo kvalifikace (2025)3:2 pro ČR
Česko – USA1. kolo (2007)4:1 pro USA
USA – Českočtvrtfinále (2000)3:2 pro USA
Česko – USAčtvrtfinále (1996)3:2 pro ČR
USA – Československočtvrtfinále (1992)3:2 pro USA
Československo – USAčtvrtfinále (1990)4:1 pro USA
USA – Československočtvrtfinále (1981)4:1 pro USA
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