Kdy a kde sledovat Čechy v Davis Cupu (24.11.) živě: live stream online
Týmová soutěž tenistů vstupuje do své play off části, šestidenní turnaj se koná v italské Bologni. V osmičce nejlepších je i Česká republika, kterou čeká výběr Kanady. Hraje se v úterý 24. listopadu od 16:00, přímý přenos nabízí Tipsport zde.
|Datum:
|24. listopadu 2026 od 16:00
|Dějiště:
|Bologna, Itálie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi by měl běžet živý přenos díky České televizi, a to jak na ČT sport, tak také online na platformě ČT sport Plus.
Davis Cup Česko vs. Kanada: přehled zápasů, výsledky
V následující tabulce najdete program a výsledky všech zápasů, které se uskuteční. Hraje se ve zkráceném formátu – určitě dojde na dvě dvouhry, o postupujícím do semifinále rozhodně případně čtyřhra. Vítěz narazí na lepší z dvojice Itálie – Jižní Korea.
|Zápas
|Výsledek
|1. dvouhra
|24. 11., 16:00
|2. dvouhra
|24. 11., 17:30
|případná čtyřhra
|24. 11., 19:00
Sázkové kurzy na Česko vs. Kanada
Sázkové kanceláře s kurzy na duel Česka proti Kanadě zatím vyčkávají, dá se však předpokládat, že bude výběr kapitána Berdycha výrazným favoritem na postup.
Po vypsání kurzů vám je zde nabídneme v přehledné tabulce.
Česko vs. Kanada v Davis Cupu 2026: nominace, kdo hraje
Zatímco český kapitán Tomáš Berdych by měl mít k dispozici ty nejlepší hráče, kanadský Frank Dancevic se musí obejít bez Denise Shapovalova a Gabriela Dialla. V týmu ale nechybí jednička Félix Auger-Aliassime.
- Česko: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Patrik Rikl, Adam Pavlásek
- Kanada: Félix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Keegan Rice, Duncan Chan
Češi se letos do finálového turnaje kvalifikovali přes Švédy, které v únoru porazili v Jihlavě, v září pak v pražské O2 Areně vyřadili i Američany. Ve čtvrtfinále hráli i loni, nestačili však na Španěly.
Kanaďané se propracovali až do Bologni po domácích vítězstvích nad Brazílií a Francií, ani tehdy neměli k dispozici Shapovalova a o důležité body se postaral hráč druhé stovky Draxl. V loňském ročníku Kanada v kvalifikaci prohrála s Maďarskem, musela se tak znovu kvalifikovat přes Izrael.
Vzájemné zápasy (H2H) v Davisově poháru
Je to až neuvěřitelné, ale za opravdu dlouhou dobu, kdy existují český/československý (1921) a kanadský daviscupový tým (1913), na sebe tyto země v oficiálním utkání nikdy nenarazily. Letos v Itálii tak půjde o první vzájemné střetnutí v historii.