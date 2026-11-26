Kdy a kde sledovat Česko – Itálie v Davis Cupu
Semifinále Davis Cupu mezi Českem a Itálií se hraje v pátek 27. listopadu od 16:00 v hale BolognaFiere Arena. Přímý přenos začne už v 15:30 na ČT2, online ho nabídne ČT sport Plus. Podrobnou reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.
|Davis Cup 2026
|Česko – Itálie
|Fáze soutěže
|Semifinále
|Datum a čas
|Pátek 27. listopadu 2026 od 16:00
|Dějiště
|BolognaFiere Arena, Boloňa
|Povrch
|Tvrdý v hale
|Televizní přenos
|ČT2 od 15:30
|Přenos online
|ČT sport Plus od 15:30
|Livestream
|Tipsport
|Program turnaje
|Sestavy, výsledky, pavouk
Česko – Itálie: Program semifinále Davis Cupu
Semifinále otevře dvouhra týmových dvojek, po ní nastoupí jedničky. Za stavu 1:1 rozhodne čtyřhra. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Kapitáni odevzdávají sestavu nejpozději hodinu před začátkem utkání, tedy v pátek do 15:00.
|Pořadí
|Možné dvojice podle čtvrtfinále
|Výsledek
|1. dvouhra od 16:00
|Macháč nebo Menšík – Musetti
|2. dvouhra po skončení první
|Lehečka – Cobolli
|Čtyřhra za stavu 1:1
|Pavlásek/Rikl – Berrettini/Vavassori
Pokud oba kapitáni zopakují čtvrtfinálovou sestavu, zahájí duel Macháč s Musettim a po nich nastoupí Lehečka proti Cobollimu. V českém týmu je i Jakub Menšík, který proti Kanadě zůstal mimo sestavu pro dvouhry. Pro případný debl byli proti Kanadě nahlášeni Pavlásek s Riklem, Itálii ve čtvrtfinále poslali dál Berrettini s Vavassorim.
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Česko – Itálie v Davis Cupu 2026: Nominace
|Tým
|Kapitán
|Nominovaní hráči
|Česko
|Tomáš Berdych
|Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, Patrik Rikl
|Itálie
|Filippo Volandri
|Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori
Itálie se v Boloni musí obejít bez zraněného Jannika Sinnera. I bez světové dvojky je v semifinále popáté za sebou a útočí na čtvrtý titul v řadě.
Jak se Česko a Itálie dostaly do semifinále
Česko – Kanada 2:0
Češi se do Boloně kvalifikovali přes Švédsko, které v Jihlavě porazili 3:1, a Spojené státy. Proti Američanům v Praze po čtyřhře prohrávali 1:2, obrat ale dokonali Menšík a Lehečka.
Ve čtvrtfinále s Kanadou stačily dvě dvouhry. Macháč zvládl proti Draxlovi rozhodující třetí set a Lehečka v souboji jedniček odvrátil v úvodní sadě setbol, než ji získal v tie-breaku.
|Zápas
|Výsledek
|Macháč – Draxl
|6:2, 3:6, 6:2
|Lehečka – Auger-Aliassime
|7:6 (4), 6:2
|Pavlásek/Rikl – Auger-Aliassime/Chan
|Nehráno
Itálie – Jižní Korea 2:1
Itálie měla jako pořadatel účast na finálovém turnaji jistou a obhajobu titulu zahájila ve čtvrtfinále proti Jižní Koreji. Musetti získal první bod, jenže Cobolli proti Kwon Sun-uovi neudržel náskok jednoho setu a prohrál oba tie-breaky. O postupu obhájců tak rozhodli až Berrettini s Vavassorim. Ve druhém tie-breaku odvrátili čtyři setboly a od stavu 10:11 získali tři míče za sebou.
|Zápas
|Výsledek
|Musetti – Hong Song-čchan
|6:0, 7:6 (5)
|Cobolli – Kwon Sun-u
|6:3, 6:7 (3), 6:7 (5)
|Berrettini/Vavassori – Kwon Sun-u/Čong Hjon
|7:6 (2), 7:6 (11)
Vzájemné zápasy Česka a Itálie v Davis Cupu
Čeští tenisté vedou ve vzájemné bilanci s Itálií 8:3, započítávají se i zápasy z československé éry. Naposledy se oba týmy střetly v roce 2012 v Ostravě, kde Češi vyhráli 4:1. Dnešní kapitán Tomáš Berdych tehdy porazil Simoneho Bolelliho a ve čtyřhře s Radkem Štěpánkem získal rozhodující třetí bod.
Právě proti Itálii získalo Československo svůj první Davis Cup. Ve finále v Praze v roce 1980 zvítězilo rovněž 4:1.
Vítězové posledních ročníků Davis Cupu
Itálie ovládla poslední tři ročníky soutěže a před domácím publikem v Boloni bude usilovat o čtvrtý titul v řadě.
|Rok
|Vítěz
|Finalista
|Výsledek
|2025
|Itálie
|Španělsko
|2:0
|2024
|Itálie
|Nizozemsko
|2:0
|2023
|Itálie
|Austrálie
|2:0
|2022
|Kanada
|Austrálie
|2:0
|2021
|Ruská tenisová federace
|Chorvatsko
|2:0