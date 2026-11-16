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Česko vs. Kanada v Davis Cupu 2026: program, výsledky, kurzy

Kamil Jurek
  12:15
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Jiří Lehečka slaví vítězství nad Američanem Learnerem Tienem a postup do finálového turnaje Davis Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Čeští tenisté zvládli dvě kvalifikační utkání, ve čtvrtfinále Davis Cupu 2026 se utkají s Kanadou. Hraje se v úterý 24. listopadu od 16:00, sledujte přímý přenos online.

Kdy a kde sledovat Čechy v Davis Cupu (24.11.) živě: live stream online

Týmová soutěž tenistů vstupuje do své play off části, šestidenní turnaj se koná v italské Bologni. V osmičce nejlepších je i Česká republika, kterou čeká výběr Kanady. Hraje se v úterý 24. listopadu od 16:00, přímý přenos nabízí Tipsport zde.

Davis Cup 2026 – Česko vs. Kanada
Datum:24. listopadu 2026 od 16:00
Dějiště:Bologna, Itálie
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi by měl běžet živý přenos díky České televizi, a to jak na ČT sport, tak také online na platformě ČT sport Plus.

Davis Cup Česko vs. Kanada: přehled zápasů, výsledky

V následující tabulce najdete program a výsledky všech zápasů, které se uskuteční. Hraje se ve zkráceném formátu – určitě dojde na dvě dvouhry, o postupujícím do semifinále rozhodně případně čtyřhra. Vítěz narazí na lepší z dvojice Itálie – Jižní Korea.

Davis Cup 2026, Česko – Kanada (24. 11.)
ZápasVýsledek
1. dvouhra24. 11., 16:00
2. dvouhra24. 11., 17:30
případná čtyřhra24. 11., 19:00

Sázkové kurzy na Česko vs. Kanada

Sázkové kanceláře s kurzy na duel Česka proti Kanadě zatím vyčkávají, dá se však předpokládat, že bude výběr kapitána Berdycha výrazným favoritem na postup.

Po vypsání kurzů vám je zde nabídneme v přehledné tabulce.

Česko vs. Kanada v Davis Cupu 2026: nominace, kdo hraje

Zatímco český kapitán Tomáš Berdych by měl mít k dispozici ty nejlepší hráče, kanadský Frank Dancevic se musí obejít bez Denise Shapovalova a Gabriela Dialla. V týmu ale nechybí jednička Félix Auger-Aliassime.

Češi se letos do finálového turnaje kvalifikovali přes Švédy, které v únoru porazili v Jihlavě, v září pak v pražské O2 Areně vyřadili i Američany. Ve čtvrtfinále hráli i loni, nestačili však na Španěly.

Kanaďané se propracovali až do Bologni po domácích vítězstvích nad Brazílií a Francií, ani tehdy neměli k dispozici Shapovalova a o důležité body se postaral hráč druhé stovky Draxl. V loňském ročníku Kanada v kvalifikaci prohrála s Maďarskem, musela se tak znovu kvalifikovat přes Izrael.

Vzájemné zápasy (H2H) v Davisově poháru

Je to až neuvěřitelné, ale za opravdu dlouhou dobu, kdy existují český/československý (1921) a kanadský daviscupový tým (1913), na sebe tyto země v oficiálním utkání nikdy nenarazily. Letos v Itálii tak půjde o první vzájemné střetnutí v historii.

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